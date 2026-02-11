фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

Историческая реформа

В ходе мероприятия были подведены итоги социально-экономического развития страны за 2025 год и обозначены основные цели на предстоящий период.­ Выступая на заседании, Президент преж­де всего остановился на исторически важной задаче, которую Казахстан решает сейчас, – это проведение конституционной реформы.

Глава государства напомнил, что широкая дискуссия в обществе по этому вопросу идет давно. С октября прошлого года через платформы eGov и eOtinish поступило несколько тысяч обращений граждан. Для систематизации всех предложений и подготовки проекта нового Основного закона была создана Конституционная комиссия.

– Никогда прежде в нашей стране реформы не обсуждались столь всесторонне и не получали такого широкого освещения в прямом эфире, – акцентировал Глава государства. – Можно сказать, что в условиях «слышащего государства», широкого использования цифровых платформ, эффективной обратной связи с гражданами работа по подготовке конституционной реформы приобрела поистине общенациональный характер. Это ярко подтверждает следование принципам Справедливого Казахстана.

В конце января был обнародован первый проект нового Основного закона. Граждане всесторонне обсуждают положения представленного документа. Таким образом эта реформа способст­вует повышению активности и политической культуры общества, что полностью согласуется с задачами проводимого Президентом курса.

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность: представленный проект Основного закона четко фиксирует качественно новый уровень развития нашего государства. Текст документа вобрал в себя все основные принципы и цен­ности, направленные на консолидацию народа и обеспечение динамичного прогресса Казахстана.

По его мнению, нормы, заложенные в проекте новой Конституции, закреп­ляют последовательность и логику развития политической системы Казахстана на основе концепции «сильный Президент – влиятельный Парламент – под­отчетное Правительство».

– Панорамный взгляд на политические реформы последних лет позволяет убедиться в том, что Казахстан окончательно расстается с суперпрезидентской формой правления и переходит к президентской республике с авторитетным, влиятельным Парламентом. Предлагаемые изменения естественным образом продолжают этот процесс и вкупе с политическими преобразованиями последних лет, включая конституционную реформу 2022 года, ставят вопрос о необходимости полной перезагрузки конституционных основ нашего государства. По сути, речь идет о создании новой системы управления государством. Предложенные новеллы позволят перераспределить властные полномочия, усилить баланс в системе сдержек и противовесов и, главное, повысить эффективность, устойчивость всех политических институтов, – сказал Глава государства.

По его словам, в проекте новой Конс­титуции принцип «не человек для государства, а государство для человека» обрел более осязаемые очертания. Предлагаемые поправки на практике усиливают защиту прав и гарантируют обеспечение свобод человека и гражданина.

Выступая на заседании, Президент предложил усилить уже наработанный массив поправок в этом направлении одной принципиальной нормой. Так, в действующей Конституции есть положение, гласящее: «Жилище неприкосновенно. Не допускается лишение жилища, иначе как по решению суда». По мнению Главы государства, есть смысл добавить, что и «выселение из жилища» иначе как по решению суда тоже должно быть недопустимым.

– Есть все основания утверждать, что проект новой Конституции поис­тине является инновационным, то есть принципиально обновленным и профессионально подготовленным документом, прошедшим тщательную экспертизу, – отметил Касым-Жомарт Токаев. – При этом никто не ставит задачу перечеркнуть значение действующей Конституции, которая сыграла огромную роль во всех достижениях нашей страны за прошедшие 30 лет. Большая заслуга в этом принадлежит первому Президенту Нурсултану Абишевичу Назарбаеву. Тем не менее надо учесть, что она принималась в то время, когда наша страна только вставала на ноги, и несет в себе отпечаток первых сложных лет становления нашей Независимости. С той поры Казахстан прошел большой путь, и общество значительно изменилось.

Поэтому нам как государству и нации крайне важно актуализировать свои цели, ценности и принципы и закрепить их на конституционном уровне, сказал Президент.

– Проект новой Конституции вобрал в себя важные прогрессивные нормы. Очень важно, что мы идем эволюцион­ным путем, сохраняя единство, солидарность и доверие. Это единственно верная дорога. Убежден, принятие новой Конституции придаст мощный импульс развитию Казахстана, будет содействовать реализации потенциала каждого гражданина. В любом случае окончательное решение по этому воп­росу будет принято на общенациональном референдуме, – акцентировал Президент.

Тщательно продуманные приоритеты

Продолжая выступление, Глава государства подчеркнул, что главная цель страны – усиление социально-экономического и международного потенциала Казахстана в сложных реалиях современного мира.

– Чтобы обеспечить устойчивое развитие страны в условиях совершенно новых процессов в мире, перед нами стоит крайне важная задача – быстро адаптироваться к ним и экономически, и политически. Мы видим, что прежние подходы уже сейчас становятся малоэффективными. Развитые страны приступили к разработке новой модели развития мировой экономики. Нам отставать от этого процесса нельзя. Нужен конкретный план укрепления и развития экономики, направленный на защиту национальных интересов, – заявил Президент.

Он напомнил, что, несмотря на давление внешних факторов, по итогам прошлого года ВВП страны увеличился на 6,5%. Важно, чтобы экономический рост сопровождался повышением доходов и улучшением качества жизни граждан. В этом, как подчеркнул

Касым-Жомарт Токаев, и заключается основная задача Правительства.

– Для достижения этой цели стране необходима экономическая политика, основанная не на инерции роста предыдущих лет и срочных мерах реагирования на текущие вызовы, а на тщательно продуманном перечне приоритетов. Нужна модель устойчивого роста, в которой государство четко определяет стратегический вектор развития рыночной экономики, направляет имеющиеся­ финансовые ресурсы в ключевые сферы, обеспечивающие качественный рост экономики. Такой подход призван обеспечить более эффективное и справедливое распределение национального дохода именно в пользу наших граждан, – сказал он.

По словам Президента, предстоит большая работа по перезагрузке экономической и финансовой политики. И ближайшая задача Правительства – обеспечить рост за счет повышения производительности, технологического обновления, развития человеческого капитала, использования прибыли на благо страны. Для создания такой модели необходимо активизировать инвестиционную политику, обеспечить защиту интересов бизнеса на долго­срочной, стабильной основе, переориен­тировать экономическую политику на конечный результат – рост доходов граждан и укрепление экономического суверенитета.

