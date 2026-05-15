Казахстан – Турция: вечные друзья и стратегические партнеры

Статьи,Президент
119
Юлия Магер
редактор отдела политики

Президенты Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Астане

фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

Теплый и торжественный прием

Государственные визиты иностранных лидеров – это всегда не только до деталей продуманная официальная программа, обстоятельные переговоры и достижение конкретных договоренностей, но и особый дипломатический церемониал, призванный показать уровень отношений между государствами. Казахстан и Турцию связывают исторические корни, духовная близость, крепкие узы дружбы и союзничества. И Президента Реджепа Тайипа Эрдогана встречали в Астане с особой торжественностью и теплым гостеприимством – как первое лицо государства и как дорогого брата.

Встреча глав Казахстана и Турции проходила на этот раз во Дворце Независимости, и новая для такого рода церемоний локация добавила традиционному приему атмосферы. Эффектный момент встречи: в честь высокого гостя над одной из главных площадей столицы истребители Сил воздушной обороны РК выполнили демонстрационный полет, оставив за собой красно-белый дымовой шлейф, окрасивший небо в цвета турецкого флага.

После завершения торжественной церемонии президенты провели встречу в узком составе.

– Ваше Превосходительство, господин Президент, мой дорогой брат, я очень рад видеть Вас в столице Казахстана. Прежде всего хотел бы выразить свою искреннюю признательность за то, что Вы приняли мое приглашение и посетили Казахстан с государственным визитом. Можно с уверенностью заявить, что Ваш визит имеет исключительное значение, является историческим событием. Безусловно, Ваш нынешний визит придаст мощный импульс сотрудничеству двух стран. Казахстан и Турцию связывают неизменно дружеские, братские отношения, вечное партнерство. Между нашими государствами нет каких-либо противоречий и разногласий, – заявил Глава государства, приветствуя Президента Турции.

Касым-Жомарт Токаев с удовлетворением напомнил о договоренностях, достигнутых в ходе его прошлогоднего официального визита в Анкару. Он выразил уверенность, что государственный визит Реджепа Тайипа Эрдогана в Астану будет успешным и наши страны сделают большой шаг к светлому будущему взаимного сотрудничества.

В свою очередь Президент Турции поблагодарил Главу нашего государства за приглашение посетить землю предков и за теплый прием.

– Вы оказываете нам исключительное гостеприимство. Тот почет, с которым встретили мою делегацию, когда с момента пересечения границы в воздушном пространстве Казахстана нас сопровождали самолеты, доставил нам огромную радость. Безусловно, мы этого не забудем. Уверен, что визит внесет весомый вклад в укрепление единства наших братских народов, – сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

Отношения укрепляются

Практические вопросы развития казахско-турецкого взаимодействия обсуждались на шестом заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня, прошедшем под председательством Касым-Жомарта Токаева и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Начиная встречу, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан считает Турцию братским государством, важным и надежным партнером, а связывающие наши страны и народы глубокие исторические узы служат сегодня проч­ной основой для дальнейшего укрепления незыблемой дружбы. Сегодня, по словам Президента, казахско-турецкие отношения динамично развиваются в духе расширенного стратегического партнерства. Крепнут межгосударственные и межправительственные связи. На высоком уровне находится межпарламентское взаи­модействие, что подтверждает присутствие группы депутатов и членов партий в составе турецкой делегации.

Интенсивно расширяются двусторонние экономические связи. Турция входит в пятерку основных торговых партнеров нашей страны и в число крупнейших инвесторов: на сегодняшний день в казахстанскую экономику привлечено 6 млрд долларов турецких инвестиций. В свою очередь инвестиции Казахстана в Турцию также выросли и приблизились к 2,5 млрд долларов.

– Мы заинтересованы в сохранении этих позитивных тенденций и расширении масштабов взаимодействия, – заявил Касым-Жомарт Токаев. – Нас объединяют общие устремления, поэтому есть все основания утверждать, что перед нами открываются огромные перспективы и возможности.

По словам Президента Казахстана, сегодня Турция вступила в новый этап социально-экономического развития, достигнув значительных успехов в различных сферах.

– Благодаря Вашей взвешенной и дальновидной политике влия­ние Анкары на мировой арене неуклонно растет. Турция, обладающая мощной экономикой и авторитетной дипломатией, признана «золотым мостом», соединяющим Европу и Азию, а также весь тюркский мир. Мы расцениваем достижения Турции как результат Ваших неустанных усилий, направленных на защиту национальных интересов, – за­явил Глава государства, обращаясь к Реджепу Тайипу Эрдогану.

На заседании совета стороны обсудили дальнейшее укрепление торгово-экономического сотрудничества.

По итогам прошлого года товарооборот вырос на 8,8%, превысив 5,4 млрд долларов. По мнению Касым-Жомарта Токаева, необходимо и далее создавать благоприятные условия для расширения объемов и диверсификации торговли. Так, по его словам, Казах­стан уже сейчас может увеличить объем экспорта в Турцию по 34 видам товаров на общую сумму более 630 млн долларов.

