В Алматы анонсировали проведение грандиозного авиашоу «Небо Байсерке-2025». Поддержка этого события со стороны акимата Алматинской области стала важным шагом: развитие малой авиации вновь входит в число приоритетных направлений не только в транс­портной, но и в туристической повестке региона. Авиашоу уже сейчас рассматривается как отправная точка для формирования устойчивого туристического бренда.

Но за зрелищной частью мероприятия стоит более глубокий пласт вопросов – это подготовка кадров, обновление авиацион­ного парка, создание условий для полетов, легализация и поддерж­ка малой авиации как полноценного сектора экономики. Именно об этом наш новый эксперт-совет.

Нужна поддержка

Умирбек Кенесбаев, президент Казахстанской ассоциации малой авиации:

– С момента обретения Казахстаном независимости я занимаюсь развитием нормативной базы и регулярной деятельности малой авиации. За прошедшие годы нам удалось многое – и по линии совершенствования законодательства, и в плане отработки практических моментов. Хотя, как всегда, остаются вопросы: какие-то решаются, какие-то – нет.

Главное, нам удалось сохранить интеллектуальный потенциал. На базе кадров гражданской авиа­ции и добровольного общест­ва содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ), которые существовали в советское время, мы продолжили развиваться. После обретения независимости эти две ветви стали основой для дальнейшего движения вперед.

Ранее малая авиация в основном развивалась под эгидой Министерства обороны, через структуру ДОСААФ, которая в Казахстане в середине 1990-х была полностью ликвидирована. Аэроклубы с авиационной направленностью исчезли. Тогда почти все воздушные суда, за исключением АН-2, оказались вне правового поля – без регист­рации, без документации, с формальными удостоверениями, выданными еще военными.

Правопреемником ДОСААФ стало объединение «Отан», где авиационное направление возглавил Юрий Сергеевич ­Ельцов, руководитель алматинского аэро­клуба – старейшего в Казахстане, основанного еще в 1934-м. В прошлом году клубу исполнилось 90 лет. Мы провели в честь юбилея большое авиашоу – праздник получился потрясающим. И тогда же решили: теперь будем проводить такие мероприятия ежегодно. Надеемся, к их организации подключатся и государственные органы, и частные партнеры.

В 2001 году мы впервые добились внесения понятий о сверх­легкой, легкой и малой авиации в закон о воздушном пространстве. Появилась возможность регистрировать воздушные суда, и данной деятельностью как раз и занялась наша ассоциация. Принцип был простой: если что-то может летать, это «что-то» должно летать на законных основаниях.

Мы провели регистрацию, сертификацию, выдали свидетельства летной годности, то есть добились признания данного вида авиации на государственном уровне. Далее внедрили правила, позволившие малой авиации выйти из тени. Те, кто занят в этой сфере, смогли начать работать и зарабатывать легально.

В итоге появились компании, оформившие лицензии, зарегис­трировавшие суда. Были введены упрощенные правила: в отличие от большой авиации, малая не перевозит пассажиров, а значит, и уровень ответственности здесь иной. Ориентировались на опыт стран Европы, США, Канады, где соответствующие структуры очень хорошо развиты.

Важно то, что парк воздушных судов у нас сохранился. Более того, он растет. Казахстан – аграрная страна, здесь огромные площади зерновых. Их надо защищать. Раньше для химработ к нам направлялось до 500 воздушных судов со всего Союза, чтобы обработать 13–15 миллионов гектаров за 2–3 месяца. Сейчас мы содержим около 200 воздушных судов – все зарегистрированы, сертифицированы, работают. Зона их применения в том чис­ле авиационно-химические работы, лесоохрана, аэровизуальные съемки, контроль ЛЭП и популяции сайгаков.

Растет и число частных пилотов – тех, кто летает для души. Это и есть авиация общего назначения. Больше всего ее точек сосредоточено вокруг Алматы – порядка десяти частных аэродромов. В других регионах меньше: есть в Астане, Караганде. Остались два старейших аэроклуба – в Байсерке (Алматинский) и в Уральске – с планерным уклоном.

