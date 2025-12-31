Деятельность Президента на внутриполитическом и внешнем треках в 2025 году отличалась особой насыщенностью

фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

Пресс-служба Главы государства подвела итоги этой огромной работы, собрав основные факты, цифры и результаты, которыми запомнится уходящий год.

Как отметил помощник – пресс-секретарь Президента Руслан Желдибай, 2025-й ознаменовался масштабными социально-экономическими и политическими преобразованиями и, самое главное, позитивными изменениями в жизни граждан. Открывались новые производства, был собран богатый урожай, строились жилые дома, школы, больницы, модернизировались транспортные магистрали.

Касым-Жомарт Токаев посетил с рабочими поездками девять регионов страны, где побывал на более чем 50 производственных, научных и социально-культурных объектах. Кроме того, Президент заслушал отчеты 16 акимов областей и городов республиканского значения.

Уверенный экономический рост

Ожидается, что по итогам 2025 года рост экономики превысит 6%, это станет самым высоким показателем за последнее десятилетие. Впервые в истории Казахстана объем ВВП должен превысить 300 млрд долларов, что в расчете на душу населения составит 15 тыс. долларов.

На сегодняшний день по стране реализовано 185 проектов на сумму порядка 1 478,1 млрд тенге, соз­дано более 22,8 тыс. постоянных рабочих мест. Выход всех объектов на полную мощность обеспечит значительный экономический эффект. Объемы производства составят около 2,3 трлн тенге.

Некоторые важные проекты Руслан Желдибай выделил отдельно. Так, в 2025 году Президент дал старт запуску второй линии железной дороги Достык – Мойынты, а также автомобильного завода KIA Qazaqstan в Костанайской области. Во время рабочих поездок Глава государства осмотрел новые терминалы

аэропортов Шымкента и Кызылорды, ознакомился с производством пассажирских вагонов на заводе Stadler Kazakhstan в Астане.

Запущен ряд проектов в черной и цветной металлургии, химической, целлюлозно-бумажной, легкой и пищевой промышленности, производстве строительных материалов.

Развитие транспортно-логистического потенциала

В фокусе особого внимания Главы государства остается расширение транспортно-логистического потенциала Казахстана и превращение его в крупнейший логистический и транзитный хаб в Евразии.

В 2025 году начата работа по ремонту и строительству 13 тыс. км автомобильных дорог. Реализуются новые проекты протяженностью 1,9 тыс. км, включая стратегически важную трассу Центр – Запад и участки Караганда – Жезказган, Актобе – Улгайсын, Атырау – Доссор. По поручению Главы государства строятся три новых аэропорта – в Зайсане, Катон-Карагае и Кендерли, начато восстановление аэропорта в Аркалыке.

Президентом поддержана инициатива по созданию первого национального грузового авиаперевозчика для использования транзитного потенциала страны и выхода на мировой рынок, также напомнил помощник Главы государства.

Отмечен 2025 год также приходом в Казахстан новых авиакомпаний и запуском более 35 новых маршрутов, в том числе прямых рейсов в Шанхай, Гуанчжоу и Мюнхен. Ведется строительство ключевых железнодорожных магистралей – вторых путей Кызылжар – Мойынты, обводной дороги вокруг Алматы, новых линий Дарбаза – Мактаарал и Бахты – Аягоз.

Проводится работа по модернизации 124 вокзалов по всей стране.

Укрепление потенциала отечественного АПК

Развитие аграрной сферы остается одним из стратегических приоритетов государственной политики. Как отметил Глава государства: «Прогресс сельского хозяйства – это развитие сел, регионов, а значит, и всей страны».

В ноябре состоялся II форум работников сельского хозяйства, на котором Президент обозначил ряд основных задач. Это развитие животноводства, эффективное использование сельскохозяйственных земель и водных ресурсов, модернизация ирригационных сетей, совершенствование методов финансирования АПК, цифровизация отрасли, приоритетное развитие производства продукции глубокой переработки.

С начала 2025 года инвестиции в основной капитал в аграрной отрасли увеличились более чем на 20%, достигнув 790 млрд тенге. Производительность труда за три года выросла на 37,3%. В этом году объем льготного кредитования сельского хозяйства впервые в истории страны превысил 1 трлн тенге.

Сегодня 90% внутреннего спроса на сельхозтехнику обеспечивается за счет казахстанского производства. На 10 заводах страны, в том числе на предприятиях всемирно известных брендов, собирают 19 видов техники. Продукция АПК Казахстана экспортируется в 70 стран на общую сумму более 5 млрд долларов.

В уходящем году отечественными аграриями собран рекордный урожай – 27 млн тонн зерна. Все регионы внесли весомый вклад в пополнение закромов страны.

Цифровизация

и развитие ИИ

В Послании-2025 Президент поставил стратегическую задачу – превратить Казахстан в полноценное цифровое государство в течение трех лет.

