Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 1 сентября в организациях образования вводится в действие новый Стандарт питания. Об этом сообщила министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова на заседании Правительства, сообщает Kazpravda.kz

Глава ведомства отметила, что стандарт разработан с учетом современных международных требований к здоровому питанию и предусматривает сокращение сахара до 3,6 раза, соли до 5 раз, а также увеличение потребления овощей, фруктов и молочной продукции.

Стандарт также содержит требования к организации питания в малокомплектных школах, буфетах, питанию детей с особыми диетическими потребностями.

Впервые внедрено понятие Индекс несъедаемости. Это необходимо для определения уровня удовлетворенности питанием детей и соответственно оценки эффективности системы организации школьного питания.