Что касается проблем, то их хватает. Главная – отсутствие со стороны государства каких-либо преференций для малой авиации. Потому как инвестиционная привлекательность у нас нулевая. Когда приезжают комиссии ICAO или Еврокомиссии, их члены удивляются: как вы вообще еще летаете?

Давно уже создана Авиационная администрация Казахстана, полномочий у этой структуры много, и она могла бы стать драйвером развития малой авиации. Пока этого не происходит. Мы со своей стороны продолжаем работать над тем, чтобы сформировать понимание необходимости принятия решений по совершенствованию нормативно-правовой базы, важности поддержки этой сферы.

Наращивать кадровый потенциал

Альжапар Саретбаев, директор авиационного колледжа Академии гражданской авиации:

– Состояние малой авиации в Казахстане, откровенно говоря, нельзя назвать удовлетворительным. Необходимо государственное участие – как в регулировании, так и в поддержке малых предприятий.

Сейчас регулирование передано Авиационной администрации Казахстана – это акционерное общество, созданное по британской модели. Контрольно-надзорные функции теперь находятся у частной уполномоченной организации, а не у госоргана.

Ранее в авиационной админист­рации Казахстана большинство руководящих постов занимали иностранцы. Они, естественно, не в полной мере понимали специфику нашей малой авиации. Европейский опыт нельзя «лоб в лоб» перенести на казахстанские реалии. В итоге пострадали те, кто эксплуатирует АН-2, – «рабочую лошадку» сельхозавиации. Жесткие нормативы, новые требования – все это резко усложнило работу.

Понятно, что безопасность важна. Но принимать решения, я считаю, необходимо с учетом нашей специфики, мнений тех, кто непосредственно занят в соответствующей сфере. А получилось, что просто сверху спустили правила, которые запрещают использование старых, но еще исправных самолетов. Не у всех есть средства на покупку новых. А ведь малая авиация – это бизнес, который выполняет важную задачу, дает рабочие места, кормит людей.

Да, конечно, нужно увеличивать число специалистов. Но главная задача – развивать саму малую авиацию. Без участия государства этого не сделать. Частник не потянет закупку новых самолетов – это огромные средства. Нужны программы обновления авиапарка, субсидии, прямые закупки со стороны государства. По развитию малой авиации озвучены четкие инициативы Президента.

Это очень нужная для нас отрасль. Только авиация может обеспечивать доступность отдаленных районов, особенно зимой, весной, когда дороги непроходимы. Санавиация, кстати, тоже относится к малой авиации: это вертолеты, небольшие самолеты.

Как директор авиационного колледжа при Академии граж­данской авиации, я хотел бы отдельно остановиться на вопросах подготовки авиацион­ных специалистов. Нужно не только готовить пилотов для малой авиации, но и техни­ческий персонал. Для нормального функционирования данной сферы требуются специалисты по техническому обслуживанию, ремонту, электронике и другим направлениям.

Сегодня в Казахстане действуют всего один авиационный колледж и одна академия, где готовят такие кадры. Этого недостаточно.

Мы все слышим, что в стране ощущается дефицит пилотов и авиационных специалистов. Стараемся готовить их в нужном объеме, но наши производственные мощности ограничены. Не раз направляли обращения в Министерство транспорта, в Комитет гражданской авиации, в профильные образовательные ведомства с предложением открыть хотя бы два-три колледжа в разных регионах – на западе, в центре, на востоке страны.

В прошлом году выезжали в Усть-Каменогорск, встречались с акимом Восточно-Казахстанской области. Он поручил региональному управлению образования рассмотреть вопрос об открытии профильного колледжа. В итоге принято решение: в составе местного политехнического колледжа откроется отделение по подготовке авиационных специалистов.

У малой авиации, уверен, большое будущее. Глава государства в феврале дал поручение создать три аэродрома в туристических зонах Катон-Карагая. Сейчас уже начато их строительство за счет фонда развития – выделено порядка 117 миллиардов тенге. И это только начало. Есть поручение по закупу малых самолетов за счет средств фонда развития промышленности.

