Развитие культуры – путь к процветанию и прогрессу

фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

Поздравляя участников торжественного мероприятия с Днем работников культуры и искусства, Касым-Жомарт Токаев отметил, что этот праздник имеет особое значение для нашей страны. Он подчеркнул: культура – это основа национальной идентичности и духовности нашего народа. И государство, сумевшее сохранить свое культурное и духовное достояние, неизменно будет пользоваться высоким авторитетом в мире.

– Вы неустанно работаете во имя этой благородной цели, наше общество высоко ценит этот труд. В день вашего профессионального праздника выражаю искреннюю благодарность всем работникам сферы культуры и искусства нашей страны! Наш народ глубоко чувствует духовную ценность искусства и искренне чтит талантливых людей. Мы всегда оказываем должное уважение обладателям уникального дара. Наш народ всегда почитал вас, руководствуясь мудростью: «Өнердің өрісі кең». ​Эта встреча – яркое тому подтверждение. Безусловно, в стране с богатой духовностью граждане будут обладать прогрессивным мышлением, а ее будущее будет светлым, – сказал Глава государства.

Президент напомнил, что сегодня в нашей стране осуществляются глубокие, комплексные и системные реформы, имеющие значение для будущего всей страны. Их цель – превратить Казахстан в сильное, передовое государство, создать условия для талантливой, патриотичной, энергичной и просвещенной молодежи.

– В марте мы всей страной поддержали конституционную реформу. В этом важном деле также приняли активное участие работники сферы культуры и дея­тели искусства. ​В ходе этой политичес­кой кампании наш народ, искренне веря в светлое будущее страны, сделал свой исторический выбор. Таким образом, мы обрели новую Конституцию. Безусловно, это стало важным решением, определяю­щим будущее Казахстана. ​

Основной закон – это незыблемый гарант независимости и государственности страны, главный ориентир для нашего народа. В Конституции нашли четкое отражение интересы, цели, идеа­лы и чаяния нашей нации. Согласно Основному закону, защита суверенитета страны, территориальной целостности, прав и свобод граждан считаются незыб­лемыми принципами, – констатировал Президент.

Новая Конституция также содержит важную норму о сохранении историко-культурного наследия. Таким образом, теперь поддержка сферы культуры как неотъемлемой части общественной жизни – это конституционная обязанность государства. В этом направлении уже ведется большая работа.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что как Глава государства он уделяет особое внимание улучшению социального положения работников культуры и искусства, преданно служащих на благо духовного развития страны. Так, за последние 5 лет заработная плата в этой сфере увеличилась в 2 раза. Также начиная с 2026 года удвоится размер государственных стипендий, выплачиваемых деятелям искусства.

Только за прошлый год в стране пост­роен 61 объект культуры, проведены ремонтные работы в более чем 250 учреж­дениях. В 2025 году указом Президента сразу трем музеям присвоен статус «Национальный». Эта работа продолжится и в нынешнем году. По мнению Главы государства, статус «Национальный» следует также присвоить Государственному академическому русскому театру драмы им. Максима Горького и Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева, а областному казахскому музыкально-драматическому театру им. Сабита Муканова – статус «Академический». Он отметил, что творческие коллективы этих учреждений вносят неоценимый вклад в обогащение культурного наследия страны.

Отдельно Президент подчеркнул важность развития традиционного искусства, особенно поэзии жырау, терме и кюя.

– Важно поддерживать людей искусства, которые обогащают подобными бесценными сокровищами нашу богатую культуру. В этой связи я принял решение учредить национальную премию «Асыл мұра». Эта премия будет способствовать всестороннему содействию мастерам традиционного искусства, продвижению их творчества и повышению престижа национального искусства. Данная высокая награда по представлению профильного министерства будет присуждаться указом Главы государства талантливым деятелям культуры и искусства, – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что культура нашей страны достойно представлена на глобальном уровне. Наши известные, признанные и любимые народом музыканты, певцы, актеры, художники, мастера танцевального искусства, представители креативной индустрии стали наглядным символом новой казахской культурной волны.

