Уникальная модель степной цивилизации

Тема мирового значения

Международный симпозиум «Золотая Орда как модель степной цивилизации: история, археология, культура и идентичность» проходит в Астане под эгидой ЮНЕСКО.

Участие в нем принимают сотни ученых из более чем 20 стран мира. В их числе историки-медиевисты, археологи, востоковеды, тюркологи, монголоведы, нумизматы, эпиграфисты, политологи, культурологи, искусствоведы, дипломаты и представители международных организаций. Симпозиум объединил разные исследовательские школы, специализирующиеся на истории Золотой Орды и истории Великой степи.

Касым-Жомарт Токаев, вступая на открытии мероприятия, отметил, что его основная задача – укрепление связей с мировым научным сообществом для сис­тематического и всестороннего комплексного анализа важной темы. Он также выразил огромную благодарность руководству ЮНЕСКО за поддержку инициативы нашей страны и обратил внимание, что проведение симпозиума под эгидой столь авторитетной международной организации подчеркивает глобальную историческую значимость наследия Золотой Орды.

Глава государства также напомнил, что благодаря поддерж­ке ЮНЕСКО наша страна реализовала множество важных инициатив и Казахстан заинтересован в дальнейшем расширении партнерства. Наглядным результатом сотрудничества стало, в частности, включение в список Всемирного наследия

ЮНЕСКО таких знаковых объектов, как мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, петроглифы Тамгалы, а также ряда древних городищ. Проделана масштабная работа по сохранению и популяризации нематериального культурного наследия Казахстана.

Важным событием 2025 года стало международное признание уникальной рукописи «Генеалогия ханов» – ценного документа, который содержит сведения о правителях страны, охватывая в том числе период Золотой Орды.

Как подчеркнул Глава государства, сегодня ни один историк не ставит под сомнение мощь Золотой Орды – крупнейшей политической структуры, империи, правившей в Великой степи и занимавшей бескрайние просторы Евразии, соединявшей Запад и Восток, оказавшей значительное влияние на развитие различных цивилизаций и формирование государств.

– История Золотой Орды является предметом многочисленных глубоких исследований. Данная тема по-прежнему остается актуальной в наши дни и, на мой взгляд, никогда не утратит своей значимости. Это одна из важнейших страниц в летописи нашей страны и всего человечества, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент отдельно отметил роль российских ученых, которые многие годы плодотворно занимаются изучением этой большой темы и сумели сформировать массив научных работ, дающих обширные знания о Золотой Орде. В целом эта тема, по словам

Главы государства «уверенно шагает по земному шару»: ее исследованием занимаются ученые Китая, Монголии, США, Индии, Пакистана, Японии, Кыргызстана, Узбекистана, Египта, ряда европейских стран. И это подтверждает тезис о том, что летопись Золотой Орды – это общая история человечества.

Глава государства выразил уверенность, что уникальный симпозиум в Астане придаст новый импульс систематическому изучению всемирного наследия Золотой Орды и труд его участников ​принесет весомые плоды, которые обогатят историю и науку.

Мягкая сила исторической науки

Как подчеркнул Президент, в Казахстане история Золотой Орды рассматривается как сложный, многомерный период в мировой летописи.

– Упрощать данное обстоятельство ни в коем случае не следует, ибо это неизбежно приведет к линейному взгляду на это уникальное явление мировой истории, что чревато историческими ошибками, которые в свою очередь могут сдетонировать добрые отношения между государствами и народами. К сожалению, подобные случаи, связанные с различной трактовкой крупных исторических событий мирового значения, мы уже наблюдаем, – отметил Касым-Жомарт Токаев. – В нынешней крайне сложной, напряженной геополитической ситуации важно уметь находить в истории человечества убедительные и вдохновляющие факты выстраивания миросозидательных конструкций и создания диалоговых платформ, не замыкаясь на мрачной хронологии войн. Понимаю, это нелегкая задача, потому что вся мировая летопись от древнейших времен до настоящего времени щедра на подробное описание именно войн и вооруженных конфликтов. Причина такого явления вполне понятна: войны с их неисчерпаемым конфронтационным потенциалом гораздо легче поддавались описанию, нежели монотонные процессы созидания в условиях мирной жизни.

