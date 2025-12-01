В Туркестанской области функционирует 128 полигонов твердых бытовых отходов, большая часть из которых признана не соответствующими санитарно-экологическим требованиям, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу облакимата.

Фото автора

Из общего числа полигонов ТБО 35 имеют статус районных, 40 – сельских, а 50 – находятся в доверительном управлении.

«Полигоны для захоронения твердых бытовых отходов должны быть приведены в соответствие с требованиями и оптимизированы. Районные и городские акиматы должны обеспечить выполнение вверенными им полигонами своих обязательств. Поручаю усилить соответствующую работу по недопущению антисанитарных свалок. Ответственному ведомству следует разработать конкретные предложения по эффективному использованию полигонов, сортировке и переработке отходов. Районным и городским акиматам совместно с частными предпринимателями необходимо усилить работу в этом направлении», – отметил на аппаратном совещании аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров.

По информации руководителя Туркестанского областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования Галымжана Тулепова, утвержден специальный план мероприятий по оптимизации и приведению в соответствие с требованиями полигонов твердых бытовых отходов в регионе. В прошлом году на строительство 3 полигонов из областного бюджета было выделено 598 млн тенге. Согласно плану, в этом году за счет оптимизации должно было быть закрыто 33 полигона. Однако районные и городские акиматы необходимые работы не провели. Также планируется привести в соответствие с санитарными и экологическими требованиями 29 полигонов.

В настоящее время за счет городского бюджета ведутся работы по восстановлению 3 полигонов в городе Арысь, 3 в Шардаринском районе и 4 в Сузакском районе. Общая стоимость составляет 537,7 млн тенге.

Кроме того, планируется установка 7 мусоросортировочных линий и 3 мусороперерабатывающих заводов. В этой связи, в целях развития сортировки, переработки отходов и инфраструктуры через механизм АО «Жасыл Даму» в Сарыагашском районе ТОО «Садык Береке» приобретает завод по производству яичных лотков путем переработки бумажных отходов за счет льготного финансирования от АО «Фонд развития промышленности».

Согласно Плану развития Туркестанской области, к 2025 году утверждено увеличение доли переработки отходов до 31%. За 10 месяцев текущего года достигнут показатель в 30%. В следующем году планируется увеличить долю переработки отходов до 33%.

Кроме того, в целях ликвидации неорганизованных свалок мусора при помощи космического мониторинга на территории области выявлено 249 несанкционированных мусорных свалок в 16 районах области и проведена работа по их ликвидации.