В рамках формирования цифровой экосистемы Казахстана по поручению Главы государства в сфере ИИ и цифровизации уже проделан огромный массив работы. Законодательным прорывом стало принятие Закона «Об искусственном интеллекте». Таким образом, Казахстан стал одной из первых стран в мире, на законодательном уровне закрепивших основы регулирования общественных отношений в сфере ИИ. В целях усиления координации государственной политики в сфере ИИ Президент учредил Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития.

Из других важных событий в этой области: в июле Касым-Жомарт Токаев официаль­но запустил национальный суперкомпьютер Аlemcloud в Астане. По итогам состоявшегося в нояб­ре тестирования он занял 86-е мес­то в мировом рейтинге суперкомпьютеров топ-500. Кроме того, АО «Казахтелеком» осуществило поставку в Алматы второго суперкомпьютера Al‑Farabium, который расположился на 103-й позиции в глобальном рейтинге.

Знаковым событием стало появ­ление первого казахстанского стартапа-единорога в сфере ИИ – Higgsfield AI.

«Глава государства считает, что в первую очередь нужно сосредоточить усилия на подготовке квалифицированных специалистов. Поэтому он предложил создать в стране специа­лизированный исследовательский университет в области ИИ. В Астане открыт Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai. Для студентов запущена программа AI-Sana, по которой уже прошли обучение более 440 тысяч студентов», – отметил Руслан Желдибай в публикации в своем telegram-канале.

Год рабочих профессий

2025-й, объявленный Президентом Годом рабочих профессий, был отмечен реформой профессионального образования и повышением престижа человека труда.

В течение года в Акорде от имени Главы государства чествовали работников производства и социальной сферы. По данным пресс-службы Президента, ко Дню Республики высокие награды получили около 500 рабочих и тружеников промышленности и строительства. Среди них представители 138 трудовых династий. Также наградами были отмечены более 130 педагогов и ученых, свыше 100 медицинских работников.

Особые почести были оказаны работникам транспортной, энергетической, нефтегазовой, сельскохозяйственной отраслей, водного хозяйства, экстренных служб, образования и науки, культуры, журналистики в честь их профессиональных праздников.

Нормативно-правовые акты

В 2025 году Главой государства рассмотрено и подписано 95 законов, 388 указов, 80 распоряжений, 22 протокола заседаний, 3 504 служебных документа.

Особое значение имеет принятие в новой редакции Бюджетного, Налогового и Водного кодексов, Закона

«Об искусственном интеллекте».

Кроме того, Глава государства подписал Закон «Об особом статусе города Туркес­тана», а также принял Указ о придании городу Алатау специального статуса города опережающего развития. Эти решения Президента призваны создать новые точки экономического роста: превращение Туркестана в культурно-туристический центр, Алатау – в высокотехнологичный индустриаль­ный и деловой хаб.

Международные отношения

Насыщенной и результативной была внешнеполитическая деятельность Президента. В течение года он совершил 23 зарубежных визита, включая два государственных – в Россию и Узбекистан, пять официальных – в КНР, Иорданию, Турцию, Кыргызстан и Японию, а также 16 рабочих, в том числе в Россию (дважды), США (дважды), Туркменистан (дважды), ОАЭ, Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан и Кыргызстан.

Как подсчитала пресс-служба, за год Президент провел 186 встреч с главами правительств и другими высокопоставленными лицами зарубежных стран, руководителями международных структур, представителями деловых и экспертных кругов.

Особое внимание уделялось укреплению торгово-экономичес­кого, транспортно-логистического и инвестиционного сотрудничест­ва. В целом по итогам международных встреч были подписаны коммерческие соглашения на сумму более 70 млрд долларов.

Казахстан стал активной площадкой для международного диалога. В 2025 году главы иностранных государств совершили в нашу страну 30 визитов. Среди них лидеры и главы правительств таких стран, как КНР, Италия (дважды), Грузия, Узбекистан, Словения, Вьетнам, ОАЭ, Руанда, Северная Македония, Болгария, Словакия, Иордания, Демократическая Республика Конго, Мьянма, Венгрия, Азербайджан, Финляндия, Эстония, Армения, Туркменистан, Швейцария, Иран.

Президент провел 43 телефонных разговора с руководителями зарубежных государств. Кроме того, в ходе четырех официальных церемоний Глава государства принял верительные грамоты от 30 послов иностранных государств.

За год Президент в ходе своих визитов в регионы страны и за рубеж преодолел 168 960 км. Время, проведенное в самолете, составило 252 часа.

Слышащее государство

Одним из приоритетных направлений работы остается реализация концепции «Слышащее государство».

Как сообщил Руслан Желдибай, в 2025 году в Администрацию Президента поступило 82,5 тыс. обращений. Сегодня для качественного рассмотрения запросов создана полноценная цифровая инфраструктура: к системе eOtinish подключены 50 тыс. организаций и 320 тыс. сотрудников.

Процесс обработки обращений постоянно совершенствуется: внедряются элементы искусственного интеллекта, изучается передовой опыт ведущих цифровых правительств, в том числе США, Южной Кореи и Сингапура.

Немаловажно, что диалог осуществляется и в офлайн-формате: в регионах создано более 150 цент­ров приема граж­дан, где квалифицированную помощь уже получили свыше 360 тыс. человек.