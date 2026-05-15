Казахстан – Турция: вечные друзья и стратегические партнеры

Президенты Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Астане
Теплый и торжественный прием
Государственные визиты иностранных лидеров – это всегда не только до деталей продуманная официальная программа, обстоятельные переговоры и достижение конкретных договоренностей, но и особый дипломатический церемониал, призванный показать уровень отношений между государствами. Казахстан и Турцию связывают исторические корни, духовная близость, крепкие узы дружбы и союзничества. И Президента Реджепа Тайипа Эрдогана встречали в Астане с особой торжественностью и теплым гостеприимством – как первое лицо государства и как дорогого брата.
Встреча глав Казахстана и Турции проходила на этот раз во Дворце Независимости, и новая для такого рода церемоний локация добавила традиционному приему атмосферы. Эффектный момент встречи: в честь высокого гостя над одной из главных площадей столицы истребители Сил воздушной обороны РК выполнили демонстрационный полет, оставив за собой красно-белый дымовой шлейф, окрасивший небо в цвета турецкого флага.
После завершения торжественной церемонии президенты провели встречу в узком составе.
– Ваше Превосходительство, господин Президент, мой дорогой брат, я очень рад видеть Вас в столице Казахстана. Прежде всего хотел бы выразить свою искреннюю признательность за то, что Вы приняли мое приглашение и посетили Казахстан с государственным визитом. Можно с уверенностью заявить, что Ваш визит имеет исключительное значение, является историческим событием. Безусловно, Ваш нынешний визит придаст мощный импульс сотрудничеству двух стран. Казахстан и Турцию связывают неизменно дружеские, братские отношения, вечное партнерство. Между нашими государствами нет каких-либо противоречий и разногласий, – заявил Глава государства, приветствуя Президента Турции.
Касым-Жомарт Токаев с удовлетворением напомнил о договоренностях, достигнутых в ходе его прошлогоднего официального визита в Анкару. Он выразил уверенность, что государственный визит Реджепа Тайипа Эрдогана в Астану будет успешным и наши страны сделают большой шаг к светлому будущему взаимного сотрудничества.
В свою очередь Президент Турции поблагодарил Главу нашего государства за приглашение посетить землю предков и за теплый прием.
– Вы оказываете нам исключительное гостеприимство. Тот почет, с которым встретили мою делегацию, когда с момента пересечения границы в воздушном пространстве Казахстана нас сопровождали самолеты, доставил нам огромную радость. Безусловно, мы этого не забудем. Уверен, что визит внесет весомый вклад в укрепление единства наших братских народов, – сказал Реджеп Тайип Эрдоган.
Отношения укрепляются
Практические вопросы развития казахско-турецкого взаимодействия обсуждались на шестом заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня, прошедшем под председательством Касым-Жомарта Токаева и Реджепа Тайипа Эрдогана.
Начиная встречу, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан считает Турцию братским государством, важным и надежным партнером, а связывающие наши страны и народы глубокие исторические узы служат сегодня прочной основой для дальнейшего укрепления незыблемой дружбы. Сегодня, по словам Президента, казахско-турецкие отношения динамично развиваются в духе расширенного стратегического партнерства. Крепнут межгосударственные и межправительственные связи. На высоком уровне находится межпарламентское взаимодействие, что подтверждает присутствие группы депутатов и членов партий в составе турецкой делегации.
Интенсивно расширяются двусторонние экономические связи. Турция входит в пятерку основных торговых партнеров нашей страны и в число крупнейших инвесторов: на сегодняшний день в казахстанскую экономику привлечено 6 млрд долларов турецких инвестиций. В свою очередь инвестиции Казахстана в Турцию также выросли и приблизились к 2,5 млрд долларов.
– Мы заинтересованы в сохранении этих позитивных тенденций и расширении масштабов взаимодействия, – заявил Касым-Жомарт Токаев. – Нас объединяют общие устремления, поэтому есть все основания утверждать, что перед нами открываются огромные перспективы и возможности.
По словам Президента Казахстана, сегодня Турция вступила в новый этап социально-экономического развития, достигнув значительных успехов в различных сферах.
– Благодаря Вашей взвешенной и дальновидной политике влияние Анкары на мировой арене неуклонно растет. Турция, обладающая мощной экономикой и авторитетной дипломатией, признана «золотым мостом», соединяющим Европу и Азию, а также весь тюркский мир. Мы расцениваем достижения Турции как результат Ваших неустанных усилий, направленных на защиту национальных интересов, – заявил Глава государства, обращаясь к Реджепу Тайипу Эрдогану.
На заседании совета стороны обсудили дальнейшее укрепление торгово-экономического сотрудничества.
По итогам прошлого года товарооборот вырос на 8,8%, превысив 5,4 млрд долларов. По мнению Касым-Жомарта Токаева, необходимо и далее создавать благоприятные условия для расширения объемов и диверсификации торговли. Так, по его словам, Казахстан уже сейчас может увеличить объем экспорта в Турцию по 34 видам товаров на общую сумму более 630 млн долларов.
Президент выразил уверенность, что партнерство между финансовыми центрами и цифровыми торговыми платформами двух стран, а также результаты казахско-турецкого бизнес-форума, проходящего в Астане в рамках госвизита Президента Турции, будут способствовать дальнейшему углублению торгово-экономических связей.
Отдельное внимание было уделено кооперации в сфере сельского хозяйства. В 2025 году торговля продукцией АПК выросла более чем на 25%, составив почти 360 млн долларов. Реализуется ряд инвестиционных проектов, в том числе компанией Tiryaki Agro – по производству глютена и компанией Alarko Holding – по строительству тепличного комплекса.