– В порядке срочной задачи Правительству также предстоит обеспечить стабильно приемлемую инфляцию, сбалансированность госфинансов, полноценную реализацию нового инвестиционного цикла, объявленного мною в Послании прошлого года, – акцентировал Глава государства.

Тотальная цифровизация и внедрение искусственного интеллекта должны выйти за рамки вспомогательной функции, стать главным связующим звеном экономического развития. Они должны работать на повышение производительности труда, создание экспортоориентированных секторов экономики, производство продукции с высокой добавленной стоимостью, встраивание Казахстана в глобальные цепочки цифровой экономики. Это позволит сформировать современный индустриальный, энергетический, транспортный каркас страны.

– Внедрение искусственного интеллекта следует воспринимать не как красивый лозунг, а как фундамент экономической модели и незыблемый стержень национальной идеологии, – заявил Президент.

В целом, по его словам, в такой ответственный момент крайне важно действовать на опережение, принимая грамотные, смелые, эффективные и своевременные управленческие решения. Государственный аппарат обязан работать на конкретные результаты, которые будет видеть все общество.

Задача – снизить инфляцию

Обращаясь к членам Правительства, Президент остановился на наиболее актуальных задачах на предстоящий период.

В первую очередь он подчеркнул важность снижения инфляции до разумного и рационального уровня. Глава государства поручил Правительству и Нацбанку совместно разработать пошаговый алгоритм действий в данном направлении. Также участие в этой критически важной работе должны принять все ведомства и экспертное сообщество.

– Повторяю: требуется срочно переломить неблагоприятную ситуацию, принять конкретные меры для снижения инфляции в течение трех лет. Следует обеспечить качественную реализацию Программы совместных действий. Попытки заболтать проблему обсуждениями, разработкой ненужных «дорожных карт» будут расцениваться как уход от ответственности. Предупреждаю заранее: в подобных случаях будут приниматься строгие меры воздействия. В качестве результата будут признаны только конкретные показатели, ведущие к росту реальных доходов населения, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Еще одна важная задача – обеспечение эффективного внедрения нового Налогового кодекса, который призван создать стимулы для повышения прозрачности и дисциплины в экономике. Как отметил Глава государства, новая налогово-бюджетная политика должна приобрести сбалансированный характер, ориентироваться на устойчивое развитие экономики, рост благосостояния граждан.

Президент отметил: только за счет запуска нового налогового режима для самозанятых в легальное поле вышли более 180 тыс. новых налогоплательщиков. По оценкам Правительства, в результате налоговой реформы в бюджет текущего года дополнительно поступят 4,4 трлн тенге. Вместе с тем Глава государства подчеркнул, что намеченные показатели не должны достигаться за счет неоправданного налогового нажима и необоснованного давления на бизнес.

Также Президент подчеркнул, что банки, агрегаторы, маркетплейсы должны быть полноценно включены в периметр налогового администрирования, выполнять функции налоговых агентов.

– Считаю, что значительный потенциал пополнения бюджета скрыт в эффективном налоговом администрировании. Поэтому следует в срочном порядке обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы. На смену карательному менталитету должны прийти и утвердиться принципы партнерства и взаимного доверия между налоговыми органами и налогоплательщиками, – добавил он. – Комитету государственных доходов предстоит стать «фабрикой фискальных данных», работающей полностью в цифровом режиме. До конца 2027 года необходимо завершить внедрение цифрового налогового и таможенного администрирования. Это задача стратегической важности.

Кроме того, Президент поручил в срочном порядке запустить Национальный каталог товаров, Реестр отечественных товаропроизводителей. Расширять цифровую маркировку товаров тоже необходимо, но без ущерба производителям – новые правила не должны падать компаниям как снег на голову.

Как подчеркнул Глава государства: эффективность фискальной политики – это в первую очередь бюджетная консолидация и соблюдение строгой финансовой дисциплины. Он поручил Правительству до 1 мая текущего года провести ревизию бюджетных программ для сокращения неэффективных расходов и усовершенствовать механизм отбора проектов, финансируемых за счет государства (включая квазигоссектор).

– Министерство финансов и Министерство экономики должны проявлять жесткость и принципиальность. Следует перейти от действующего критерия освоения бюджетных средств к управлению эффективностью государственных инвестиций. Правительству и акиматам поручается прекратить финансировать проекты из-за опасений неосвоения бюджета или, что еще хуже, на основе субъективного, ангажированного выбора. Проще говоря, нужно прекратить сумасбродство. Теперь такой подход будет рассматриваться как злонамеренное действие против государственных интересов. Получать бюджетные деньги должны только проекты, приносящие реальную пользу нашим гражданам и способствующие развитию национальной экономики, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Он также поручил расширить применение цифрового тенге для повышения прозрачности бюджетных расходов.

Региональный аспект

Особое внимание, по мнению Главы государства, важно уделить качеству бюджетного планирования в регионах.

Он напомнил: в последние годы доходная база регионов была существенно расширена, что привело к многочисленным случаям возложения на местные бюджеты дополнительных расходов без достаточного финансового обеспечения. Такая практика, подчеркнул Президент, исказила логику межбюджетных отношений и подорвала доверие к принимаемым решениям.

– Принципиально важно учитывать рациональное соотношение передаваемых финансовых ресурсов и растущих обязательств местных исполнительных органов, – обратил внимание Глава государства. – В новом Бюджетном кодексе межбюджетные отношения пересмотрены с точки зрения предсказуемости и ответственности на всех уровнях бюджета. Теперь же надо в режиме реального времени посмотреть, как эти нормы работают в регионах. Если действующие инструменты неэффективны, их нужно откорректировать. Здесь никаких сомнений не должно быть, решения следует принимать быстро и смело.

При этом Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что новые правила не должны ограничивать финансовую самостоятельность регионов и подрывать стимулы к наращиванию собственной доходной базы.

В целом стратегическая задача Правительства – принять меры для укрепления финансовой устойчивости регионов.

По поручению Президента в 2025 году утверждена Концепция регионального развития до 2030 года, основная задача которой – снижение диспропорций в социально-экономическом развитии между регионами и повышение благосостояния населения. Несмотря на общую положительную динамику и рост экономики регионов в прошлом году, по словам Главы государства, был зафиксирован ряд нерешенных проблем.