Президент выразил уверенность, что партнерство между финансовыми центрами и цифровыми торговыми платформами двух стран, а также результаты казахско-турецкого бизнес-форума, проходящего в Астане в рамках госвизита Президента Турции, будут способствовать дальнейшему углублению торгово-экономических связей.

Отдельное внимание было уделено кооперации в сфере сельского хозяйства. В 2025 году торговля продукцией АПК выросла более чем на 25%, составив почти 360 млн долларов. Реализуется ряд инвестиционных проектов, в том числе компанией Tiryaki Agro – по производству глютена и компанией Alarko Holding – по строительству тепличного комплекса.

Турецкой стороне также было предложено принять Дорожную карту по активизации взаимной торговли сельхозпродукцией на 2026–2028 годы.

Подчеркнул Касым-Жомарт Токаев и стратегическую значимость транспортно-логистической сферы, особо возросшую в текущей геополитической ситуации. Он обратил внимание на растущий интерес других стран к Транскаспийскому международному транспортному маршруту и призвал турецкие компании к активному участию в проектах по увеличению грузоперевозок через порты Курык и Актау. Обозначил готовность к дальнейшему сотрудничеству в облас­ти авиации.

Касым-Жомарт Токаев также рассказал о масштабной работе по улучшению инвестиционного климата. Он пригласил турецких партнеров к реализации проектов в несырьевых отраслях. Кроме того, были обсуждены перспективы взаимодействия в сферах энергетики, горнодобывающей промышленности, цифровизации и искусственного интеллекта, оборонного комплекса.

Большой потенциал есть для сотрудничества в сфере туризма. Касым-Жомарт Токаев призвал турецких партнеров поделиться своим передовым опытом и инвестировать в развитие данной отрасли в Казахстане.

Продолжает активно укрепляться парт­нерство в медицинской сфере. Турецкие фармацевтические гиганты Abdi İbrahim и Nobel запустили предприятие в нашей стране. Компания YDA Group участвует в строительстве многопрофильных больниц в Туркестане и Петропавловске. Компания Orzax Group приступит к возведению завода по производству биологически активных добавок в Туркестанской области.

В свою очередь Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что турецко-казахские отношения укрепляются во всех сферах в рамках расширенного стратегического партнерства.

– В ходе встречи мы обменялись мнениями по многим вопросам: от торговли до сотрудничества в отраслях энергетики, оборонной промышленности, транс­порта и логистики. Мы также обсудили глобальную повестку дня. Подтвердили намерение довести двусторонний товарооборот до 15 миллиардов долларов. Для достижения этого показателя считаем важным обеспечить реализацию Плана действий из 67 пунктов, принятого на 14-м заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Астане 15 апреля. Мы продолжим оказывать поддержку компаниям в сфере инвестиций. Считаю, что такие мероприятия как нынешний бизнес-форум, объединяющие деловые круги двух стран, имеют большое значение для углубления наших торгово-экономических связей, – сказал он.

Президент Турции также выразил уверенность в том, что новая Конституция, получившая всенародную поддержку на республиканском референдуме, обеспечит дальнейшее укрепление единства Казахстана.

На заседании Совета с казахстанской стороны также выступили заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, председатель правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов, с турецкой стороны – министр иностранных дел Хакан Фидан и министр торговли ­Болат Омер.

Декларация, договоры, соглашения

По итогам двусторонних переговоров и шестого заседания Совета стратеги­ческого сотрудничества высокого уровня президенты Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган подписали Декларацию о вечной дружбе и расширенном стратегическом партнерстве между Республикой Казахстан и Турецкой Республикой.

– Безусловно, этот важный документ придаст новый импульс развитию ­казахско-турецких отношений, – выразил уверенность Глава нашего государства.

Кроме того, в присутствии президентов члены официальных делегаций обменялись рядом подписанных документов.

В их числе: Протокол о внесении изменений в Договор между Республикой Казахстан и Турецкой Республикой о правовой помощи по гражданским делам от 13 июня 1995 года.

Соглашения между правительствами Казахстана и Турции о создании, функ­ционировании и деятельности культурных центров и о взаимном поощрении и защите инвестиций.

Также Правительство РК заключило инвестиционное соглашение с турецкой компанией TAV Holding.

Заключен также ряд меморандумов: между Министерством науки и высшего образования РК и Министерством культуры и туризма Турции – о намерении учреждения совместной программы «Абай-Акиф»; между Министерством просвещения РК и Министерством национального образования Турции – о намерениях по открытию двух школ Турецкого фонда «Маариф» в Казахстане; между Телерадиокомплексом Президента РК и Телерадиокомпанией Турции (TRT); между АО НК «КазМунайГаз» и Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı – о взаимопонимании по вопросам совместной реализации нефтегазовых проектов; между Международным финансовым центром «Астана» и Стамбульским финансовым центром.

Также подписаны двусторонние соглашения о сотрудничестве по финансированию строительства многопрофильной больницы; о сотрудничестве между АО НК «КазМунайГаз» и Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı по вопросам оказания нефтесервисных услуг; о создании совместного предприятия по производству и обслуживанию беспилотных летательных аппаратов «АНКА».