В то же время, по мнению Главы государства, именно сейчас, когда мировое сообщество подошло к исторической «дорожной развилке» и стоит перед цивилизационным выбором, критически важно объединить усилия авторитетных, профессиональных ученых, чтобы представить историю как фактор единения народов. При этом он призвал помнить, что историческая оценка должна быть абсолютно объективной и политически нейтральной.

– Принцип «историю творят только сильные, а пишут победители», надо признать, носит антинаучный характер: раз победителей не судят, то и в мировой истории им должно быть уготовано самое почетное место, куда стекаются все комплиментарные оценки исследователей. А малым и средним странам, тем более потерпевшим поражения на полях брани в прошлом, придется довольствоваться ролью исторических «заднескамеечников», – отметил Президент.

В Казахстане, как обратил внимание Касым-Жомарт Токаев, идет активный процесс пересмотра устаревших догм и стереотипов, которые в угоду политическим амбициям низводят некогда могучие степные империи до статуса так называемых «недогосударств» и даже позиционируют кочевые народы как дикую, стихийную силу, вышедшую за рамки исторического контекста.

Однако, подчеркнул он, восстанавливая объективную историческую картину, наша страна далека от слепой идеализации прошлого.

– История не терпит и не прощает лжи во имя самолюбования, равно как и попыток превратить общее наследие в типично национальное явление. Претензии на монополию в трактовке нашего богатейшего прошлого с его противоречиями, сложностями – это тупиковый путь, ведущий к деградации науки и росту взаимного недоверия. Между тем в профессиональном сообществе историков, безусловно, имеются представители эффективной «мягкой силы» и научной дипломатии, они могут строить мосты там, где политики способны возводить лишь стены. Их миссия именно в нынешнее неспокойное время крайне важна, – убежден Глава государства.

Интеллектуальное наследие

Президент отметил, что эпоха Золотой Орды для Казахстана – это и важнейшая часть отечественной истории, период цивилизационной эволюции.

Он обратил внимание, что в исторической памяти большинства народов ярче всего сохранились завоевательные походы правителей и талантливых полководцев, нежели монотонный труд реформаторов и выдающихся мыслителей, чьи институциональные новации и прогрессивные идеи оцениваются по достоинству далеко не сразу.

– Наглядный тому пример – искаженное восприятие истории Великой степи, которая, как правило, до сих пор воспринимается как бесконечная череда битв и сражений. Такой одномерный подход заметно упрощает и искажает историческую реальность, втискивая сложное, многослойное бытие Великой степи, особенно Золотой Орды, в прокрустово ложе банальной военной хроники. Полагаю, что высокий междисциплинарный уровень развития современной науки все же позволит усовершенствовать процесс объективного изучения истории Золотой Орды, – сказал Президент.

На симпозиуме Касым-Жомарт Токаев изложил собственное видение основных направлений научных изысканий, которые помогут расширить перспективы позитивного переосмысления истории Золотой Орды.

В первую очередь он подчеркнул, что феномен Золотой Орды невозможно понять в отрыве от богатейшего интеллектуального ландшафта, который формировался в сердце Евразии на протяжении более тысячи лет. Поэтому он призвал особое внимание уделить изучению интеллектуального наследия того периода.

– В средние века Великая степь превратилась в один из мировых центров генерации прогрессивных идей. Расцвет интеллектуальной мысли в Центральной Евразии произошел на благодатной почве, вобравшей в себя энергию кочевого мира, тюрко-монгольское наследие, исламские традиции и мировоззренческие принципы христианского сообщества наций. Это был непрерывный процесс положительной эволюции идей. Каждое столетие добавляло новые ценности в сокровищницу мысли Великой степи. Без осознания и признания этой глубинной преемственности трудно объективно оценить стремительный взлет Золотой Орды, – убежден Глава государства.