Все эти инициативы требуют квалифицированных кадров. Мы занимаемся подготовкой таких специалистов совместно с авиакомпанией «Тянь-Шань» – благодарю Юрия Сергеевича и его команду за поддержку. Они принимают наших студентов на производственную практику. Совместно с аэроклубом «Отан» и партнерами из отрасли наде­емся решить проблему дефицита кадров.

Подчеркну: спрос на профессию пилота высок. Ежегодно мы получаем около 800 заявок только по направлению «пилот». Но около половины не проходят медкомиссию – чаще всего из-за зрения. Молодежь сидит в гаджетах, мало двигается, не занимается спортом. До 15% отсекаются по сердечным заболеваниям. Поэтому хочу обратиться к родителям: мотивируйте детей заниматься спортом, участвовать в авиашоу, интересоваться авиа­цией – это не просто мечта, а реальный путь.

Вопросы есть, но все решаемо

Юрий Ельцов, начальник аэроклуба ОО «Отан», пилот и инструктор:

– Само наличие малой авиации в Казахстане – уже огромное достижение. После принятия нового закона об использовании воздушного пространства многое изменилось. Ранее существовала авиация ДОСААФ, которая занималась подготовкой частных пилотов, если так можно выразиться, пилотов-любителей, спортсменов. Сегодня здесь провал. Досаафовскую авиацию отнесли к гражданской, и ­аэроклуб начал новую жизнь по новым правилам, в рамках законодательства о граж­данской авиации.

В ДОСААФе были одни требования, свои возможности. Можно было выполнять фигуры высшего пилотажа, прыгать с парашютом. В гражданской авиации такие вещи не предусмотрены. Но благодаря усилиям, в том числе Казахстанской ассоциации малой авиации, удалось выстроить нормативную базу. Все встало на свои места. И сегодня любой желающий может пройти подготовку и получить свидетельство частного пилота – или, как говорят, пилота авиации общего назначения. Такой пилот может выполнять полеты не только на легких самолетах, но и, при соответствующей подготовке, на больших.

В целом на сегодняшний день я не вижу критических проблем в развитии малой авиации – все можно решить.

Парк частных самолетов увеличивается: люди приобретают технику не с коммерческими целями, а для души. Некоторые владельцы таких воздушных судов участвуют в авиашоу. Именно для этого мы и проводим такие мероприятия – чтобы показать этих людей, их технику, их путь. Это замечательно, это и есть дух малой авиации. Развитие идет, пусть не так быстро, как хотелось бы, но оно есть.

Вопрос с обновлением авиатехники для коммерческой малой авиации более сложный: прежде чем покупать новое, нужно понимать, как его окупить. В нашей авиакомпании, например, мы пока не приобретаем новую технику – нет уверенности, что она будет востребована, что мы сможем загрузить ее работой. Но есть компании, которые сотрудничают с государством, получают кредиты, участвуют в партнерских программах.

Что касается обучения, то сегодня каждый желающий может пройти подготовку и стать частным пилотом. Это первый шаг на пути к профессиональной карьере. Причем для этого не обязательно учиться в академии или летном училище, достаточно обратиться в сертифицированный авиационный учебный центр.

Если речь вести о профессиональных пилотах, то у нас есть Академия гражданской авиации, Карагандинский центр, а также другие учреждения. Наша авиакомпания, например, до 2015 года имела сертификат учебного центра и готовила слушателей академии (позже они создали свой центр). В целом сегодня в Казахстане действуют несколько авиационных учебных центров, так что выбор имеется.

Часто спрашивают, можно ли взять самолет в аренду, как машину, и полететь. Теоретически – да. Если у вас есть свидетельство пилота и медицинская справка. Но в Казахстане пока нет полноценного рынка аренды легких воздушных судов.

Что бы я посоветовал молодежи, мечтающей о небе? Прежде всего – попробовать. Авиация – это стихия. Она может затянуть, но может и оттолкнуть. Надо хотя бы один раз прокатиться на самолете, почувствовать, твое ли это. Некоторым становится не по себе, и это нормально. Если понравится, тогда начинается путь. Учеба, физическая подготовка, мотивация. Только сочетание этих трех компонентов даст результат. Без стремления, без работы над собой ничего не получится.