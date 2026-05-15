Казахстан – Турция: вечные друзья и стратегические партнеры

Теплый и торжественный прием

Государственные визиты иностранных лидеров – это всегда не только до деталей продуманная официальная программа, обстоятельные переговоры и достижение конкретных договоренностей, но и особый дипломатический церемониал, призванный показать уровень отношений между государствами. Казахстан и Турцию связывают исторические корни, духовная близость, крепкие узы дружбы и союзничества. И Президента Реджепа Тайипа Эрдогана встречали в Астане с особой торжественностью и теплым гостеприимством – как первое лицо государства и как дорогого брата.

Встреча глав Казахстана и Турции проходила на этот раз во Дворце Независимости, и новая для такого рода церемоний локация добавила традиционному приему атмосферы. Эффектный момент встречи: в честь высокого гостя над одной из главных площадей столицы истребители Сил воздушной обороны РК выполнили демонстрационный полет, оставив за собой красно-белый дымовой шлейф, окрасивший небо в цвета турецкого флага.

После завершения торжественной церемонии президенты провели встречу в узком составе.

– Ваше Превосходительство, господин Президент, мой дорогой брат, я очень рад видеть Вас в столице Казахстана. Прежде всего хотел бы выразить свою искреннюю признательность за то, что Вы приняли мое приглашение и посетили Казахстан с государственным визитом. Можно с уверенностью заявить, что Ваш визит имеет исключительное значение, является историческим событием. Безусловно, Ваш нынешний визит придаст мощный импульс сотрудничеству двух стран. Казахстан и Турцию связывают неизменно дружеские, братские отношения, вечное партнерство. Между нашими государствами нет каких-либо противоречий и разногласий, – заявил Глава государства, приветствуя Президента Турции.

Касым-Жомарт Токаев с удовлетворением напомнил о договоренностях, достигнутых в ходе его прошлогоднего официального визита в Анкару. Он выразил уверенность, что государственный визит Реджепа Тайипа Эрдогана в Астану будет успешным и наши страны сделают большой шаг к светлому будущему взаимного сотрудничества.

В свою очередь Президент Турции поблагодарил Главу нашего государства за приглашение посетить землю предков и за теплый прием.

– Вы оказываете нам исключительное гостеприимство. Тот почет, с которым встретили мою делегацию, когда с момента пересечения границы в воздушном пространстве Казахстана нас сопровождали самолеты, доставил нам огромную радость. Безусловно, мы этого не забудем. Уверен, что визит внесет весомый вклад в укрепление единства наших братских народов, – сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

Отношения укрепляются

Практические вопросы развития казахско-турецкого взаимодействия обсуждались на шестом заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня, прошедшем под председательством Касым-Жомарта Токаева и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Начиная встречу, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан считает Турцию братским государством, важным и надежным партнером, а связывающие наши страны и народы глубокие исторические узы служат сегодня проч­ной основой для дальнейшего укрепления незыблемой дружбы. Сегодня, по словам Президента, казахско-турецкие отношения динамично развиваются в духе расширенного стратегического партнерства. Крепнут межгосударственные и межправительственные связи. На высоком уровне находится межпарламентское взаи­модействие, что подтверждает присутствие группы депутатов и членов партий в составе турецкой делегации.

Интенсивно расширяются двусторонние экономические связи. Турция входит в пятерку основных торговых партнеров нашей страны и в число крупнейших инвесторов: на сегодняшний день в казахстанскую экономику привлечено 6 млрд долларов турецких инвестиций. В свою очередь инвестиции Казахстана в Турцию также выросли и приблизились к 2,5 млрд долларов.

– Мы заинтересованы в сохранении этих позитивных тенденций и расширении масштабов взаимодействия, – заявил Касым-Жомарт Токаев. – Нас объединяют общие устремления, поэтому есть все основания утверждать, что перед нами открываются огромные перспективы и возможности.

По словам Президента Казахстана, сегодня Турция вступила в новый этап социально-экономического развития, достигнув значительных успехов в различных сферах.

– Благодаря Вашей взвешенной и дальновидной политике влия­ние Анкары на мировой арене неуклонно растет. Турция, обладающая мощной экономикой и авторитетной дипломатией, признана «золотым мостом», соединяющим Европу и Азию, а также весь тюркский мир. Мы расцениваем достижения Турции как результат Ваших неустанных усилий, направленных на защиту национальных интересов, – за­явил Глава государства, обращаясь к Реджепу Тайипу Эрдогану.