Здесь, по его словам, огромное значение имеет богатейшее наследие выдающихся мыслителей, творивших задолго до основания Золотой Орды. В их числе Абу Насыр аль-Фараби – один из незыблемых столпов мировой философии, вошедший в историю как «Второй учитель мира» после Аристотеля. В его трактате «О взглядах жителей добродетельного города» широко и убедительно представлено видение путей достижения общего блага на основе справедливости, знаний, нравственного совершенствования. Как подчеркнул Президент, идеи аль-Фараби – ключевой ориентир для понимания последующей политико-философской традиции тюрко-мусульманского мира.

Особое место в интеллектуальном наследии Великой степи занимает личность великого Ходжи Ахмеда Яссауи. Он положил начало формированию «тюркского ислама», органично сочетающего универсальные мусульманские ценности и местные духовные традиции, по сути предложив всем народам Великой степи новую идеологическую доктрину. Воззрения Яссауи стали неотъемлемой частью культурного кода Великой степи, а его мавзолей в Туркестане признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

– Закономерно, что идеи аль-Фараби, Яссауи и других выдающихся мыслителей получили свое развитие и в Золотой Орде, – продолжил Касым-Жомарт Токаев. – К примеру, именно в ту эпоху произошел грандиозный по своему идеологическому масштабу синтез тюркского языка, исламской книжной традиции и многовековой степной мудрости. Это явление ярко проявилось в литературе золотоордынского периода и стало сердцевиной «золотого века» тюркской словесности. Символично, что в этом году исполняется 800 лет легендарному кюю «Ақсақ құлан», который, по сути, положил начало рождению эпической поэзии в сопровождении главного музыкального инструмента Великой степи – домбры. Не случайно наследие таких сказителей-жырау, как Кетбұға, Асан Қайғы, Шалкиіз, Доспамбет, до сих пор живет в традиционных жанрах искусства нашего региона. В эпосах того периода («Ер Едіге», «Алпамыс», «Қобланды», «Ер Тарғын») воспеты герои и события общей истории казахов, татар, башкир, ногайцев, каракалпаков и других народов.

Как подчеркнул Глава государства, эта нить интеллектуальной и духовной преемственности оказалась настолько прочной, что прошла сквозь века, воплотившись в творчестве Абая. Великий казахский мыслитель в своей концепции «Толық адам» представил универсальную формулу воспитания гармоничного человека или целостной натуры на основе триединства разума, воли, доброты.

– Поэтому надо отметить, что интеллектуальное наследие Великой степи сложилось как естественная для нашего региона идеологическая субстанция общемирового значения, не имевшая изъятий, исключений. Это был целостный философский, идеологический «продукт», – подчеркнул Глава государства.

Он отметил, что символом приверженности Казахстана этому идейному достоянию стало учреждение орденов Al-Farabi и Qoja Ahmet Yassaui. Данные высокие государственные награды будут вручаться тем, кто вносит выдающийся вклад в развитие науки, просвещения и духовности. Первым кавалером ордена Qoja Ahmet Yassaui стал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Второй орден был вручен бывшему генеральному директору ЮНЕСКО Одрэ Азуле.

– Тем самым мы подчеркиваем исключительную важность интеллектуального труда и созидательного взаимодействия во имя будущего народов, объединенных общей исторической судьбой, – заявил Президент.

Принцип стратегической открытости

Касым-Жомарт Токаев призвал тщательно изучить систему государственного управления Золотой Орды.

Как отметил Президент, территория Улуса Джучи в период расцвета превышала 6 млн кв. км, что существенно больше площади Римской империи во время ее максимального расширения. Однако, акцентировал он, величие Золотой Орды измерялось не географическим охватом, а институциональной устойчивостью.