Так, средний уровень обеспеченности инфраструктурой составляет 64,1%. Однако этот показатель варьируется, указывая на значительный разрыв между областями. Отсутствие базовой инфраструктуры тормозит развитие регионов и снижает качество жизни населения, особенно это ощущается в недавно созданных областях – Абай и Улытау. В Алматинской области такая же плачевная ситуация. Этим регионам, по словам Президента, нужна особая поддержка.

Глава государства поручил акимам сфокусироваться на диверсификации производств, увеличении доходов граждан, снижении инфляции, привлечении инвестиций, обеспечении занятости, развитии МСБ.

Путь к цифровому государству

Построение цифрового государства – задача, от успешного выполнения которой напрямую зависит будущее Казахстана, заявил Президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что цифровые технологии позволят оптимизировать бюджетные расходы, устранить административные препоны, сократить принятие неэффективных управленческих решений. В целом полноценное внедрение ИИ должно стать ядром всей политики цифровизации.

– Правительству необходимо расставить четкие приоритеты с обеспечением их полного и своевременного финансирования. Иначе наши амбициозные планы так и останутся на бумаге. Когда ориентиры размыты, никакая стратегия не станет успешной, – акцентировал Глава государства. – Вопрос качественного цифрового развития следует рассматривать в тесной взаимосвязи с частным сектором. Правительству необходимо предусмотреть отдельный пакет мер поддержки для стимулирования активного внедрения цифровых решений в сфере бизнеса.

Отдельно Президент остановился на вопросах цифровизации госуслуг и интеграции государственных баз данных. Он подчеркнул: важно внедрить единые стандарты и перейти к управлению данными как стратегическим ресурсом государства.

– Правительству совместно с Агентством по стратегическому планированию и реформам, Национальным банком поручается сформировать до конца текущего года целостную систему управления данными государства, – сказал он.

В последнее время в работе государственных цифровых систем фиксируются сбои, которые во многом связаны с технологической отсталостью применяемых IT-решений и низким качеством управления. Это, по словам Главы государства, тормозит формирование эффективной цифровой среды. Поэтому основой цифровой трансформации должен стать платформенный подход на базе QazTech.

– Правительству придется решить очень важную задачу перехода на единую цифровую платформу, – дал Президент еще одно поручение. – Дело в том, что ранее все ведомства занимались цифровизацией автономно, без единого контроля, что привело, помимо технических проблем, к безрассудному расходованию государственных средств. На совещании в Генеральной прокуратуре представителем Правительства была обнародована сумма средств, которая понадобится для объединения разрозненных систем. Сразу скажу, таких денег нет и не может быть. Правительство должно дать мне план работы без получения огромных денег из бюджета.

Особого внимания, по словам Касым-Жомарта Токаева, требует обеспечение надежной защиты персональных данных, поскольку именно граждане сегодня оказываются наиболее уязвимым звеном цифровой трансформации. Правительству совместно с профильными структурами поручено на комплексной основе тщательно изучить подходы к обеспечению кибербезопасности и защите данных граждан.

– Критически важной задачей остается цифровизация социальной сферы, – продолжил Президент. – По итогам прошлого года в эту отрасль было направлено порядка 40% всех расходов республиканского бюджета. Однако по эффективности их использования есть большие вопросы. Поэтому Правительство должно сформировать социальные цифровые профили домохозяйств, которые обеспечат объективность и адресность мер социальной поддержки. Все формы поддержки – от денежных выплат до ваучеров на питание, лекарства, жилье, образование – следует предоставлять через «Социальный кошелек», интегрированный с банковской и платежной инфраструктурой. Правительству совместно с акиматами необходимо масштабировать применение данного инструмента и обеспечить его ускоренное внедрение до конца текущего года.

Кроме того, Глава государства отметил, что нужно определить Единую цифровую платформу социальной защиты в качестве базовой инфраструктуры управления мерами социальной поддержки. Также по его словам, следует разработать доступный для всех граждан универсальный ИИ-ассистент – eGov AI, который постепенно заменит центры обслуживания населения.

Образование и здравоохранение

Как отметил Президент, следует продолжить «экономизацию» сферы образования с фокусом на кардинальное повышение эффективности государственного финансирования на всех уровнях – от детских садов до университетов.

– Подготовка кадров не поспевает за темпами стремительного распространения искусственного интеллекта и новых технологий в реальном секторе экономики, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. – Профессии трансформируются быстрее, чем учебные программы и стандарты. В этих условиях недостаточно просто увеличивать выпуск IТ-специалистов или обучать общим цифровым навыкам. Казахстану нужны профессионалы в каждой отрасли, способные применять ИИ и повышать производительность на конкретных рабочих местах. Поручаю Правительству совместно с ведущими компаниями создать Национальный центр трансформации профессий по модели ГЧП.

Управление этим центром, по мнению Главы государства, следует передать консорциуму негосударственных компаний, поскольку бизнес быстрее адаптируется и лучше знает требования рынка. А задача государства – определить правила, обеспечить прозрачность, поддержать спрос и масштабирование решений.

Есть вопросы и по цифровизации здравоохранения. По словам Президента, в этой сфере действуют более 30 разрозненных информационных систем, и отсутствие полноценной интеграции баз данных становится одной из основных причин злоупотреблений в процессе освоения средств бюджета.

– Удивительно, что буквально под боком у профильных министров осуществлялись мошеннические схемы запредельных масштабов и беспрецедентные по своей дерзости, причем в социальной сфере. Генеральная прокуратура и другие уполномоченные ведомства обязаны вскрыть всю подноготную преступлений независимо от их давности и лиц, которые их покрывали. Буду лично контролировать процесс следствия, – заявил Касым-Жомарт Токаев, подчеркнув, что причастные ко всем фактам хищения должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Он поручил Правительству до 1 декабря 2026 года завершить создание Единой государственной медицинской информационной системы, которая обеспечит сквозную прослеживаемость и контроль всех процессов.

Также необходимо обеспечить абсолютную прозрачность системы обязательного социального медицинского страхования. Для этого Правительству поручено до конца года полностью оцифровать деятельность Фонда социального медицинского страхования.

Энергетическая база

Как подчеркнул Глава государства: тотальная цифровизация и внедрение ИИ невозможны без достаточного и стабильного производства электроэнергии.

Сегодня Казахстан производит 123 млрд киловатт-часов электроэнергии, и этого недостаточно. Только в прошлом году, чтобы покрыть внутренний дефицит, было импортировано 3,7 млрд киловатт-часов. Ситуацию усугубляет высокий уровень износа генерирующих мощностей и электросетей.