Кроме того, в ходе государственного визита Президента Турции были подписаны: Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в целях развития между KazAID и TIKA; Меморандум о взаимопонимании между Биржей Международного финансового центра «Астана» и Акционерным обществом «Стамбульская фондовая биржа».

Награда с глубоким смыслом

Государственный визит Президента Турции в Астану ознаменовался также важным историческим и торжественным моментом: Глава нашего государства вручил Реджепу Тайипу Эрдогану орден «Qoja Ahmet Yasaui». Турецкий лидер стал первым обладателем этой награды.

Выступая на церемонии, ­Касым-Жомарт Токаев назвал Реджепа Тайипа Эрдогана дальновидным лидером и политиком мирового уровня, благодаря эффективным реформам которого Турция уверенно встала на путь устойчивого развития и процветания, добилась значительных успехов, стала влиятельной и могущественной державой.

– Мы искренне рады достижениям братского турецкого народа и неизменно желаем ему дальнейших успехов. Президент Эрдоган – выдающийся государственный деятель, последовательно отстаивающий принципы справедливос­ти и ответственности в глобальной политике. Ваша концепция «Мир больше пяти» получила широкую известность. Это, безусловно, смелый призыв против неравенства в системе международных отношений. Кроме того, Вы играете особую роль в укреплении сотрудничест­ва тюркского и исламского мира. Без преувеличения можно сказать, что Вы являетесь одним из самых авторитетных лидеров тюркского мира. Вы прилагаете неустанные усилия во имя укрепления духовного и политического единства братских стран. Благодаря прямой поддержке уважаемого Реджепа Тайипа Эрдогана Организация тюркских государств в короткие сроки превратилась во влиятельное объединение. Активизировалась деятельность таких важных институтов, как ТЮРКСОЙ, Парламентская ассамб­лея тюркских государств, Тюркская академия, Фонд тюркской культуры и наследия, Тюркский инвестиционный фонд. Мы высоко это ценим, – сказал Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан и Турцию связывают многовековые исторические узы: у двух народов единые происхождение и вера, схожий менталитет. Сегодня имеющее глубокие корни братство казахского и турецкого народов переросло в стратегическое партнерство. И Президент Эрдоган, акцентировал он, вносит неоценимый вклад в укрепление наших дружеских отношений и продвижение общих ценностей.

– От себя лично и от имени всего казахского народа позвольте выразить Вам искреннюю благодарность за это, – сказал Глава государства.

Он также напомнил, что Великая степь является прародиной тюркских народов, а Туркестан – ее сакральным наследием и духовной столицей. Этот священный город – символ единства и колыбель нашей самобытной цивилизации, поэтому было принято решение провести неформальный саммит ОТГ именно там. Президент выразил уверенность, что эта встреча будет способствовать дальнейшему сближению и укреплению взаимодействия братских стран.

Говоря о Туркестане, продолжил ­Касым-Жомарт Токаев, невозможно не упомянуть духовный ориентир всего тюркского мира – Ходжу Ахмеда Яссауи. Он сумел гармонично соединить тюркский дух и исламскую цивилизацию, а его культурное наследие оставило неизгладимый след не только в Великой степи, но и в Анатолии.

– Многие выдающиеся мыслители тюркского мира считаются последователями Хазрета Султана. В этой связи следует особо отметить великого Юнуса Эмре. В его произведениях отчетливо прослеживается влияние учения Яссауи. Такая преемственность заметна и в творчестве великого казахского поэта и мыслителя Абая. Безусловно, духовное наследие знаменитого мудреца служит ориентиром для нации и примером для будущих поколений. В день празднования Наурыза я посетил священный Туркестан и мавзолей Хазрета Султана. В ходе той поездки я выступил с важной инициа­тивой – включить орден, названный именем Ходжи Ахмеда Яссауи, в сис­тему государственных наград. Этой награды должны быть удостоены выдающиеся ученые, государственные и общественные деятели Казахстана и зарубежных стран за особые заслуги в развитии нашей страны, – напомнил Глава государства.

Орден был официально учрежден, и это, по словам Президента, престижная и имеющая исключительную значимость награда, призванная прославлять духовные заветы Хазрета Султана. И тот факт, что Реджеп Тайип Эрдоган становится первым кавалером этого ордена, имеет глубокое символическое значение.

– Этот знак отличия является ярким воплощением принципов духовного братства и исторической справедливости, заложенных нашим великим предком. Уважаемый господин Президент, Ваш авторитет в Казахстане очень высок. Наш народ уважает, любит и поддерживает Вас. Уважаемый друг, прошу принять эту высокую награду как заслуженное признание Вашей роли лидера тюркского мира. Она также будет служить воплощением искренней признательности нашей страны Вам и всему турецкому народу. Желаю Вам крепкого здоровья, а братскому турецкому народу – благополучия и процветания! – заявил Президент Казахстана.

Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что он рад быть первым обладателем особого ордена имени духовного наставника Туркестана Ходжи Ахмеда Яссауи.

– Я принимаю этот орден как знак Вашего глубокого почтения к Турецкой Республике и турецкому народу. В этой связи выражаю благодарность Вам за Вашу дальновидную политику, направленную на укрепление братства между нашими странами. Пусть наше братство и дружба будут вечными! – сказал Президент Турции.