– Джучиды властвовали в государствах Великой степи свыше 600 лет, что, например, сопоставимо с продолжительностью правления таких династий, как Хань или Габсбурги. Данный факт говорит о легитимности и жизнеспособности созданной Джучидами системы, обеспечивавшей гармоничное сосуществование разных этносов и религий. В Золотой Орде была сформирована гармоничная система степного и исламского права. В основе общественного порядка лежала правовая культура, уходящая корнями в Великую Ясу Чингисхана и еще глубже – в традиции Тюркского каганата. Диктатура закона была настолько всеобъемлющей, что безопасность человека и его имущества гарантировалась на всей территории империи. Это значит, что в обществе царил порядок, – подчеркнул Глава государства.

Он также напомнил, что существуют точные исторические данные о наличии в эпоху Золотой Орды развитых практик делопроизводства. Институт Курултая служил уникальным образцом степной демократии.

– Хотя социальная структура Улуса была четкой и стабильной, в обществе главенствующую роль играла не застывшая догма, а справедливость. В армии и бюрократическом аппарате во главе угла стояли дисциплина, образцовая служба и меритократия, что открывало широкие возможности для представителей всех этносов и различных групп, населявших эту огромную державу. Таким образом, благодаря выверенной внутренней и внешней политике в обществе сохранялась стабильность, а государство процветало, – сказал Президент.

В целом, по его словам, даже в периоды глубоких кризисов система государственного управления в Золотой Орде была весьма устойчивой. Впоследствии ее взяли за основу многие государства Евразии.

Экономическая модель Золотой Орды, по мнению Президента, также заслуживает всестороннего изучения.

Древние цивилизации Месопотамии, Египта, Китая, Индии во многом сформировались благодаря освоению речных долин. Но Великая степь создала принципиально иной тип исторического развития.

– Пять тысяч лет назад на севере Казахстана, в Ботае, человек впервые приручил лошадь, что стало одним из узловых событий, предопределивших ход мировой истории, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. – Всадническая культура породила особое стратегическое мышление и сверхмобильный образ жизни. Таким образом, контролируя все ключевые транспортные, торговые и гуманитарные связи на бескрайних просторах Евразии, Золотая Орда стала венцом прогресса конно-кочевой цивилизации.

В этой связи есть все основания утверждать, что именно симбиоз кочевого и оседлого укладов стал главной причиной столь яркого выхода Золотой Орды на историческую авансцену. В конечном счете, благодаря синергии кочевого образа жизни, городской ремесленной культуры и торговых артерий Золотая Орда сформировала развитую экономику, которую цементировала денежная и фискальная система.

По мнению специалистов, в период расцвета в Золотой Орде чеканилось проимерно 28 млн серебряных монет, около миллиона монет той эпохи хранится в государственных и частных коллекциях. И даже сейчас учеными делаются важные открытия в золотоордынской нумизматике, археологами выявлены десятки ранее неизвестных монетных дворов.

– Символично, что название национальной валюты Казахстана – тенге – напрямую восходит к ордынскому «данг», вероятно, отсюда же произошло слово «деньги». Это не просто лингвистическое совпадение, а иллюстрация того, что именно Золотая Орда заложила стандарты денежных отношений в нашем обширном регионе, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, империя контролировала северную ветвь Великого шелкового пути, превратив степь в безопасный транзитный коридор. Через территорию Улуса Джучи ежегодно проходили тысячи тонн товаров как с востока на запад, так и с севера на юг.

– В отличие от многих государств того времени, Золотая Орда демонстрировала в своем развитии принцип стратегической открытости, что проявлялось даже в облике ее городов, – продолжил Президент.

Он обратил внимание, что в период расцвета города империи не замыкались в крепостных стенах, а развивались как пространства интенсивной торговли и высокой мобильности людей. Различные археологические раскопки свидетельствуют, что в городах Золотой Орды (которых, по оценкам ученых, насчитывалось более ста) применялись передовые инженерные решения, обеспечивавшие комфорт их жителей.