– За последние три года по программе «Tариф в обмен на инвестиции» в сферу энергетики направлено свыше одного триллиона тенге. Основная часть инвестиций, или более 900 миллиардов тенге, была затрачена на ремонт, и только 140 миллиардов – на ввод новой генерации. Этого явно недостаточно для обеспечения долгосрочной устойчивости энергосистемы. Дефицит энергии – большая преграда на пути прогресса нашей страны. Строить планы без учета этого важного фактора – значит ставить телегу впереди лошади, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент рассказал, что по планам Правительства до конца 2029 года будут введены 13,3 гигаватта новых мощностей, из которых 5,9 гигаватта приходится на возобновляемые источники энергии. Также ожидается, что уже в 2027 году будут покрыты все потребности экономики в электроэнергии с профицитом в 1,3 млрд киловатт-часов.

Однако, указал Глава государства, эти цифры имеют ценность только при одном условии, если принятые обязательства будут исполнены своевременно, а планы подкрепятся финансированием.

– Стало своего рода привычкой переносить сроки ввода мощностей. Например, сроки завершения модернизации ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в Алматы пересматривались неоднократно, работа продолжается до сих пор. Поэтому Правительство обязано обеспечить полноценный ввод всех запланированных энергетических мощностей. О переносах сроков речи быть не может, – заявил Глава государства.

Он также напомнил, что Правительство сейчас работает над принятием национального проекта по «чистой» угольной генерации. Успешный опыт в этом направлении показывает Китай, который начал строительство 85 энергоблоков на «чистом угле» суммарной мощностью 55 гигаватт. США также решили перейти к политике использования угля и освоения угольных месторождений.

– Пристального внимания требует обеспечение надежного функционирования национальной электрической сети в целом. Правительству до конца 2027 года поручается завершить реализацию проектов по развитию электрической сети Южной зоны и объединению энергосистемы Западной зоны с Единой национальной энергосистемой, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, Президент подчеркнул: для эффективного развития и устойчивой работы энергосистемы страны необходимо решить проблему дефицита профессиональных кадров в этой сфере, а также внедрять современные цифровые решения.

Новый инвестиционный цикл

Стратегическое значение имеет полноценный запуск нового инвестиционного цикла.

По словам Главы государства, сейчас инвестиционная динамика у страны положительная: накопленный объем ПИИ только с 2022 года превысил 84 млрд долларов, вложения в основной капитал увеличились почти на 50%. Однако темпы привлечения инвестиций остаются недостаточными.

– Нам необходима целостная стратегия привлечения новых качественных инвестиций для создания современных высокотехнологичных производств. Здесь особая роль отводится частному бизнесу, который призван стать основным источником притока качественных инвестиций, создания рабочих мест и роста доходов граждан, – отметил Президент. – Преобразование «Байтерека» в инвестиционный холдинг было продиктовано определенными причинами. Несмотря на значительное влияние холдинга на рыночную экономику, важно не допустить ограничения частной инициативы. То же самое касается деятельности фонда «Самрук-Казына». Но по мере стабилизации и снижения инфляции приоритетом должно стать усиление рыночных принципов. Институты развития должны выстраивать с бизнесом и финансовым сектором эффективные отношения, основанные не на конкуренции, а на взаимном партнерстве.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул: у Казахстана есть ряд инвестиционно привлекательных направлений, развитие которых должно опираться на принципы конструктивного сотрудничества государства и бизнеса. В первую очередь речь идет о редкоземельных металлах, нефтегазохимии, цифровой инфраструктуре, возобновляемых источниках энергии, транспорте, агропереработке. Имеющиеся конкурентные преимущества необходимо эффективно использовать на благо страны.

Вместе с тем, констатировал Президент, привлечению качественных инвестиций препятствуют сложившиеся подходы к работе с инвесторами, которые усиливают бюрократию и ведут к дублированию функций.

– Необходимо отказаться от неэффективных практик. Следует сформировать цельную и согласованную систему взаимодействия между ведомствами на базе единого центра координации и принятия решений. Процесс принятия решений должен быть оперативным и подконтрольным, – отметил Касым-Жомарт Токаев. – Инвестиционный штаб эффективно работает благодаря Роману Скляру. Здесь многое зависит от первых руководителей, которые обязаны обеспечить эффективную реализацию инвестиционных проектов. Важно сопровождать деятельность инвесторов и после запуска проектов через регулярный мониторинг и устранение административных барьеров. Я назначил специального помощника, который будет заниматься вопросами инвестиций. Иностранные и отечественные инвесторы могут обращаться по всем возникающим вопросам к Мурату Нуртлеу как к Focal point. Что касается международных финансовых институтов, то за постоянную связь с ними будет отвечать председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам – советник Президента Асет Иргалиев.

Кроме того, Президент поручил Правительству и Агентству по защите и развитию конкуренции принять эффективные меры для выработки и применения единых и понятных правил применения механизма долгосрочных офтейк-контрактов, который является одним из ключевых инструментов реализации инвестпроектов.

Еще одна задача – обеспечить полноценную реализацию потенциала специальных экономических зон. Как подчеркнул Глава государства, в Казахстане эффективность СЭЗ остается крайне низкой: за почти 25 лет их вклад в ВВП составил чуть более 1%, в экспорт – 0,3%, в привлечение иностранных инвестиций – 0,9%.

– Текущая модель работы СЭЗ полностью себя исчерпала, – сказал Касым-Жомарт Токаев. – Поручаю Правительству в трехмесячный срок утвердить новую модель развития специальных экономических зон.

Он подчеркнул, что СЭЗ должны стать полноценными платформами привлечения инвестиций, где применяются новые нормы, инструменты, принимаются сервисные решения с последующим масштабированием. Причем при желании достичь определенного результата можно даже с использованием имеющихся ресурсов. Такой подход, по словам Главы государства, демонстрировал бывший аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды. Хороший опыт, добавил он, также имеется в Астане.

Особого внимания Президент потребовал уделить исполнению инвестиционных договоренностей, достигнутых в ходе его зарубежных визитов и встреч с инвесторами.

– Общая стоимость коммерческих соглашений только в прошлом году составила около 75 миллиардов долларов. Затягивание реализации и срыв подписанных соглашений недопустимы. Ответственность за выполнение этой работы возлагается и на Администрацию Президента, – подчеркнул Глава государства.