Школа имени Яссауи

Из Астаны Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган в режиме видеоконференцсвязи приняли участие в церемонии открытия школы имени Ходжи Ахмеда Яссауи в Турции.

Это современное учебное заведение, расположенное в городе Нурдагы провинции Газиантеп, рассчитано на 32 начальных и 4 дошкольных класса. Общая площадь здания составляет 6 тыс. квадратных метров. В образовательном комплексе предусмотрены специализированные учебные классы, лаборатории, конференц-зал, библиотека. На территории обустроены амфитеатр, спортивная площадка, детская игровая зона и беседки, стилизованные под казахские юрты.

В ходе строительства проект был доработан с учетом требований безопас­ности и действующих норм Турции. Адаптированные под особенности региона инженерные решения включают повышенную сейсмозащиту, влагоизоляцию и теплосбережение.

Как известно, инициатором строительства школы в регионе, пострадавшем в результате мощного землетрясения 6 февраля 2023 года, является Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Совместные проекты

В рамках официальных мероприятий во Дворце независимости президентам также был презентован ряд совместных инвестиционных проектов Казахстана и Турции.

В частности, в области Абай компания Miryıldız намерена построить горно-обогатительный комбинат, в Алматы İskefe Holding планирует запустить производство желатина, в Туркестанской области Orzax Group создает современное производство биологически активных добавок, в Актобе компания S Sistem Lojistik совместно с АО «Казпочта» формирует логистический центр на территории международного аэропорта, в Астане Tiryaki Holding строит завод по глубокой переработке пшеницы и гороха.

Реализация данных проектов позволит привлечь свыше 920 млн долларов инвестиций и создать более 3 100 рабочих мест в Казахстане.

Заместитель Премьер-министра Серик Жумангарин доложил главам государств, что на сегодняшний день с участием турецких компаний в нашей стране осуществлено порядка 100 инвестиционных проектов на общую сумму около 4 млрд долларов в различных секторах экономики.

В настоящее время продолжается работа в рамках еще 50 совместных проектов общей стоимостью порядка 4 млрд долларов. Это отражает высокий уровень и поступательную динамику инвестиционного взаимодействия между Казахстаном и Турцией.

Плодотворные переговоры

Итоги переговоров Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган подвели на совместном брифинге для СМИ.

Глава нашего государства вновь поблагодарил Президента Турции за совершенный государственный визит, отметив, что для Казахстана это большая честь. Наши страны, подчеркнул он, объединяют искреннее стремление к благополучию друг друга, общность целей и четкое видение будущего. Главная задача – укрепление единства наших народов и повышение их благосостояния, и с этой точки зрения нынешний визит турецкого лидера имеет особое значение.

– Казахстан рассматривает Турцию как важного стратегического партнера, – отметил он. – Сегодня Турция – это влиятельное в мировой политике государство с динамичной экономикой и высоким авторитетом на международной арене. Безусловно, это заслуга Президента Реджепа Тайипа Эрдогана, и это признано во всем мире. Еще раз подчеркну, что значительное упрочение авторитета Турции и большой прогресс достигнуты благодаря дальновидному руководству и неустанным усилиям ее Президента. Кроме того, считаю, что в основе этих достижений лежат непреходящие ценности турецкого народа: мудрость, трудолюбие, мужество и нерушимая сплоченность, – сказал ­Президент Казахстана. ​

По словам Главы государства, в последние годы многогранное двустороннее взаимодействие демонстрирует высокую динамику развития и выходит на качественно новый уровень. Импульс дальнейшему партнерству придаст состоявшееся в рамках визита 6-е заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня, на котором главы государств определили приоритетные сферы взаимодействия.

– Мы договорились о дальнейшем укреплении наших политических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей. Подписан ряд важных межправительственных документов, обеспечивающих правовую основу для достижения намеченных целей. Главное, мы приняли Декларацию «О вечной дружбе и расширенном стратеги­ческом партнерстве», которая призвана вывес­ти казахско-турецкое сотрудничество на качественно новый уровень. Этот исторический документ, по сути, является уникальным символом единства двух народов и их устремленности к светлому будущему, – акцентировал ­Касым-Жомарт Токаев.

Напомнив, что Турция входит в число крупнейших торгово-экономических и инвестиционных партнеров Казахстана, Президент вместе с тем подчеркнул, что учитывая потенциал экономик обеих стран, есть большие возможности для дальнейшего наращивания сотрудничества в этой области.

– Мы всегда готовы оказать поддержку турецким инвесторам как открытым и надежным партнерам. Приглашаем турецкие компании к участию в крупных долгосрочных стратегических проектах, – сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что в соответствии с новой Конституцией в Казахстане гарантируется и равным образом защищается собственность всех форм, а также обеспечена защита прав инвесторов.

– Помимо этого, наши турецкие друзья могут воспользоваться национальной программой Altyn Visa. Предпринимателям и специалистам, получившим эту визу, предоставляются налоговые и миграционные льготы, – также сообщил Президент.