– В целом, можно сказать, что Золотая Орда породила или создала протоглобальный рынок, в рамках которого предприимчивые люди со всех концов Евразии свободно торговали и вели дела, способствуя общему прогрессу, – констатировал Глава государства.

Обращаясь к участникам симпозиума, Касым-Жомарт Токаев отметил, что высказанные им исследовательские направления – это лишь контуры дальнейшего научного поиска, которые позволят по-новому осмыслить роль Золотой Орды и преодолеть инерцию исключительно военно-политического восприятия ее истории.

По его мнению, важно в полной мере раскрыть цивилизационную матрицу Золотой Орды с ее глубокими интеллектуальными и духовными традициями, эффективными институтами и развитой экономикой.

– Это необходимо не только для всесторонней научной реконструкции прошлого, но и для понимания истоков государственности, идентичности и, по сути, общей истории народов Центральной Евразии, – подчеркнул он.

Преемственность и прогресс

Как отметил Президент в своем выступлении, Казахстан в последние годы осуществляет масштабные политические и экономические реформы.

– При этом мы четко осознаем стоящую перед нами задачу: без изменения сознания не обновится общество и не будет развиваться государство, – заявил он.

В связи с этим, по его словам, крайне актуальным становится вопрос сохранения исторической преемственност: если относиться к прошлому без уважения, то и движение к светлому будущему будет сложным. Поэтому в новой Конституции, принятой на общенациональном референдуме, четко закреплено, что сохранение преемственности Великой степи с ее тысячелетней историей является нашим священным долгом.

– Ведь в государственной деятельности наша страна является прямым наследником Золотой Орды, сделавшей своей главной идеей «Мәңгілік Ел», – подчеркнул Глава государства.

– Наследие Золотой Орды безгранично. Мы предпринимаем системные усилия для того, чтобы адаптировать и модернизировать это колоссальное духовное и историческое достояние применительно к XXI веку. По моей инициативе в Казахстане было создано первое специализированное научное учреждение – Институт изучения Улуса Джучи. В готовящейся к изданию академической истории Казахстана впервые отдельный том будет посвящен Золотой Орде. Для популяризации историко-культурного достояния Улуса Джучи снимаются фильмы, выпускаются книги, возводятся памятники, ставятся спектакли, проводятся выставки.

Однако, убежден Президент, для настоящего прорыва во всестороннем изучении и продвижении исторического феномена Золотой Орды нужно выйти на принципиально новый, глобальный уровень.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что на саммите Организации тюркских государств в Туркестане он предложил создать центр, посвященный популяризации степной цивилизации.

Параллельно необходимо запустить масштабный издательский проект с привлечением зарубежных специалистов по Золотой Орде. Важно, считает он, чтобы академические исследования стали надежной базой для реализации различных проектов в креативной индустрии и медиасфере.

– В эпоху глобализации, тотальной цифровизации и искусственного интеллекта особую актуальность приобретает новое прочтение концепции номадизма, которая сейчас ярко воплощается в созидательном потенциале и невероятной пассионарности «цифровых кочевников». Убежден, что комплексное изучение традиций степной государственности, основанной на справедливости, открытости, диалоге культур, будет содействовать долгосрочному прогрессу всей Центральной Евразии.

Сегодня можно уже констатировать, что наш регион вступает в период нового ренессанса и возвращения своей исторической миссии важного цивилизационного и геополитического полюса мира. В этом процессе решающую роль играют беспрецедентный дух и созидательная энергия наших народов, в том числе подрастающего поколения. Благодаря чему сегодня мы ставим перед собой высокие цели и выполняем важные задачи. Поэтому важно сочетать богатое наследие предков с прогрессивными ценностями и передовыми технологиями, – поделился мыслями Глава государства.