Он отметил, что сейчас сложилась крайне негативная тенденция: ведется очень интенсивная работа в ходе подготовки переговоров на высшем уровне, однако по их завершении вся последующая активность сводится на нет. Президент призвал прекратить практику бесконечных межведомственных согласований. Каждый подписанный документ, заявил он, должен быть качественно и заблаговременно проработан, иметь четкие сроки с контролем исполнения. Ответственность за результат будут нести первые руководители ведомств.

– Государство обязано полностью выполнять взятые на себя обязательства перед инвесторами. Именно так формируется деловая репутация и доверие к стране. Правительству следует сфокусироваться на повышении инвестиционного потенциала нашей страны, развитии конкурентных преимуществ Казахстана, – акцентировал Касым-Жомарт Токаев.

Важным инструментом стимулирования притока инвестиций в экономику он назвал также государственно-частное партнерство.

– Но потенциал ГЧП у нас реализуется слабо. Большинство инфраструктурных проектов по-прежнему зависит от прямого бюджетного финансирования без существенного вовлечения частного капитала, банковского сектора и международных финансовых организаций. При ограниченных бюджетных возможностях такой подход серьезно сдерживает темпы реализации многих инвестпроектов. Разумеется, как любой другой финансовый инструмент, ГЧП имеет свою стоимость. Но если она оправдана, то Правительству следует активнее применять данный механизм. При необходимости следует внести изменения в законодательство, – сказал Президент.

Отдельно он остановился на развитии города Алатау, который должен стать опорным проектом нового инвестиционного цикла.

Глава государства отметил, что там необходимо обеспечить внедрение передовых инноваций, использование ИИ и цифровых технологий во всех сферах жизнедеятельности на принципах Smart City. В городе должны быть созданы беспрецедентные условия для привлечения капитала, установлен прогрессивный регуляторный режим, позволяющий апробировать новые, смелые решения.

– По моему поручению для решения этого важного вопроса разработан и внесен в Парламент проект конституционного закона. Но мне доложили, что Национальный банк и Агентство по финансовому мониторингу опять «накидали» возражения, которые в принципе не позволяют принять конституционный закон, хотя на совещании под моим председательством этого не было. Правительству необходимо обеспечить качественное развитие этого уникального для нашей страны проекта без лишней бюрократии и проволочек, – поставил задачу Касым-Жомарт Токаев.

Роль финансового рынка

Эффективное претворение в жизнь принципов нового инвестиционного цикла во многом зависит от активного участия финансового сектора, считает Президент.

– В настоящее время на долю банковской сферы приходится 84% совокупных активов финансового сектора страны. Однако доля займов бизнесу стабильно остается на низком уровне и составляет 38%. В то же время банки второго уровня только в 2025 году сумели, как говорится, «легко и непринужденно» заработать около 3 триллионов тенге. Много говорим о создании условий для возврата банков к своей естественной роли как основного источника финансирования экономики. Но каждый раз находятся отговорки, – констатировал Глава государства.

Он отметил, что путь обеспечению доступного кредитования – стабилизация и снижение инфляции, а затем и рыночных ставок. В этом контексте Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность системной, слаженной, высокопрофессиональной работы Правительства и Национального банка.

Также Глава государства обратил внимание на то, что в мире источником долгосрочного капитала, наряду с банками, выступает рынок страхования. В нашей же финансовой системе он занимает долю лишь в 5%. Президент отметил важность расширения линейки страховых продуктов с применением цифровых технологий и повышения их доступности.

– Рынок страхования следует рассматривать как важный институт формирования культуры солидарной ответственности государства, граждан и бизнеса за возможные риски, – продолжил он. – Наращивание долгосрочного фондирования со стороны банков и страховых компаний придаст новый импульс развитию рынка ценных бумаг. Развитый рынок ценных бумаг – важный показатель макроэкономической стабильности, его масштаб и глубина напрямую отражают уровень доверия инвесторов. Агентству по регулированию и развитию финансового рынка и Национальному банку поручается до 1 сентября текущего года разработать программы развития страхового и фондового рынков до 2030 года. Для их эффективной реализации считаю необходимым принять новые законы о страховании и рынке ценных бумаг.

Крепкий промышленный каркас

Новые инвестиции должны быть в приоритетном порядке нацелены на формирование современного промышленного каркаса, заявил Президент.

Он обратил внимание на ключевую уязвимость отечественной промышленной политики: в ней по-прежнему доминируют производители сырья. Это видно уже по цифрам статистики. Так, в прошлом году обрабатывающая промышленность показала рост на уровне 6,4%, но при этом экспорт обработанных товаров снизился на 2,7% (на фоне общего сокращения экспорта на 4,2%). Особое внимание и эффективная поддержка нужны обрабатывающей промышленности.

Так, по словам Главы государства, сегодня более 40% ее продукции приходится на металлургию. При этом более половины экспорта металлургии – это изделия низкой переработки. В итоге страна продолжает экспортировать продукцию первичной переработки и импортировать товары высокого передела.

– Эта практика должна сойти на нет, – заявил Касым-Жомарт Токаев. – Производство продукции более высокого передела с последующим экспортом должно стать коммерчески более выгодным, чем вывоз просто сырья. Это, конечно, нелегкая задача. Но исключения имеются, это прежде всего Qarmet. Там набирают силу позитивные производственные и социальные процессы, хотя не без трудностей. В данном вопросе нельзя допустить перегибов, которые могут негативно отразиться на развитии отрасли. Политика Правительства должна быть разумной, рациональной.

Говоря об импортозависимости страны, Президент отметил также сложную ситуацию в нефтяной отрасли: Казахстан добывает около 100 млн тонн нефти в год, но перерабатывает из них только 18 млн тонн. Результат: ежегодный дефицит дизельного топлива, зависимость от импорта авиационного керосина...

С учетом растущего спроса на топливо Глава государства поручил ускорить модернизацию действующих НПЗ. Это, по данным профильного министерства, позволит увеличить общий объем переработки сырой нефти на 9 млн тонн ежегодно (с 18,4 млн до 27,4 млн тонн).

– Правительству предстоит принять обоснованное решение насчет строительства нового НПЗ. Прежде всего надо правильно рассчитать, откуда будет поставляться сырье, какую продукцию и в каких объемах он будет производить. Для реализации проекта (если это произойдет) понадобится привлечь частных инвесторов, – также добавил Президент.