На заседании совета стороны обсудили дальнейшее укрепление торгово-экономического сотрудничества.

По итогам прошлого года товарооборот вырос на 8,8%, превысив 5,4 млрд долларов. По мнению Касым-Жомарта Токаева, необходимо и далее создавать благоприятные условия для расширения объемов и диверсификации торговли. Так, по его словам, Казах­стан уже сейчас может увеличить объем экспорта в Турцию по 34 видам товаров на общую сумму более 630 млн долларов.

Президент выразил уверенность, что партнерство между финансовыми центрами и цифровыми торговыми платформами двух стран, а также результаты казахско-турецкого бизнес-форума, проходящего в Астане в рамках госвизита Президента Турции, будут способствовать дальнейшему углублению торгово-экономических связей.

Отдельное внимание было уделено кооперации в сфере сельского хозяйства. В 2025 году торговля продукцией АПК выросла более чем на 25%, составив почти 360 млн долларов. Реализуется ряд инвестиционных проектов, в том числе компанией Tiryaki Agro – по производству глютена и компанией Alarko Holding – по строительству тепличного комплекса.

Турецкой стороне также было предложено принять Дорожную карту по активизации взаимной торговли сельхозпродукцией на 2026–2028 годы. Подчеркнул Касым-Жомарт Токаев и стратегическую значимость транспортно-логистической сферы, особо возросшую в текущей геополитической ситуации. Он обратил внимание на растущий интерес других стран к Транскаспийскому международному транспортному маршруту и призвал турецкие компании к активному участию в проектах по увеличению грузоперевозок через порты Курык и Актау. Обозначил готовность к дальнейшему сотрудничеству в облас­ти авиации. Касым-Жомарт Токаев также рассказал о масштабной работе по улучшению инвестиционного климата. Он пригласил турецких партнеров к реализации проектов в несырьевых отраслях. Кроме того, были обсуждены перспективы взаимодействия в сферах энергетики, горнодобывающей промышленности, цифровизации и искусственного интеллекта, оборонного комплекса. Большой потенциал есть для сотрудничества в сфере туризма. Касым-Жомарт Токаев призвал турецких партнеров поделиться своим передовым опытом и инвестировать в развитие данной отрасли в Казахстане. Продолжает активно укрепляться парт­нерство в медицинской сфере. Турецкие фармацевтические гиганты Abdi İbrahim и Nobel запустили предприятие в нашей стране. Компания YDA Group участвует в строительстве многопрофильных больниц в Туркестане и Петропавловске. Компания Orzax Group приступит к возведению завода по производству биологически активных добавок в Туркестанской области. В свою очередь Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что турецко-казахские отношения укрепляются во всех сферах в рамках расширенного стратегического партнерства. – В ходе встречи мы обменялись мнениями по многим вопросам: от торговли до сотрудничества в отраслях энергетики, оборонной промышленности, транс­порта и логистики. Мы также обсудили глобальную повестку дня. Подтвердили намерение довести двусторонний товарооборот до 15 миллиардов долларов. Для достижения этого показателя считаем важным обеспечить реализацию Плана действий из 67 пунктов, принятого на 14-м заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Астане 15 апреля. Мы продолжим оказывать поддержку компаниям в сфере инвестиций. Считаю, что такие мероприятия как нынешний бизнес-форум, объединяющие деловые круги двух стран, имеют большое значение для углубления наших торгово-экономических связей, – сказал он. Президент Турции также выразил уверенность в том, что новая Конституция, получившая всенародную поддержку на республиканском референдуме, обеспечит дальнейшее укрепление единства Казахстана. На заседании Совета с казахстанской стороны также выступили заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, председатель правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов, с турецкой стороны – министр иностранных дел Хакан Фидан и министр торговли ­Болат Омер. Декларация, договоры, соглашения По итогам двусторонних переговоров и шестого заседания Совета стратеги­ческого сотрудничества высокого уровня президенты Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган подписали Декларацию о вечной дружбе и расширенном стратегическом партнерстве между Республикой Казахстан и Турецкой Республикой. – Безусловно, этот важный документ придаст новый импульс развитию ­казахско-турецких отношений, – выразил уверенность Глава нашего государства. Кроме того, в присутствии президентов члены официальных делегаций обменялись рядом подписанных