Образцом современной культурной дипломатии признан международный музыкальный конкурс Silk Way Star, ставший одним из самых узнаваемых и популярных медиапроектов нашей страны за рубежом. Казахстан заметно усилил взаимодействие с международными организациями, активно реализует масштабные культурно-просветительские проекты и выступает с научными инициативами.

– Это правильное, нужное направление работы по популяризации многооб­разной казахской культуры, – убежден Глава государства. – Символично, что наша встреча проходит накануне важной даты: 22 мая 1992 года Казахстан стал полноправным членом авторитетной международной организации ЮНЕСКО. Кстати, хотел бы сообщить вам, что Ваш Президент ровно 34 года назад, а именно – в этот день, в ранге заместителя министра посетил штаб-квартиру этой организации в Париже и подписал документ об этом историческом событии с тогдашним Генеральным директором ЮНЕСКО Федерико Майором. За эти годы в реестры ЮНЕСКО вошло около двух десятков объектов материального и нематериального наследия нашей страны, в том числе мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане. Этот список в дальнейшем будет расширяться. Во всяком случае такая задача стоит перед Национальной комиссией ЮНЕСКО и профильными министерствами, – подчеркнул он.

Президент напомнил, что на днях в Астане прошел международный симпозиум с целью объективного, профессионального осмысления роли Золотой Орды как уникального исторического и культурно-цивилизационного проекта летописи человечества. Касым-Жомарт Токаев сам выступил на этом важном мероприятии.

– В моем кратком докладе были изложены тезисы, которые могут стать основой непредвзятой дискуссии по различным аспектам евразийства с привлечением компетентных историков, культурологов, юристов, но не организаторов безграмотных информационных вакханалий, – заявил он. – В первой декаде июня состоится III Конгресс архивистов, посвященный вопросам сохранения историко-культурного, документального наследия в эпоху тотальной цифровизации и искусственного интеллекта. Всестороннее продвижение нашей уникальной по своему разно­образию и толерантности культуры имеет огромное значение для укрепления международного авторитета Казахстана как прогрессивного, миролюбивого государства, занимающего важное место в Евразии и выступающего за создание на этом субконтиненте системы всеобъем­лющей безопасности. В то же время наша главная задача – подготовить молодежь к достижению качественных успехов в условиях жесткой, даже жестокой конкуренции в новых геополитических и геоэкономических условиях, – акцентировал Касым-Жомарт Токаев.

Отдельно он остановился на важности обновления общественного сознания. Глава государства подчеркнул: если мы намерены стать прогрессивной нацией, прежде всего необходимо поставить надежный заслон всем постыдным проявлениям бескультурья, варварства, вандализма в обществе.

– К сожалению, в последнее время учас­тились случаи преднамеренной порчи исторических и культурных объектов. Например, по недавнему инциденту в урочище Ыбықты Сай в Мангистауской области профильные органы должны принять жесткие правовые меры. Мы все должны решительно противостоять таким противоправным инцидентам. Принципы законопослушания, природолюбия, ответственности, созидательного патриотизма должны укорениться в общественном сознании, став основой мировоззрения и поведенческих установок всех граждан, особенно подрастающего поколения, – считает Президент.

Также Касым-Жомарт Токаев сообщил о реализуемых государством инициативах по популяризации культуры чтения среди граждан.

– Можно с уверенностью заявить, что приобщение к чтению является фундаментальным условием для построения цивилизованного общества и формирования прогрессивной нации. Поэтому мы должны широко популяризировать культуру чтения среди наших граждан, особенно молодежи, – подчеркнул он.

На прошлой неделе Глава государства подписал специальный Указ о мерах по развитию культуры чтения и формированию читающей нации. Главная цель этого важного документа – развитие человеческого капитала и укрепление интеллектуального и культурного потенциала общества.