В целом он подчеркнул, что даже при наличии всех необходимых условий в стране так и не сформировалась полноценная нефтегазохимическая отрасль.

Сейчас по поручению Президента начата реализация проектов по производству полиэтилена, бутадиена, карбамида и другой продукции, которые должны вывести эту отрасль на новый уровень и закрыть потребность страны в базовой химической продукции. Задача Правительства – обеспечить их своевременное завершение.

После можно наладить и дальнейший передел из выпускаемых полимеров. Например, производство такой востребованной продукции, как автодетали, системы капельного орошения, медоборудование, посуда и многое другое. Здесь, по мнению Президента, важно поддержать отечественный МСБ. Это позволит внести серьезный вклад в снижение непродовольственной инфляции.

– Для развития обрабатывающей промышленности в нефтегазохимической и других ключевых отраслях принципиальное значение имеет пополнение ресурсной базы. Правительство сегодня делает ставку на прямые государственные инвестиции. В ближайшие три года на геологоразведочные работы планируется направить из бюджета порядка 500 миллионов долларов. Это правильно, но явно недостаточно. Ключевой задачей Правительства остается привлечение частного капитала в развитие геологии. Без этого геологоразведка рискует остаться исключительно бюджетным проектом в постоянной зависимости от возможностей казны, – подчеркнул Глава государства.

Импульс для сельского хозяйства

Вопросы развития глубокой переработки сырья особо актуальны в сельском хозяйстве.

Вместе с тем, как обратил внимание Президент, текущая модель поддержки АПК ориентирована на увеличение валового продукта, а не на решение накопленных проблем. В результате сохраняется зависимость от импорта продовольствия, что ведет к повышению цен. Сейчас исполнительная власть для урегулирования ситуации большей частью прибегает к административным мерам, но Глава государства назвал такой подход неприемлемым.

– Правительству в диалоге с бизнесом предстоит принять системные меры по развитию пищевой промышленности, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. – У нас есть значительные возможности для развития животноводства, это очевидно. Однако мы пока не используем этот потенциал в полной мере. Животноводство страдает от полного отсутствия стратегии, низкой динамики развития и бессистемной работы. Значительная часть продукции формируется в личных подсобных и крестьянских фермерских хозяйствах. На их долю приходится 60% производства мяса и 80% молока. Такое положение дел не способствует повышению производительности в отрасли.

В АПК сохраняются нерешенные проблемы, в частности, не налажена цепочка процессов от формирования кормовой базы до переработки, логистики и сбыта. Разработанный План развития животноводства должен устранить пробелы в этой сфере и способствовать ее развитию.

Глава государства вновь подчеркнул: важно полноценно задействовать механизмы кооперации мелких хозяйств. Мировой опыт показывает эффективность такого подхода. Например, благодаря четко выстроенной системе кооперации Нидерланды экспортируют сельхозпродукцию на 130 млрд долларов.

– Правительству следует принять решительные меры по стимулированию фермеров к объединению в кооперативы нового формата. Поручаю до 1 сентября текущего года разработать новый закон о кооперации в сельском хозяйстве, – сказал Президент.

Он также заявил, что система государственной поддержки крестьян должна быть максимально прозрачной. Для этого Правительству поручено до конца года завершить интеграцию информационных систем, чтобы обеспечить цифровой учет субсидий и взять на контроль обязательства крестьян.

Кроме того, обращено внимание, что устойчивое развитие животноводства невозможно без качественной системы ветеринарной безопасности. В Казахстане эта сфера еще далека от передовых стандартов: из 168 лабораторий только 27 соответствуют международному уровню. Наличествует слабый контроль за работой ветврачей: только за три года выявлены 30 тыс. фиктивных актов о вакцинации скота.

Правительству поручено в трехмесячный срок принять комплексную программу развития ветеринарии.

Также Глава государства отметил, что, по оценкам профильных служб, в текущем году в ряде регионов есть вероятность наступления паводков, а затем – засухи, и нужно уже сейчас иметь на этот случай четкий план действий. Он также подчеркнул важность применения цифровых инструментов прогнозирования стихийных бедствий.

– Все меры по защите посевов, инфраструктуры должны приниматься загодя, – заявил Президент. – Правительству совместно с акиматами необходимо обеспечить качественную реализацию всех противопаводковых мероприятий.

Стимулирование и поддержка МСБ

Далее Президент отметил, что широкое использование цифровых технологий и ИИ создает уникальные возможности для активного развития предпринимательства.

Он подчеркнул, что в Казахстане около 40% ВВП и 70% всех инвестиций в основной капитал приходятся на малый и средний бизнес – это результат системной работы последних лет. Однако сегодня необходимо пересмотреть подходы к стимулированию и развитию предпринимательства.

– Государственную поддержку следует дифференцировать по уровню технологичности и категориям бизнеса, – считает Касым-Жомарт Токаев. – Поддержка малого бизнеса должна быть адресной, эффективной, стимулировать переход от «режима выживания» к устойчивому росту. Меры поддержки среднего бизнеса с высоким потенциалом развития в несырьевом секторе должны способствовать расширению масштабов рынков сбыта готовой продукции. Правительству совместно с палатой предпринимателей «Атамекен» необходимо до 1 апреля внести предложения по полноценной перезагрузке политики поддержки МСБ с созданием единой цифровой экосистемы, доступной каждому предпринимателю прямо со смартфона.

Глава государства также призвал снизить административную нагрузку на МСБ. В частности не злоупотреблять сомнительной практикой внеплановых проверок.

– Ключевой задачей нового этапа регуляторной реформы должен стать полноценный переход к цифровой модели с использованием блокчейна и искусственного интеллекта. В основе должен лежать принцип так называемых «регуляторных желтых страниц» (Regulatory Yellow Pages). Агентству по стратегическому планированию и реформам следует завершить эту работу до конца текущего года, – сказал он.

Отдельно Президент остановился на реализации указа по либерализации экономики. По его словам, эта работа во многом носит формальный характер, компетентные органы больше заняты отчетностью, чем реальными делами, и в результате ключевые задачи остаются нерешенными. Это серьезно сдерживает развитие частного предпринимательства и конкуренции.

– Здесь показателен процесс приватизации государственных активов. В октябре прошлого года Правительством был утвержден перечень из 473 предприятий, подлежащих приватизации. Но до сих пор реализация активов не начата, мероприятия по их предпродажной подготовке не проводятся. Не принят и новый закон о государственном имуществе, – констатировал Глава государства.

