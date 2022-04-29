Больше, чем просто учитель

В Кызылорде в школе-лицее № 268 прошел литературно-музыкальный вечер «Пусть дети будут счастливы». Главной его гостьей стала легендарная поэтесса, автор слов к десяткам песен, уникальный педагог казахской словесности, доктор педагогических наук, обладательница нагрудного знака «Ыбырай Алтынсарин» Рахат Наурызбаева.

Перу Рахат Наурызбаевны принадлежит большое количество стихо­творений для детей. Начиная с 80-х годов прошлого века были изданы сборники стихов Наурызбаевой «Бас­тау», «Ақ қозы», «Сергек Серік», книги «Алақаныңда алтын бар», «Алма берсем аласың ба?», «Сүйімбикенің қоштасу дұғасы» и другие. Более чем к 60 стихам поэтессы была написана музыка. Кроме того, опубликованы учебники и методические пособия. Она является автором четырех моно­графий, десяти учебно-методических пособий, сорока статей.

На встречу были приглашены и с удовольствием поучаствовали в ней композиторы Ляйла Суюнбаева и Гайния Даулбаева, написавшие песни на стихи поэтессы.

Это был настоящий праздник поэзии и детства, ведь Рахат-апа, как ласково называют Наурызбаеву в Кызылорде, где ее хорошо знают и любят, написала множество замечательных стихов для дошколят и младших школьников.

И ребята с удовольствием на вечере их читали, пели песни, а также подготовили небольшие сценки, причем на празднике гвоздями программы стали самые маленькие участники – из подготовительных классов. Они старались больше всех! А каждая похвала бабушки Рахат, которая искренно одаривала детей добрыми пожеланиями и словами восхищения, подстегивала стараться еще больше.

Свою жизнь Рахат Наурызбаева связала с литературой и в не меньшей степени с педагогикой. Ее трудовая биография началась с середины 60-х годов прошлого века, когда после окончания учебы в качестве молодого специалиста она была принята в родном для нее городке Казалинске в школу № 420 учителем казахского языка и литературы.

В системе образования приаральского региона она проработала до самого выхода на заслуженный отдых, после школы преподавала казахский язык и литературу в педагогическом колледже, университете имени Коркыта-ата, профессионально-технической школе № 1, Институте повышения квалификации учителей, в частных учебных заведениях.

Мне, автору этого материала, судьбой была дана уникальная возможность учиться у несравненной Рахат Наурызбаевой. Это было в конце 80-х – начале 90-х годов, когда казахский язык она преподавала в государственном педагогическом училище имени Маншук Маметовой.

С нами, совсем юными будущими преподавателями начальных классов, Рахат Наурызбаевна общалась, как с коллегами. И рядом с ней мы не были заняты нудным зазубриванием правил или бесконечными диктантами и сочинениями. Нет, уроки Рахат-апай были путешествием в мир красоты казахского языка. Она часто разговаривала с нами вопросами, побуждая к дискуссии, к художественному чтению.

– А знаете ли вы, как красиво звучат произведения Пушкина на казахском языке? – спрашивала наша любимая учительница.

И мы читали Пушкина в переводах, сделанных разными людьми. Так я, например, узнала, что мой земляк из Сырдарьинского района Болашбек Шагыров сделал один из самых красивых переводов письма Татьяны к Онегину.

– А в курсе ли вы, что, когда три разных человека делают независимо друг от друга перевод одного и того же текс­та с русского на казахский, это могут быть в итоге сильно не похожие друг на друга произведения? – огорошила нас Рахат Наурызбаева.

И мы из любопытства садились за перевод какой-нибудь русской сказки на казахский язык и даже спорили, Колобок – это имя нарицательное или его можно интерпретировать, например, пускай в переводе это будет сказка «Бауырсак».

И действительно, даже если переводили простую, всем знакомую сказку сразу десять человек, все равно не было абсолютно идентичных текстов.

– Это потому, что в казахском языке сотни тысяч красивых слов, множество синонимов и устойчивых выражений, – улыбалась в ответ на наши эксперименты и выводы Рахат Наурызбаева. – Многие талантливые писатели сумели передать многообразие казахского языка, показать его красоту, музыкальность, прелесть. Но и за вами – будущее, и за вашими учениками.

И нам очень импонировало и льстило, что такой блестящий педагог и талантливейший человек ставит нас, еще страдающих юношеским максимализмом «птенцов образования», на одну планку с собой. Ставит одной только фразой «за вами – будущее!». Фразой, показывающей исключительное доверие к нам.

И что очень запомнилось, Рахат Нау­рызбаева всегда нам говорила: «Вы должны не навязывать своим ученикам изучение языка, а вызвать в них желание его учить, показать, сколько нового и интересного они могут узнать на занятиях». Через двадцать лет эти методы стали называть инновацион­ными, основанными на сотрудничестве педагога и учащегося. А Рахат Наурызбаева уже тогда их применяла.

Я не стала учителем, после педагогического училища пошла на издательский факультет института, затем училась охране труда, безопасности предприятий. Всю жизнь учусь, тружусь и помню тех, кто меня учил работать нестандартно, с душой, интересом. Одна из таких людей – Рахат Наурызбаева. И таких благодарных учеников у нее – тысячи.