документов. В их числе: Протокол о внесении изменений в Договор между Республикой Казахстан и Турецкой Республикой о правовой помощи по гражданским делам от 13 июня 1995 года. Соглашения между правительствами Казахстана и Турции о создании, функ­ционировании и деятельности культурных центров и о взаимном поощрении и защите инвестиций. Также Правительство РК заключило инвестиционное соглашение с турецкой компанией TAV Holding. Заключен также ряд меморандумов: между Министерством науки и высшего образования РК и Министерством культуры и туризма Турции – о намерении учреждения совместной программы «Абай-Акиф»; между Министерством просвещения РК и Министерством национального образования Турции – о намерениях по открытию двух школ Турецкого фонда «Маариф» в Казахстане; между Телерадиокомплексом Президента РК и Телерадиокомпанией Турции (TRT); между АО НК «КазМунайГаз» и Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı – о взаимопонимании по вопросам совместной реализации нефтегазовых проектов; между Международным финансовым центром «Астана» и Стамбульским финансовым центром. Также подписаны двусторонние соглашения о сотрудничестве по финансированию строительства многопрофильной больницы; о сотрудничестве между АО НК «КазМунайГаз» и Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı по вопросам оказания нефтесервисных услуг; о создании совместного предприятия по производству и обслуживанию беспилотных летательных аппаратов «АНКА». Кроме того, в ходе государственного визита Президента Турции были подписаны: Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в целях развития между KazAID и TIKA; Меморандум о взаимопонимании между Биржей Международного финансового центра «Астана» и Акционерным обществом «Стамбульская фондовая биржа». Награда с глубоким смыслом Государственный визит Президента Турции в Астану ознаменовался также важным историческим и торжественным моментом: Глава нашего государства вручил Реджепу Тайипу Эрдогану орден «Qoja Ahmet Yasaui». Турецкий лидер стал первым обладателем этой награды. Выступая на церемонии, ­Касым-Жомарт Токаев назвал Реджепа Тайипа Эрдогана дальновидным лидером и политиком мирового уровня, благодаря эффективным реформам которого Турция уверенно встала на путь устойчивого развития и процветания, добилась значительных успехов, стала влиятельной и могущественной державой. – Мы искренне рады достижениям братского турецкого народа и неизменно желаем ему дальнейших успехов. Президент Эрдоган – выдающийся государственный деятель, последовательно отстаивающий принципы справедливос­ти и ответственности в глобальной политике. Ваша концепция «Мир больше пяти» получила широкую известность. Это, безусловно, смелый призыв против неравенства в системе международных отношений. Кроме того, Вы играете особую роль в укреплении сотрудничест­ва тюркского и исламского мира. Без преувеличения можно сказать, что Вы являетесь одним из самых авторитетных лидеров тюркского мира. Вы прилагаете неустанные усилия во имя укрепления духовного и политического единства братских стран. Благодаря прямой поддержке уважаемого Реджепа Тайипа Эрдогана Организация тюркских государств в короткие сроки превратилась во влиятельное объединение. Активизировалась деятельность таких важных институтов, как ТЮРКСОЙ, Парламентская ассамб­лея тюркских государств, Тюркская академия, Фонд тюркской культуры и наследия, Тюркский инвестиционный фонд. Мы высоко это ценим, – сказал Президент Казахстана. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан и Турцию связывают многовековые исторические узы: у двух народов единые происхождение и вера, схожий менталитет. Сегодня имеющее глубокие корни братство казахского и турецкого народов переросло в стратегическое партнерство. И Президент Эрдоган, акцентировал он, вносит неоценимый вклад в укрепление наших дружеских отношений и продвижение общих ценностей. – От себя лично и от имени всего казахского народа позвольте выразить Вам искреннюю благодарность за это, – сказал Глава государства. Он также напомнил, что Великая степь является прародиной тюркских народов, а Туркестан – ее сакральным наследием и духовной столицей. Этот священный город – символ единства и колыбель нашей самобытной цивилизации, поэтому было принято решение провести неформальный саммит ОТГ именно там. Президент выразил уверенность, что эта встреча будет способствовать дальнейшему сближению и укреплению взаимодействия братских стран. Говоря о Туркестане, продолжил ­Касым-Жомарт Токаев, невозможно не упомянуть духовный ориентир всего тюркского мира – Ходжу Ахмеда Яссауи. Он сумел гармонично соединить тюркский дух и исламскую цивилизацию, а его культурное наследие оставило неизгладимый след не только в Великой степи, но и в Анатолии. – Многие выдающиеся мыслители тюркского мира считаются последователями Хазрета Султана. В этой связи следует особо отметить великого Юнуса Эмре. В его произведениях отчетливо прослеживается влияние учения Яссауи. Такая преемственность заметна и в творчестве великого казахского поэта и мыслителя Абая. Безусловно, духовное наследие знаменитого мудреца служит ориентиром для нации и примером для будущих поколений. В день празднования Наурыза я посетил священный Туркестан и мавзолей Хазрета Султана. В ходе той поездки я выступил с важной инициа­тивой – включить орден, названный именем Ходжи Ахмеда Яссауи, в сис­тему государственных наград. Этой награды должны быть удостоены выдающиеся ученые, государственные и общественные деятели Казахстана и зарубежных стран за особые заслуги в развитии нашей страны, – напомнил Глава государства. Орден был официально учрежден, и это, по словам Президента, престижная и имеющая исключительную значимость награда, призванная прославлять духовные заветы Хазрета Султана. И тот факт, что Реджеп Тайип Эрдоган становится первым кавалером этого ордена, имеет глубокое символическое значение. – Этот знак отличия является ярким воплощением принципов духовного братства и исторической справедливости, заложенных нашим великим предком. Уважаемый господин Президент, Ваш авторитет в Казахстане очень высок. Наш народ уважает, любит и поддерживает Вас. Уважаемый друг, прошу принять эту высокую награду как заслуженное признание Вашей роли лидера тюркского мира. Она также будет служить воплощением искренней признательности нашей страны Вам и всему турецкому народу. Желаю Вам крепкого здоровья, а братскому турецкому народу – благополучия и процветания! – заявил Президент Казахстана. Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что он рад быть первым обладателем особого ордена имени духовного наставника Туркестана Ходжи Ахмеда Яссауи. – Я принимаю этот орден как знак Вашего глубокого почтения к Турецкой Республике и турецкому народу. В этой связи выражаю благодарность Вам за Вашу дальновидную политику, направленную на укрепление братства между нашими странами. Пусть наше братство и дружба будут вечными! – сказал Президент Турции. Школа имени Яссауи Из Астаны Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган в режиме видеоконференцсвязи приняли участие в церемонии открытия школы имени Ходжи Ахмеда Яссауи в Турции. Это современное учебное заведение, расположенное в городе Нурдагы провинции Газиантеп, рассчитано на 32 начальных и 4 дошкольных класса. Общая площадь здания составляет 6 тыс. квадратных метров. В образовательном комплексе предусмотрены специализированные учебные классы, лаборатории, конференц-зал, библиотека. На территории обустроены амфитеатр, спортивная площадка, детская игровая зона и беседки, стилизованные под казахские юрты. В ходе строительства проект был доработан с учетом требований безопас­ности и действующих норм Турции. Адаптированные под особенности региона инженерные решения включают повышенную сейсмозащиту, влагоизоляцию и теплосбережение. Как известно, инициатором строительства школы в регионе, пострадавшем в результате мощного землетрясения 6 февраля 2023 года, является Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Совместные проекты В рамках официальных мероприятий во Дворце независимости президентам также был презентован ряд совместных инвестиционных проектов Казахстана и Турции. В частности, в области Абай компания Miryıldız намерена построить горно-обогатительный комбинат, в Алматы İskefe Holding планирует запустить производство желатина, в Туркестанской области Orzax Group создает современное производство биологически активных добавок, в Актобе компания S Sistem Lojistik совместно с АО «Казпочта» формирует логистический центр на территории международного аэропорта, в Астане Tiryaki Holding строит завод по глубокой переработке пшеницы и гороха. Реализация данных проектов позволит привлечь свыше 920 млн долларов инвестиций и создать более 3 100 рабочих мест в Казахстане. Заместитель Премьер-министра Серик Жумангарин доложил главам государств, что на сегодняшний день с участием турецких компаний в нашей стране осуществлено порядка 100 инвестиционных проектов на общую сумму около 4 млрд долларов в различных секторах экономики. В настоящее время продолжается работа в рамках еще 50 совместных проектов общей стоимостью