– Я поручу Правительству реализовать ряд конкретных мер в данных сферах, в том числе обеспечить законодательную поддержку библиотечного и книгоиз­дательского дела. Кроме того, будет утверж­дена концепция «Читающая нация» и реализован республиканский проект «10 читателей года», а также запущена Национальная цифровая библиотечная платформа с единым доступом. Намечено осуществление и других важных инициатив. Уверен, что работники культуры, прежде всего биб­лиотекари и издатели, примут самое активное участие в этой важной работе. Кроме того, я недавно подписал Указ о мерах по внедрению искусственного интеллекта в систему среднего образования страны. Считаю, это очень актуальным и своевременным шагом. Современный мир задает очень высокий темп развития технологий. Поэтому, если бы мы не приняли это важное решение сейчас, наше подрастающее поколение могло бы остаться на обочине прогресса. А это представляло бы угрозу будущему нашего государства. Мы, разумеется, этого не допустим, – заявил Президент.

Как подчеркнул Глава государства, сегодня мы вместе строим Справедливый, Чистый, Культурный, Передовой, Прогрессивный Казахстан.

– Мы хорошо осознаем, что это очень ответственная и сложная задача. Не зря в народе говорят: «Әрекет түбі – берекет» («Труд – основа изобилия»). Поэтому, если мы хотим стать передовой и развитой страной, прежде всего важно формировать новую культуру в общест­ве. Нам нужно прививать молодому поколению такие ценные качества, как трудолюбие, пытливость ума, созидание, милосердие и патриотизм. Эти принципы должны подтверждаться каждодневной усердной работой и реальными делами. Очевидно, что принцип «Закон и Порядок» прочно укоренится только в обществе с высокой культурой. Это непреложная истина. Вы вносите значительный вклад в это важное дело, и я искренне верю в вашу поддержку и в будущем, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Как отметил в своем выступлении Глава государства: казахстанская культура является неотъемлемой частью тюркской цивилизации.

В марте этого года в рамках празднования Наурыза в священном Туркестане Президент выступил с важной инициа­тивой – включить орден Qoja Ahmet Yasaui в перечень государственных наград. Данная награда, напомнил он, призвана отметить выдающиеся заслуги как отечественных, так и зарубежных деятелей науки, политики и общества, чей труд способствовал процветанию Казахстана. На прошлой неделе эта высокая награда впервые была вручена Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Несколько дней назад этого ордена была удостоена бывший Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле, которая в свое время внесла большой вклад в развитие сотрудничества между Казахстаном и ЮНЕСКО, в частности, приняла деятельное участие в решении ряда важных вопросов, касающихся мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи.

– Поэтому мы всегда высоко ценим усилия наших зарубежных партнеров, внесших огромный вклад в укрепление тюркского единства и популяризацию национальной культуры, – подчеркнул он.

В завершение Президент сообщил, что принял решение отметить государственными наградами группу граждан, чей созидательный труд направлен на продвижение отечественной культуры и обогащение духовного мировоззрения нашего народа.

В их числе – известная певица и домб­ристка Татьяна Николаевна Бурмистрова. Как отметил Глава государства, она уже почти полвека активно продвигает традиционное казахское искусство и вдохновляет молодых талантливых исполнителей. Указом Президента Татьяне Бурмистровой присуждена высшая награда – орден «Отан».

Кроме того, из рук Президента орден «Барыс» II степени получила Макпал Жунусова – талантливая певица, чье творчество находит отклик в сердцах казахстанцев. Орденом «Барыс» III степени награждена актриса Национального русского театра драмы им. Михаи­ла Лермонтова Марина Ганцева – она внесла значительный вклад в развитие культуры Казахстана, благодаря многолетнему труду и яркому таланту снис­кала заслуженные симпатии и любовь многочисленных поклонников театрального искусства.

– В день профессионального праздника ряду деятелей искусства, внесших большой вклад в развитие отечественной культуры, будет присвоено звание «Қазақстанның халық әртісі». В целом в нынешнем году более 120 представителей этой сферы станут обладателями государственных наград. Также я вручу ключи от квартир ряду соотечественников, внесших значительный вклад в развитие отечественного искусства. С начала 2024 года деятелям культуры и искусства было предоставлено порядка 200 квартир. Это доброе начинание, безусловно, продолжится и в дальнейшем. Поздравляю! Пусть процветает наше искусство! – подытожил Глава государства.

На церемонии награждения также выступили известная певица Татьяна Бурмистрова, артист Казахского национального драматического театра им. Мухтара Ауэзова Бахтияр Кожа и видный ученый из Турции Кюршад Зорлу.