Выделил Глава государства также стратегическую роль транспортно-логистического комплекса. По его словам, на сегодняшний день отмечается устойчивый рост грузопотока между двумя нашими государствами. По итогам прошлого года объем железнодорожных перевозок увеличился на 35%, а автомобильных – на 5%.

– Наши страны можно назвать мостом, прочно связывающим Восток и Запад. Нам необходимо максимально использовать это общее достояние. Поэтому мы с уважаемым господином Реджепом Тайипом Эрдоганом договорились о повышении потенциала Среднего коридора посредством реализации ряда проектов. Считаю, что это решение полностью отвечает интересам обоих народов. В то же время стратегически важным направлением остается сфера воздушного транспорта и грузоперевозок. Компания TAV Airports Holding намерена превратить международный аэропорт Алматы в логистический хаб Центральной Азии. Мы в свою очередь готовы оказать всестороннюю поддержку данному проекту. Рассчитываем на тесное сотрудничество с турецкими инвесторами в реализации и других инициатив в сфере транспорта и логистики. Правительство Казахстана готово предоставить специальные преференции турецкому бизнесу, – отметил Президент.

Глава государства сообщил, что во время переговоров с Президентом Турции особое внимание было уделено вопросам энергетического комплекса.

– На фоне текущей ситуации на неф­тегазовом рынке достигнута договоренность об углублении сотрудничества в этой отрасли. Мы приветствуем планы компании Turkish Petroleum Corporation выйти на рынок Казахстана, – сказал ­Касым-Жомарт Токаев.

Он также отметил заинтересованность нашей страны в совместной реализации крупных проектов.

В числе приоритетных направлений двустороннего взаимодействия – горнодобывающий комплекс. Турецкие компании обладают богатым опытом в разработке месторождений полезных ископаемых, переработке металлов и производстве лития. В связи с этим Президент призвал предпринимателей братской страны принять активное участие в крупных проектах в Казахстане.

– Еще одна важная отрасль – сельское хозяйство. Здесь реализуется ряд инвес­тиционных проектов, в том числе с учас­тием компаний Tiryaki Agro и Alarko Holding. Кроме того, мы с Президентом Турции договорились в ближайшее время принять Дорожную карту, направленную на увеличение взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией. Этот шаг будет способствовать росту экспорта зерновых культур. Известно, что Турция широко применяет современные агротехнологии. Мы готовы укреплять сотрудничество в данном направлении, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, развитие информационных технологий, использование передовых цифровых подходов в экономике – это требование времени.

Он напомнил, что недавно был подписан Указ о внедрении цифровых технологий и искусственного интеллекта в систему среднего образования, что стало исключительно важным шагом, сделанным для будущего нашей страны. В частности, усиливается фокус на адаптацию системы образования под способности каждого ученика, защиту их персональных данных, развитие цифровой инфраструктуры и повышение квалификации педагогов в области передовых технологий.

– Казахстан рассматривает развитие сферы искусственного интеллекта и цифровизации как стратегический ­приоритет. В этой сфере предприниматели двух стран реализовали ряд успешных проектов. В частности, стоит отметить казахско-турецкие цифровые платформы. Компания Kaspi.kz вдохнет новую жизнь в деятельность турецкой компании Hepsiburada. А Freedom Holding участвует в формировании цифровой экосистемы и брокерских услуг на рынке Турции. Наряду с этим подписан меморандум между турецкой биржей Borsa Istanbul и Международным финансовым центром «Астана». Все это, несомненно, еще больше усилит взаимодействие двух стран в сфере цифровой торговли, – выразил уверенность Глава государства.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, культурно-гуманитарные связи – это золотой мост казахско-турецких отношений. И эта важная сфера взаимодействия неизменно находится в центре внимания.

Особое место уделяется контактам в сфере образования и науки. Президент подчеркнул, что открытие новой школы, построенной Казахстаном в пострадавшей от землетрясения 2023 года провинции Газиантеп, – это яркое проявление поддержки и искреннего отношения казахского народа к Турции.

Также Глава государства акцентировал внимание на достигнутой в рамках визита договоренности об открытии в Астане и Алматы двух школ фонда «Маариф». По мнению Касым-Жомарта Токаева, эти учебные заведения станут фундаментальными образовательными центрами, воспитывающими интеллектуальное новое поколение. Он сообщил, что уже дано поручение о выделении соответствующих земельных участков для строительства этих школ и их возведение начнется без промедлений.

– Успешно развивается и сотрудничество в сфере высшего образования. Сейчас в Турции обучаются около 14 тысяч наших граждан. Около 260 турецких студентов получают образование в вузах нашей страны. В скором времени при Педагогическом университете в Шымкенте начнет работу филиал турецкого университета Гази. В будущем Казахский национальный университет имени аль-Фараби планирует открыть филиал в Турции. Мы продолжим эти благие начинания и будем укреплять наши связи в сферах образования, медицины и туризма, – поделился планами Президент.

Глава государства акцентировал внимание на том, что между Казахстаном и Турцией установились прочные отношения, основанные на взаимном уважении, братстве и дружбе.