Он поручил Правительству в месячный срок пересмотреть подходы к реализации указа. Главная цель – принять конкретные меры, способствующие созданию по-настоящему благоприятной для предпринимательства среды.

Уникальный транспортный потенциал

Далее Президент подчеркнул, что в рамках перехода к новой экономической модели исключительно важное значение приобретает развитие транспортной логистики.

– Неэффективное использование уникального положения Казахстана на Евразийском континенте станет стратегической ошибкой, которую наш народ не простит, – заявил Касым-Жомарт Токаев. – Эта сфера должна быть встроена в общую систему промышленной и инвестиционной политики. Транзитная отрасль, которая до этого времени имела доминирующую инфраструктурную роль, теперь становится преимущественно экономической. Это крайне важный шаг в условиях нынешней глобальной конкуренции.

Здесь задача первостепенной важности – дальнейшее укрепление железнодорожного каркаса страны. На наши ЖД сегодня приходится 60% грузооборота. Уже завершена реализация крупных инфраструктурных проектов, которые существенно повысили пропускную способность и устойчивость сети. Необходимо, отметил Президент, в полной мере задействовать транзитный потенциал страны в сфере железнодорожного транзита.

– Однако, похоже, что на сегодня отсутствует четкая и всеобъемлющая стратегия, – сказал Глава государства. – Уровень износа железнодорожной инфраструктуры остается высоким. Следует запустить новые железнодорожные ветки Мойынты – Кызылжар и Дарбаза – Мактаарал, а также завершить модернизацию участков Алтынколь – Жетыген и Бейнеу – Мангистау. Необходимо в установленные сроки ввести в эксплуатацию линию Бахты – Аягоз. Мы часто поднимаем эти вопросы, пришло время посмотреть на конкретные результаты. Сбавлять темпы недопустимо.

Правительство, по словам Президента, поставило перед собой амбициозную задачу – увеличить в текущему году объемы транзитных перевозок примерно на 65% – до 55 млн тонн. Однако для того чтобы этот план был выполнен, необходимо принять меры, в том числе завершить работу по цифровой трансформации.

– Задача, требующая незамедлительного решения, – реформа тарифной политики в железнодорожной отрасли. До 1 сентября текущего года нужно принять окончательное решение по Концепции новой тарифной политики, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Помимо железных дорог Правительству поручено взять на особый контроль реализацию масштабных проектов по развитию автомобильных перевозок. В частности, это дороги Караганда – Жезказган, Центр – Запад, Актобе – Улгайсын, строительство объездных дорог вокруг Кызылорды, Сарыагаша и Рудного. Кроме того, до нового года необходимо запустить цифровую платформу управления автотранспортными потоками с применением ИИ.

Также для обеспечения эффективного транзита грузов и пассажиров начата масштабная модернизация пунктов пропуска на границах: девять уже введены в строй в прошлом году, еще 33 будут реконструированы до конца следующего года.

– Необходимо оптимизировать таможенные процедуры с помощью цифровых подходов и искусственного интеллекта без потери контроля. При этом необходимо провести соответствующую интеграцию с информационными системами сопредельных стран, – акцентировал Президент.

Он напомнил о своем поручении внедрить цифровую платформу управления перевозками Smart Cargo и систему таможенного оформления Keden. Сейчас они функционируют в пилотном режиме, но нужно ускорить их полноценный запуск с интеграцией всех ведомственных информационных систем для выстраивания единой интеллектуальной транспортной экосистемы.

...В завершение Президент Касым-Жомарт Токаев еще раз подчеркнул: перед страной стоят масштабные и важные задачи, решать которые нужно быстро и эффективно.

– Мы должны быть конкурентоспособной страной. Только это откроет нам путь к процветанию. Ключевые приоритеты остаются неизменными – это повышение доходов и улучшение качества жизни населения. Правительство, центральные и местные исполнительные органы должны всецело осознавать свою ответственность. Первостепенная задача Правительства – оптимизация процесса принятия смелых и обоснованных решений. Нужно трудиться во благо страны и в интересах граждан. Каждое поручение должно исполняться своевременно и качественно. И самое важное: мы должны видеть реальные, ощутимые результаты, которые приносят пользу нашей стране, – резюмировал Глава государства.

Обеспечить качественный рост

Выступивший на заседании Премьер-министр Олжас Бектенов доложил о работе, проводимой в целях обеспечения устойчивого развития экономики. По его словам, в соответствии с поставленными Главой государства задачами Правительством в 2025 году был принят ряд мер, направленных на системные преобразования.

– Принятые решения в налоговой, тарифной и бюджетной политике, цифровом и строительном секторах, а также в социальной сфере нацелены на последовательное устранение структурных диспропорций, сдерживающих развитие экономики. Налоговая и бюджетная реформы позволили сформировать трехлетний бюджет страны без целевых трансфертов из Нацфонда, – сказал Олжас Бектенов. – Это будет содействовать сокращению дефицита бюджета до 0,9 процента ВВП к 2028 году. Снизится зависимость местных бюджетов от республиканского с прошлогодних 50 до 34 процентов – в 2028-м.

Премьер-министр также отметил, что на фоне проведенных реформ по итогам прошлого года удалось сохранить устойчивый рост экономики – ВВП вырос на 6,5%. Число действую­щих субъек­тов МСБ в 2025-м увеличилось на 5% и превысило 2,2 млн предприятий. Доля МСБ в валовом внутреннем продукте составила 40,5%, объем выпуска продукции в ценовом выражении достиг 73 трлн тенге.

Правда, несмотря на позитивные показатели, все же остается ряд актуальных проблем, требующих решения в ближайшее время. Так, приоритетно занимаясь модернизацией инфраструктуры страны и реализацией крупных промышленных проектов, Правительство в определенной мере ослабило внимание к вопросам поддержки малого и среднего бизнеса, хотя в этом секторе работает порядка 4,5 млн человек – половина всего экономически активного населения. Действующих инс­трументов недостаточно для полного раскрытия потенциала МСБ, поэтому Правительство совместно с бизнес-сообществом разрабатывает дополнительные финансовые и регуляторные меры поддержки.

Говоря о работе по повышению качества жизни населения, Олжас Бектенов отметил, что рост уровня доходов граждан не поспевает за темпами роста экономики. Доля заработной платы в ВВП составляет 31%. Это высокий показатель для Центральной Азии, но стоит цель – достичь уровня развитых стран (от 40% и выше).

