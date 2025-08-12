Впервые внедрено понятие Индекс несъедаемости
С 1 сентября в организациях образования вводится в действие новый Стандарт питания. Об этом сообщила министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова на заседании Правительства, сообщает Kazpravda.kz
Глава ведомства отметила, что стандарт разработан с учетом современных международных требований к здоровому питанию и предусматривает сокращение сахара до 3,6 раза, соли до 5 раз, а также увеличение потребления овощей, фруктов и молочной продукции.
Стандарт также содержит требования к организации питания в малокомплектных школах, буфетах, питанию детей с особыми диетическими потребностями.
Впервые внедрено понятие Индекс несъедаемости. Это необходимо для определения уровня удовлетворенности питанием детей и соответственно оценки эффективности системы организации школьного питания.
«В рамках реализации Стандарта питания разработано многовариантное примерное стандартное меню для школьного питания, впервые разработано меню для малокомплектных школ, где отсутствуют возможности для приготовления горячих блюд», – добавила Акмарал Альназарова.