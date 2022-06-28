Большие возможности живописного региона

Считающаяся лидером по развитию сельскохозяйственной отрасли Акмолинская область за первое полугодие демонстрирует успешные показатели не только в ней, но и в других сферах экономики. В промышленности регион достиг неплохих результатов и не намерен сдавать позиции прошлого года, когда побил исторический рубеж по объему производства.

На выездном брифинге, состояв­шемся под звуки прибоя озера Щучье, аким Акмолинской облас­ти Ермек Маржикпаев, рассказывая о социально-экономичес­ком развитии региона, дал четко понять: несмотря на достижения, стремиться есть к чему. А погода словно вторила, что сама лично готова поддержать регион в развитии сельскохозяйственного потенциала, сменив знойную 38-градусную жару на прохладу.

– По итогам референдума явка акмолинцев на избирательные участки составила 73,81%, – отметил во вступительной речи аким региона, выражая благодарность всем, кто проявил высокую гражданскую ответственность. – За поправки в Конституцию отдали свои голоса 81,98% участников референдума, что является лучшим показателем в стране.

Акмолинская область, раскинувшаяся в живописном месте, уже давно считается точкой притяжения для инвестиций и местом реализации перспективных проектов. Как итог – каждый второй специализированный автомобиль, каждый четвертый килограмм золота, каждая третья и шестая тонна мяса птицы и обработанного молока соответственно выходят из производственных линий именно этого региона.

Индекс промышленного производства, по словам главы области, составил 109% (543,4 млрд тенге), сельского хозяйства – 100,5% (120,1 млрд тенге), инвестиций в основной капитал – 127,6% (181,1 млрд тенге), строительных работ – 136% (38,5 млрд тенге).

– Объем введенного жилья возрос на 1,2%, – привел статистику Ермек Маржикпаев. – Создано свыше восьми тысяч новых рабочих мест, в том числе постоянных – порядка пяти тысяч. В масштабах страны сегодня область производит 100% подшипников.

Высокая динамика промышленного сектора обеспечивается благодаря реализации новых проектов. К функционирующему заводу «Енки» мощностью 60 млн штук кирпича в год дополнительно построен новый завод «Енки Плюс», который выпускает 30 млн штук строительного материала в год. Уже в ближайшее время планируется запуск крупнейшего кирпичного завода мощностью производства 120 млн штук в год. Также до конца года ожидается ввод нового, крупного гидрометаллургического комплекса мощностью 5 млн тонн золотосодержащей руды в год. В идеале эти и другие проекты позволят не только соз­дать новые рабочие места, что повысит уровень благосостояния местного населения, но и придадут импульс для повышения потенциала региона. А ввод третьей очереди успешно действующей Макинской птицефабрики снизит импорт мяса птицы на 15%.

– Говоря о зерновом производстве, мы большое внимание уделяем его основной составляющей – технической оснащенности, – продолжил глава Акмолинской области. – Только с начала года агроформированиями области приобретено 727 единиц сельскохозяйственной техники на общую сумму 21 миллиард тенге.

Ввиду территориально-географического положения регион является основным по формированию продовольственного пояса вокруг Нур-Султана. По озвученным данным, с начала этого года в столицу поставили 62 тыс. тонн молочных продуктов, 14 тыс. тонн мяса и мясопродуктов и почти 105 млн штук яиц.

– Благодаря поддержке со стороны Правительства мы каждый год улучшаем наши дорожные сети, – подчеркнул Ермек Маржикпаев. – К примеру, если в 2016 году построили и отремонтировали 162 километра, то в прошлом году уже 790, рост почти в четыре раза. В результате доля автодорог местного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии достигнет 87%.

Наряду с этим к 2025 году планируется открыть 25 новых детских садов, построить еще 43 школы на 25 тыс. мест, оснас­тить современным оборудованием 376 школ области. Эти меры должны решить злободневную проблему трехсменного обучения, в частности, в городе Косшы, где в прошлом году из-за переполненности появился 1 «Ы» класс. К слову, «резиновые» учебные заведения – не единственная трудность в регионе. Журналис­ты озвучили акиму основные из них. Это слабая инфраструктура на местах, несанкционированные свалки, отсутствие качественной питьевой воды и другое. По словам Ермека Маржикпаева, со всеми этими вопросами он знаком лично и держит их на контроле.