порядка 4 млрд долларов. Это отражает высокий уровень и поступательную динамику инвестиционного взаимодействия между Казахстаном и Турцией. Плодотворные переговоры Итоги переговоров Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган подвели на совместном брифинге для СМИ. Глава нашего государства вновь поблагодарил Президента Турции за совершенный государственный визит, отметив, что для Казахстана это большая честь. Наши страны, подчеркнул он, объединяют искреннее стремление к благополучию друг друга, общность целей и четкое видение будущего. Главная задача – укрепление единства наших народов и повышение их благосостояния, и с этой точки зрения нынешний визит турецкого лидера имеет особое значение. – Казахстан рассматривает Турцию как важного стратегического партнера, – отметил он. – Сегодня Турция – это влиятельное в мировой политике государство с динамичной экономикой и высоким авторитетом на международной арене. Безусловно, это заслуга Президента Реджепа Тайипа Эрдогана, и это признано во всем мире. Еще раз подчеркну, что значительное упрочение авторитета Турции и большой прогресс достигнуты благодаря дальновидному руководству и неустанным усилиям ее Президента. Кроме того, считаю, что в основе этих достижений лежат непреходящие ценности турецкого народа: мудрость, трудолюбие, мужество и нерушимая сплоченность, – сказал ­Президент Казахстана. ​ По словам Главы государства, в последние годы многогранное двустороннее взаимодействие демонстрирует высокую динамику развития и выходит на качественно новый уровень. Импульс дальнейшему партнерству придаст состоявшееся в рамках визита 6-е заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня, на котором главы государств определили приоритетные сферы взаимодействия. – Мы договорились о дальнейшем укреплении наших политических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей. Подписан ряд важных межправительственных документов, обеспечивающих правовую основу для достижения намеченных целей. Главное, мы приняли Декларацию «О вечной дружбе и расширенном стратеги­ческом партнерстве», которая призвана вывес­ти казахско-турецкое сотрудничество на качественно новый уровень. Этот исторический документ, по сути, является уникальным символом единства двух народов и их устремленности к светлому будущему, – акцентировал ­Касым-Жомарт Токаев. Напомнив, что Турция входит в число крупнейших торгово-экономических и инвестиционных партнеров Казахстана, Президент вместе с тем подчеркнул, что учитывая потенциал экономик обеих стран, есть большие возможности для дальнейшего наращивания сотрудничества в этой области. – Мы всегда готовы оказать поддержку турецким инвесторам как открытым и надежным партнерам. Приглашаем турецкие компании к участию в крупных долгосрочных стратегических проектах, – сказал Глава государства. Касым-Жомарт Токаев заявил, что в соответствии с новой Конституцией в Казахстане гарантируется и равным образом защищается собственность всех форм, а также обеспечена защита прав инвесторов. – Помимо этого, наши турецкие друзья могут воспользоваться национальной программой Altyn Visa. Предпринимателям и специалистам, получившим эту визу, предоставляются налоговые и миграционные льготы, – также сообщил Президент. Выделил Глава государства также стратегическую роль транспортно-логистического комплекса. По его словам, на сегодняшний день отмечается устойчивый рост грузопотока между двумя нашими государствами. По итогам прошлого года объем железнодорожных перевозок увеличился на 35%, а автомобильных – на 5%. – Наши страны можно назвать мостом, прочно связывающим Восток и Запад. Нам необходимо максимально использовать это общее достояние. Поэтому мы с уважаемым господином Реджепом Тайипом Эрдоганом договорились о повышении потенциала Среднего коридора посредством реализации ряда проектов. Считаю, что это решение полностью отвечает интересам обоих народов. В то же время стратегически важным направлением остается сфера воздушного транспорта и грузоперевозок. Компания TAV Airports Holding намерена превратить международный аэропорт Алматы в логистический хаб Центральной Азии. Мы в свою очередь готовы оказать всестороннюю поддержку данному проекту. Рассчитываем на тесное сотрудничество с турецкими инвесторами в реализации и других инициатив в сфере транспорта и логистики. Правительство Казахстана готово предоставить специальные преференции турецкому бизнесу, – отметил Президент. Глава государства сообщил, что во время переговоров с Президентом Турции особое внимание было уделено вопросам энергетического комплекса.