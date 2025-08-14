– Фонд был создан в январе 2022 года по поручению Президента, и вот уже три года мы проводим работу, поддерживая благотворительные проекты и программы в пяти приоритетных направлениях: здравоохранение, социальная поддержка, образование, культура и спорт, – рассказал руководитель Центра по управлению программами и проектами в сфере образования, культуры и спорта ОФ «Қазақстан халқына» Бауржан Оразгалиев в рамках пресс-тура, организованного для ознакомления с работой действующих объектов. – В области Улытау поддержаны благо­творительные проекты по четырем направлениям из пяти.

Так, по линии образования ОФ «Қазақстан халқына» с 2022 по 2024 год реализовано семь благо­творительных проектов на общую сумму 982 713 305 тенге. К примеру, большое внимание уделено развитию потенциала опорных школ в сельской местности: три школы получили материально-техничес­кое оснащение на 746 млн тенге. В текущем году в проекте участвует школа № 1 города Сатпаева, финансирование составит 250 млн тенге.

– Все проекты реализуются при поддержке партнеров – общественных фондов, государственных органов, – подчеркнул Бауржан Оразгалиев. – Новообразованные области считаются приоритетными, так как материально-техничес­кая база здесь слабее, чем в других регионах.

Список реализованных благотворительных проектов и программ весьма широк – от отдельной помощи жителям региона до решения важнейших для всех улытаусцев проблем.

Открытие в области первого детского нейрореабилитационного и соматического центра «Қарлығаш» в 2024-м стало значимым событием. В рамках благотворительного проекта «QH Оңалту орталықтары» он был оборудован самым современным оборудованием. Когда-то жители региона выезжали в другие города для реабилитации детей, теперь же в центре работают с ребятишками из Жанааркинского и Улытауского районов, городов Жезказгана, Сатпаева и Каражала. В этом году здесь побывали и маленькие пациенты из Павлодара, Астаны и Караганды.

– Наши двери открыты для всех, кто нуждается в помощи, – отметила директор центра Марфуга Ембергенова. – За неполный год работы мы заслужили доверие детей и их родителей положительными результатами. Выздоровление десятков подопечных стало возможным в том числе благодаря оборудованию, приобретенному ОФ «Қазақстан халқына».

Программы индивидуальные. Помимо лечения и реабилитации здесь занимаются разносторонним развитием ребенка. Несомненный плюс в том, что реабилитация протекает в игровой форме, так что дети и их родители приходят на лечение с удовольствием.

По словам молодого врача-педиатра Асем Айбековой, которая работает в центре с самого открытия, сейчас у них проходят реабилитацию 35 детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с соматическими заболеваниями и так далее.

Всего в Казахстане действуют шесть таких центров, один из них в Жезказгане. Планируется на будущий год открыть нейрореабилитационный центр в Жанааркинском районе, сообщил Бауржан Оразгалиев. Пока решается вопрос с его размещением.

Еще одно учреждение, которые посетили журналисты во время пресс-тура, Центр дневного пребывания для лиц с ограниченными возможностями при общественном фонде «Ұлытау-Мейірім». Его открытие стало настоящим подарком для подопечных и их родителей.

– Центр был открыт в прошлом году для лиц с инвалидностью старше 18 лет, – уточнила заместитель директора центра Кето Мулюкова. – Он принимает людей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, слабовидящих, слабослышащих, с легкой и средней умственной отсталостью. Сейчас здесь занимаются 25 человек.

При помощи ОФ «Қазақстан халқына» были приобретены тренажеры, интерактивная доска, оснащена комната психолога. Физические занятия, игры и творчество – особая радость для подопечных центра. Как отметила Кето Мулюкова, за недолгое время они стали стройнее, сильнее и выносливее. Гордость сотрудников центра – картины и поделки ребят. После выставок экспонаты не раз предлагали купить, но сотрудники центра и родители подопечных решили оставить их на память.

Кстати, с открытием центра многие папы и мамы смогли устроиться на работу, ведь их дети занимаются с утра до вечера.

– Запрос на посещение нашего центра дневного пребывания большой, – сообщила Кето Мулюкова. – Сейчас в планах открыть отделение для лиц от 15 до 35 лет.

В 2024 году на территории ГУ «Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуа­ции имени Маруы Кулышевой» управления образования области Улытау была оснащена летняя спортивная площадка – три в одном. Как отметили сотрудники ОФ «Қазақстан халқына», для малышей установили уличный встроенный батут, качалку, карусель, качели и игровой комплекс. Для командных видов спорта и секции по боксу – тренажеры и гимнастический комплекс (workout-площадка).

В Сатпаеве при поддержке ОФ «Қазақстан халқына» недавно было завершено строительство модульного спортивного зала ангарного типа. На реализацию проекта фондом выделена помощь в размере 173 млн тенге. В данный момент завершается строительство второго ангара в селе Ералиево Жанааркинского района.