– Темпы роста заработной платы отстают от динамики прибыли бизнеса, полученной как самостоятельно, так и за счет поддержки государства. В настоящее время Правительство разрабатывает комплексные меры по повышению доходов населения. Предусматриваются­ финансовые, налоговые и иные стимулирующие меры по увеличению зарплат, числа рабочих мест с достойным уровнем оплаты труда, развитию профессиональных навыков и квалификации, а также снижению финансовой нагрузки для граждан, – подчеркнул Олжас Бектенов.

В своем выступлении глава Правительства акцентировал внимание на вопросах цифровизации всех сфер экономики и построении цифрового государства, важности опережающего развития энергетической и транс­портно-логистической инфраструктуры. Также он рассказал о ситуации, связанной с привлечением инвестиций, мерах по стимулированию развития обрабатывающей промышленности, АПК и туризма.

– Все социальные обязательства государства выполняются в полном объеме. Однако значительное количество различных выплат, их разрозненность и отсутствие действенного контроля создали условия для необоснованного увеличения расходов. Это привело к распылению, неэффективному использованию, а в ряде случаев – к прямому хищению бюджетных средств, – сказал Олжас Бектенов.

Только за последние два года, по его словам, предотвращено неэффективное использование 288 млрд тенге.

Вся эта сфера, как ранее отмечал Глава государства в интервью газете «Turkistan» и в выступлении на V заседании Национального курултая, нуж­дается в серьезном реформировании. Поэтому Правительством принимаются следующие меры: осуществляется процесс объединения и унификации разрозненных видов социальной помощи, оцифровываются процессы предоставления образовательных услуг – от строительства объектов до подушевого финансирования, переформатируется деятельность Фонда социального медицинского страхования путем интеграции с информационными системами Министерства финансов.

– Трансформация государственной политики в образовании, здравоохранении, социальной защите, культуре и спорте поз­волит навести порядок в сферах, на которые из госбюджета выделяется около 18 триллионов тенге. Правительство твердо придерживается принципа: помощь – только реально нуждаю­щимся людям, – подчеркнул Олжас Бектенов.

Завершая выступление, он подчеркнул значение конституционной реформы. Она, по словам Премьер-министра, несомненно, укрепит потенциал нашей республики, повысит качество проводимых социально-экономических преобразований и позволит адаптироваться к новым вызовам.

– На V заседании Национального курултая Вы поставили конкретные задачи по обеспечению устойчивого и качественного экономического роста, – отметил Олжас Бектенов, обращаясь к Главе государства. – Правительство приложит все усилия для эффективной реализации целей и задач, направленных на масштабную модернизацию страны.

Запланирован ряд мер

В свою очередь заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев доложил о мерах, принимаемых Правительством для того, чтобы вывести Казахстан в число стран – лидеров в сфере цифровизации и ИИ.

– Цифровая страна – это соз­дание ощутимой ценности для граждан, бизнеса и госаппарата через внедрение цифровых инструментов. Государственные решения должны стать качественнее. Транзакционные издерж­ки – ниже. Экономика должна получить устойчивый рост. Доверие граждан – вырасти, – сказал Жаслан Мадиев.

Безусловно, эффективность цифровой экономики зависит от качества инфраструктуры связи, для чего в прошлом году был запущен ряд важных проектов. Большая часть работ завершится уже в текущем году.

Для устранения разрозненности информационных систем они поэтапно переводятся на единую платформу QazTech. В нынешнем году планируется интегрировать 30% информсистем центральных госорганов, при этом старые и дублирующие ресурсы будут ликвидированы (в частности, в Минздраве их число сократится с 30 до восьми). Параллельно ведется разработка отраслевых ИИ-моделей для локальных производств, однако их массовому внедрению, как пояснил вице-премьер, препятствует низкий уровень оцифровки данных в реальном секторе – всего 57% при необходимых 90.

– Поэтому с отраслевыми гос­органами и бизнес-сообществом будем работать над этим в текущем году. В том числе посредством внедрения механизма встречных обязательств, – резюмировал Жаслан Мадиев.

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов представил итоги 2025 года и обозначил приоритеты на 2026-й. Прошлый год, по его словам, прошел в условиях повышенной внешней волатильности, но экономика и финансовая система успешно адаптировались. Ключевым вызовом стала инфляция. В сентяб­ре прошлого года республика прошла пик роста цен в 12,9%, который замедлился к концу года до 12,3%.

Для сдерживания инфляции финансовый регулятор задействовал весь комплекс мер – от монетарных и пруденциальных инструментов до новых структурных решений, включая повышение резервных требований для БВУ.

– Считаем важным обеспечить соблюдение ключевых бюджетных параметров: дефицит рес­публиканского бюджета – 2,5 процента и трансферты из Нацфонда – не более 2,8 триллиона тенге, – сказал Тимур

Сулейменов, говоря о задачах на текущий год.

Продолжится управляемое «охлаждение» потребительского кредитования, первые результаты которого уже видны. Проинфляционный характер этого фактора в значительной степени купирован. Будет использоваться весь набор инструментов денежно-кредитной и макропруденциальной политики.

Глава Нацбанка убежден, что также важно реализовать масштабную программу финансовой поддержки экономики со стороны АО «НИХ «Байтерек» с минимальным инфляционным эффектом. Рестарт реформ тарифного и ценового регулирования потребуется провести очень взвешенно и с учетом всех факторов, поскольку и для бизнеса, и для населения крайне важны сроки и параметры роста тарифов и цены ГСМ.

– В этом году планируем подключить все банки к единой системе QR-платежей, внедрить сервис цифровых согласий и расширить использование био­метрии при оформлении кредитов и крупных платежей для предотвращения фактов мошенничества. В текущем году по Вашему поручению запланировано расширение использования цифрового тенге в бюджетный процесс, – анонсировал глава Нацбанка, обращаясь к Президенту.

Для этого, как уточнил Тимур Сулейменов, совместно с Правительством в апреле будет принят Комплексный план мероприятий по переводу бюджетных программ и проектов в цифровой тенге. Это касается строительства дорог, ЖКХ, кредитования АПК, поддержки МСБ, социальной сферы и здравоохранения.

Таким образом, в текущем году Национальный банк сосредоточится на снижении инфляции, сохранении финстабильности, развитии финансовой системы и преумножении национальных резервов.