– Безусловно, большая заслуга в этом принадлежит Президенту Реджепу ­Тайипу Эрдогану, который вносит значительный вклад в укрепление единства двух стран. Он также прилагает огромные усилия для расширения ­казахско-турецкого взаимодействия в общественно-политической, социальной и культурно-гуманитарной сферах. Поэтому я принял решение наградить моего дорогого друга и брата Реджепа Тайипа Эрдогана орденом «Qoja Ahmet Yasaui», названным именем видного духовного лидера тюркского мира. Это решение отражает огромное уважение со стороны Казахстана к народу и Президенту Турции. Хочу особо подчеркнуть, что господин Эрдоган стал первым кавалером этой высокой награды, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Также Президент Казахстана отметил, что первая леди Турции Эмине ­Эрдоган в рамках ООН инициировала важнейший проект Zero Waste и проводит масштабную работу.

– Хочу особо отметить, что эта инициа­тива созвучна с реализуемым в нашей стране общенациональным проектом «Таза Қазақстан». Поэтому мы активно поддерживаем столь значимое начинание госпожи Эмине, – заявил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что обменялся мнениями с турецким лидером по актуальным мировым проблемам.

– В нынешний сложный период мы выразили обеспокоенность в связи с обострением вооруженных конфликтов. Предметом нашего разговора стало также ослабление международного права и снижение влияния универсальных организаций. Мы пришли к общему выводу о необходимости усиления роли Организации Объединенных Наций, строгого соблюдения ее резолюций и Устава, обеспечения верховенства международного права и приверженности принципу справедливости. Мы отметили необходимость решения всех споров и конфликтов мирным путем через дип­ломатические переговоры. Казахстан и Турция и впредь будут продолжать взаимодействие в рамках международных организаций. Мы объединим наши усилия во имя обеспечения глобальной стабильности и безопасности, – подчерк­нул Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев считает, что укрепление стратегического партнерства Казахстана и Турции – это общая цель и устремление наших народов.

– Мы будем расширять наше многогранное сотрудничество, передавая будущим поколениям наше братство, имеющее глубокие исторические корни. Считаю это священным долгом двух народов. Уважаемый господин Президент! Дорогой брат и друг! Искренне благодарю Вас и членов делегации за содержательные переговоры. Пусть крепнет наше единство! Пусть дружба Казахстана и Турции будет вечной! – заключил Глава нашего государства.

В свою очередь Реджеп Тайип ­Эрдоган сообщил, что в ходе переговоров в Астане были всесторонне обсуждены вопросы сотрудничества в различных отраслях экономики. Президент Турции также отметил, что работа по укреплению взаи­модействия между деловыми кругами двух стран будет продолжена.

– Значение Среднего коридора, проходящего через Каспий и являющегося современным аналогом Шелкового пути, растет с каждым днем. Мы совместно с Казахстаном и другими партнерами продолжим стимулировать развитие этого коридора для продвижения грузоперевозок. На пространстве от Средиземного моря до Центральной Азии мы намерены вывести наши связи на новый уровень под лозунгом единства в языке, мыслях и делах. Мы считаем нашей общей ответственностью передачу будущим поколениям культурных ценностей тюркского мира, идей великих личностей, их трудов и духовного наследия, – заявил турецкий лидер.

Наращивать деловые связи

Вчера в Астане Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган также приняли участие в Казахско-турецком бизнес-форуме.

Глава государства особо отметил эффективный и содержательный характер форума, а также поблагодарил турецкую сторону за поддержку в организации данного мероприятия.

– Сегодня в нашей стране успешно работают около 3 800 предприятий с участием турецкого капитала. Благодаря совместным усилиям созданы тысячи рабочих мест. Для роста объема инвес­тиций важно углублять сотрудничество в промышленной сфере. Убежден, что это мероприятие будет способствовать дальнейшему увеличению числа совместных предприятий. В этой связи считаю, что особую роль должна сыграть Межправительственная комиссия между Казахстаном и Турцией, – заявил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на показателях социально-экономического развития страны.

– Казахстан – крупнейшая экономика Центральной Азии. В прошлом году рост внутреннего валового продукта нашей страны составил 6,5%, превысив 300 миллиардов долларов. Это свидетельствует о стабильности и огромном потенциале внутреннего рынка. Мы намерены укрепить эту динамику. Сегодня Казахстан уделяет приоритетное внимание развитию образования, науки и инноваций. Это стратегическая задача, стоящая перед нашей страной. Как известно, в марте в стране прошел всенародный референдум. Согласно новой Конституции, в Казахстане гарантируются все формы собственности. Основной закон страны надежно защищает права инвесторов. Однако иностранные и отечественные предприниматели также не должны нарушать наше законодательство. В соответствии с принципом «Закон и Порядок», закрепленным в Конституции, все граждане равны перед законом, – подчеркнул Глава государства.

Как отметил Президент, создание благоприятных условий для бизнеса – один из приоритетов государственной политики. Сейчас в этой сфере ведется большая работа: действует Совет иностранных инвесторов при Президенте, создан специальный Инвестиционный штаб, запущена Национальная цифровая платформа, работающая по принципу «одного окна». Иностранные предприниматели могут воспользоваться преи­муществами программы Altyn Visa, которая предоставляет инвесторам налоговые и миграционные льготы.