Вместе с тем он подчеркнул: изучение истории не означает, что нужно жить прошлым. Замыкаясь в былых временах, есть риск скатиться к невежеству и мракобесию. Нужен другой путь: через познание своих истоков расширять горизонты национального развития.

– Поэтому в новой Конституции, глубоко осознавая этот принцип, мы четко обозначили стратегический приоритет сохранения нашего культурного наследия, развития образования, науки и инноваций, – сказал Президент.

Современные технологии коренным образом проникают во все сферы жизни, открывая путь для масштабных изменений, влияя на будущее всего человечества. ​Поэтому в Казахстане уделяется особое внимание воспитанию подрастающего поколения, способного быстро адаптироваться к требованиям времени.

В данном направлении уже проводится большая работа. Президент подписал Указ о внедрении искусственного интеллекта в систему среднего образования. В августе текущего года в Казахстане под эгидой ЮНЕСКО пройдет Международная олимпиада по ИИ, в которой примут участие школьники и студенты из 100 стран. Наша страна целенаправленно продвигает такие креативные проекты, как «Всемирные игры кочевников», «Игры будущего». Осенью этого года в Астане впервые планируется провести AI Film фестиваль.

– Мы последовательно работаем над запуском новых цифровых и транспортных коридоров, а также центров хранения данных, которые по-новому воссоздают Великий шелковый путь и становятся аналогами знаменитых библиотек прошлого. Это станет подлинным отражением прогрессивной эпохи, где гармонично сочетаются традиции и инновации. Еще раз подчеркну: настоящий прогресс возможен только там, где исторический опыт органично сочетается с прогрессом и устремленностью в будущее. Непростая история Золотой Орды и ее судьба напоминают нам, что подлинная сила государств зиждется на способности объединять разные культуры в единую систему плодотворного гуманитарного и политического партнерства, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент вновь отметил: нельзя превращать историю в инструмент раздора. История, как золотой мост, соединяющий народы, должна способствовать построению справедливого и безопасного миропорядка. Для этого необходимо объединить усилия и действовать сообща во имя общих интересов. И в данном вопросе, убежден он, научное сообщество играет особую роль. В этом контексте Глава государства объявил, что симпозиум, посвященный истории Золотой Орды, планируется проводить на регулярной основе.

– Действительно, историческое значение нашего симпозиума уникально. По итогам данной важной встречи будет принята специальная резолюция. Уверен, что этот документ придаст новый импульс работе по изучению истории и наследия Золотой Орды, – резюмировал Президент.

На открытии симпозиума также выступили директор Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО Лазар Элунду Ассомо, государственный секретарь Кыргызской Республики Арслан Койчиев, министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, президент фонда La France s’engage Одрэ Азуле, президент Академии наук Монголии Дэмбэрэл Содносамбуу, президент Академии наук Узбекистана Шавкат Аюпов.

Артефакты великой эпохи

В рамках симпозиума во Дворце Независимости развернута тематическая выставка, посвященная наследию Золотой Орды.

Президент Касым-Жомарт Токаев и другие высокие гости ознакомились с экспозицией, включающей археологические, письменные и культурные артефакты по истории Золотой Орды как модели cтепной цивилизации.

Главе государства представили интерактивную карту, включающую 70 археологических и архитектурных памятников, 17 из которых дополнены подробным описанием, аэрофотоснимками и 3D-визуализацией.

Среди центральных экспонатов особое место занимает рукописный свиток «Хандар шежіресі» («Генеалогия ханов»), содержащий генеалогические сведения о правителях и исторических личностях эпохи. Также выставлены Каталонский атлас, письменные источники, монеты и предметы повседневного быта. Письменное наследие включает 3 указа, 4 дипломатических письма и 21 рукопись, доступные в оригиналах и электронных версиях.

Выставка направлена на популяризацию историко-культурного наследия Золотой Орды и расширение научного интереса к ее изучению.