Первый полет беспилотника с пассажиром протестировали в небе над Астаной

Транспорт,Авиация
Дана Аменова
специальный корреспондент

Транспортное средство развивает скорость до 130 км/ч

Фото: пресс-служба Минтранспорта

В Астане состоялся исторический полет беспилотного пассажирского воздушного судна EH216-S с пассажиром на борту, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КГА Минтранспорта 

Серийный электрический летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL) выполнил демонстрационный полет над специально разрешенной территорией столицы в рамках международного турнира «Игры Будущего 2026». Это первый подобный полет с пассажиром в истории Казахстана.

Участники мероприятия получили возможность увидеть практические возможности применения беспилотных средств в реальных условиях. Борт рассчитан на перевозку двух пассажиров, развивает скорость до 130 км/ч и способен выполнять полеты на расстояние до 35 километров.

На первом этапе рассматривается организация демонстрационных и туристических маршрутов продолжительностью от 5 до 30 минут над природными, культурными и историческими достопримечательностями Казахстана. В дальнейшем беспилотные пассажирские воздушные системы могут стать частью современной транспортной инфраструктуры страны, дополняя существующие виды мобильности.

«Проект предусматривает развитие широкого спектра практических решений. Беспилотные воздушные системы могут использоваться для оказания экстренной медицинской помощи, доставки медикаментов, выполнения задач пожаротушения, логистики и других направлений, где критически важны скорость и оперативность», сказано в информации ведомства. Там же добавили, что отдельным направлением станет развитие отечественного производства. В рамках международного партнерства планируется локализовать производство пассажирских беспилотных воздушных систем в Казахстане, что позволит сформировать новые компетенции в высокотехнологичном машиностроении, создать дополнительные рабочие места и расширить промышленную кооперацию», – сказано в информации.

Кроме того, Минтранспорта совместно с заинтересованными государственными органами проводит системную работу по созданию правовой и инфраструктурной базы для внедрения городской воздушной мобильности. Уже приняты законодательные изменения, регулирующие эксплуатацию воздушных судов eVTOL, деятельность вертипортов и системы управления беспилотным воздушным движением. Это создает необходимые условия для безопасной интеграции новых технологий в транспортную систему Казахстана.

#Астана #пассажир #КГА #беспилотник #полет #Минтранспорта

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