– Призываю турецких предпринимателей воспользоваться этой возможнос­тью, – сказал Касым-Жомарт Токаев. – Вы знаете, что в нашей столице активно работает Международный финансовый центр «Астана». Это ведущий хаб в регионе, созданный для всесторонней поддержки инвесторов и предпринимателей. Он работает на основе принципов английского права, используя лучший опыт финансовых центров Стамбула, Лондона, Дубая и Нью-Йорка. Здесь зарегистрировано более 5 600 компаний из почти 90 стран. В их числе 73 турецкие компании, работающие в финансовой, торговой, строительной и других сферах. Кроме того, укрепляется партнерство между МФЦА и биржей Borsa Istanbul. Мы заинтересованы в расширении связей с турецким бизнесом. Как нам известно, по инициативе господина Реджепа Тайипа Эрдогана будет реализован ряд конкретных мер по привлечению масштабных инвестиций в национальную экономику. Добросовестным предпринимателям будет предоставлен ряд регуляторных и налоговых привилегий. Мы обязательно изучим эту инициативу для эффективного внедрения ее наиболее актуальных аспектов, – добавил он.

Отметил Глава государства и необходимость развития кооперации в промышленной сфере. По его словам, на сегодняшний день совместными усилия­ми казахско-турецких деловых кругов реализовано 142 проекта общей стоимостью 7,6 млрд долларов.

– Среди них отмечу компанию YDA Holding, которая открыла в нашей стране многопрофильный производственный комплекс. Кроме того, она наращивает производство алюминия и выпускает медицинские изделия. Предприятия Panelsan и Betek Boya реализуют проекты в строительной и химической промышленности, компания Aksa Energy запустила современную электростанцию в Кызылординской области. Все эти проекты призваны укрепить производственный потенциал Казахстана, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Еще одной важной задачей Глава государства назвал развитие сотрудничества в транспортно-логистической сфере.

Он подчеркнул, что Казахстан – один из ключевых транзитных хабов между Китаем и Европой. В настоящее время 85% грузопотока по этому маршруту проходит через территорию нашей страны. Существенно укрепляет транс­портный потенциал нашей страны Средний коридор: в последние годы объем грузов, перевозимых по нему, увеличился более чем в 5 раз. В 2025 году контейнерные перевозки выросли на 36%, и в ближайшее время есть планы нарастить данный показатель до 10 млн тонн. В целях эффективной координации системы транзитных перевозок разработана единая цифровая платформа управления Smart Cargo.

– В целом расширение возможностей Среднего коридора отвечает долгосрочным интересам наших стран, – отметил Президент. – В этой связи нами предложена совместная реализация проекта е-permit, позволяющего в электронном формате осуществлять логистические процедуры, другими словами, обеспечивать предельную прозрачность процессов и минимизацию административных издержек. Считаю важным сопряжение проекта «Средний коридор» с инициативой «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP). Отдельно стоит упомянуть значительный вклад турецких предпринимателей в инфраструктурный потенциал гражданской авиации страны. В настоящее время TAV Holding проводит реконструкцию международного терминала аэропорта Алматы. Компания S Sistem Lojistik выражает заинтересованность в строительстве логистического центра в аэропорту Актобе. Реализация данных инициатив будет способствовать укреплению потенциала отечественной авиаотрасли, – добавил он.

По словам Касым-Жомарта Токаева, следует активизировать партнерство в АПК и сельскохозяйственной сфере.

Наша страна занимает шестое место в мире по площади пахотных земель, входит в десятку крупнейших экспортеров зерна и занимает 32-е место в Глобальном индексе продовольственной безопас­ности. В прошлом году казахстанские аграрии собрали 27 млн тонн зерна. За последние пять лет экспорт сельскохозяйственной продукции вырос в 1,8 раза.

Двусторонний товарооборот в сфере АПК между Казахстаном и Турцией в 2025 году увеличился на 25%, при этом, как отметил Глава государства, имеется значительный потенциал для его дальнейшего наращивания.

– Например, компания Tiryaki Holding намерена построить в столице завод по глубокой переработке зерновых и бобовых культур. В планах İskefe – запуск пред­прия­тия по выпуску желатина. Компания Alarko Holding собирается возвести тепличный комплекс в Шымкенте. Считаю, что эти проекты призваны стимулировать рост отечественной перерабатывающей промышленности и нарастить экспорт­ный потенциал. В число приоритетов входит внедрение современных сельскохозяйственных технологий и развитие ирригационных систем. Мы также намерены сотрудничать в сфере ветеринарной и фитосанитарной медицины. Со своей стороны заявляем о готовности экспортировать в Турцию мясную продукцию, соответствующую стандарту «халяль», – сказал Глава государства.

Президент подчеркнул, что первостепенное значение имеет развитие отечественной фармацевтической промышленности и медицинской инфраструктуры. Он напомнил о деятельности в Казахстане таких крупных турецких компаний, как Abdi İbrahim и Nobel, YDA Group, Orzax Group.

– Мы всецело поддерживаем все эти начинания. Казахстан заинтересован в углублении партнерства с турецким бизнесом и создании для них благоприятного инвестиционного климата. Уверен, что данные инициативы станут мощным стимулом для превращения ­Казахстана в ведущий фармацевти­ческий и экспортный хаб региона, – ­заявил ­Касым-Жомарт Токаев.

Отдельное внимание в выступлении Главы государства было уделено процессам тотальной цифровизации. Он под­черк­нул: Казахстан уделяет первостепенное внимание внедрению передовых технологий в различные отрасли экономики. Создано Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, запущены два мощных суперкомпьютера, открыт Международный центр ИИ Alem.aI в Астане. Начата реализация комплексных мер по внедрению ИИ в систему среднего образования.

– В фокусе особого внимания – развитие города Алатау. В соответствии с новой Конституцией городу был предоставлен юридический статус «территории ускоренного развития». Проект открывает большие возможности для развития криптоиндустрии, инноваций и технологического бизнеса. В последние годы значительно расширились контакты турецкого бизнеса с отечест­венными торговыми площадками. Мы готовы к совместной реализации конкретных проектов с турецкими компаниями в сфере искусственного интеллекта, финтеха, кибербезопаснос­ти и онлайн-сервисов, – подчеркнул Президент.

Реджеп Тайип ­Эрдоган выразил удовлетворение высоким уровнем развития двусторонних экономи­ческих отношений, достигнутых благодаря вкладу казахских и турецких предпринимателей.

– В Турции с большим интересом следят за экономическими успехами Казахстана под дальновидным руководством Президента Касым-Жомарта Токаева. В 2025 году валовой внутренний продукт страны вырос на 6,5%, приблизившись к 15 тысячам долларов на душу населения. Сегодня Казахстан получил признание как крупнейшая экономика Центральной Азии с внешнеторговым оборотом в 145 миллиардов долларов. В результате этого роста страна в 2025 году стала нашим крупнейшим торгово-экономическим парт­нером в тюркском мире. Конечно, мы не планируем останавливаться на достигнутых показателях, наша цель – нарастить его до 15 миллиардов долларов, – сказал Глава Турции.

Потенциал цифрового развития

Также президенты посетили Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai: Касым-Жомарту Токаеву и Реджепу Тайипу Эрдогану был представлен потенциал центра как ключевого технологического хаба страны.

Заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев продемонстрировал лидерам двух стран экспозицию музея и возможности ИИ-кинотеатра. Он также рассказал о долгосрочной стратегии развития Alem.ai.

Программа посещения также включала презентацию проекта Astana Smart City.

#Астана #Турция #президент #Реджеп Тайип Эрдоган

Популярное

Все
О делах ратных и мирных
Голос Олжаса
От отдыха дикарем к полноценному комфорту
Когда оживает история
С акцентом на долгосрочные связи
Не наставлениями, а личным примером
Случайная встреча длиною в жизнь
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Новая архитектура государства
Продолжится ремонт вокзалов и дорог
Песни, ставшие судьбой
От сеялки до спутника
От традиционного патриархата – к партнерству
Заложили экопарк
Соединяя города и страны
Пять лет на защите прав граждан
И связист, и волонтер
Спасибо, труженики тыла!
Музыкальный перформанс в честь Дня Победы организовали в общественном транспорте Астаны
Военные музыканты исполнили песни военных лет для Бибигуль Тулегеновой
Бектенов, Ашимбаев и Кошанов почтили память погибших в годы войны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Спектакль «Алия» представили в Астане ко Дню Победы
День матерей отмечают в Казахстане
Спикер Сената возложил цветы к памятнику Рахимжану Кошкарбаеву
Возвращение в элиту
Спикер Мажилиса возложил цветы к памятнику Талгату Бигельдинову
Основное ЕНТ стартовало в Казахстане: что важно знать абитуриентам
На днях в Зубцовском районе Тверской области были найдены останки солдата Кенемана Дидарбекова
Студенты помогают пенсионерам освоить онлайн-сервисы
На казахстанско-узбекской границе наблюдается скопление людей
Жалгас Кайролла выиграл «золото» домашнего турнира по дзюдо
Память легендарного генерала Ивана Панфилова почтили в Астане
Слово об отважной Алие
Токаев посетил военный парад в честь Дня Победы в Москве
В Алматы почтили память генерала армии Сагадата Нурмагамбетова
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Серебро с золотым отливом
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
Путь писателя и государственного деятеля
Нотр-Дам в... Шымкенте
Задача – возвращение в элиту
«Махаббат» превращает нити в чувства
В Казахстане стартовала тематическая неделя к Национальному дню книги
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Токаев выразил соболезнование семье народного артиста Есмухана Обаева
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Голос тишины: о чем «говорят» черно-белые картины
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Над городом плывет шашлычный дым
Вручены государственные награды от имени Президента
Адвоката осудили за мошенничество и подстрекательство к даче взятки в области Ұлытау

Читайте также

И связист, и волонтер
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Песни, ставшие судьбой
Новая архитектура государства

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]