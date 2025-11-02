Большой Египетский музей, построенный в тени пирамиды Хеопса — единственного из семи чудес Древнего мира, сохранившегося до наших дней, — наконец открыл свои двери, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС

Фото: Mohamed Abd El Ghany/Reuters

На территории площадью 500 тысяч кв. м, вдвое превышающей размеры Лувра, представлено от 70 до 100 тысяч экспонатов, в том числе ранее не выставлявшиеся сокровища из гробницы юного фараона Тутанхамона.

Анонсированный в 2002 году и запланированный к открытию в 2012-м, музей столкнулся с задержками из-за возросших затрат на строительство, политических потрясений, пандемии ковида и региональных конфликтов.

Мегапроект обошелся примерно в 1,2 млрд долларов, большая часть этой суммы была профинансирована за счет кредитов Японского агентства международного сотрудничества (JICA).

Музей, названный премьер-министром Египта Мустафой Мадбули «подарком миру», стремится подчеркнуть значимость и влияние египетской культуры и поддержать испытывающую трудности экономику.

«Древний Египет очаровывает всех», — говорит профессор Салима Икрам из Каирского университета.

Музей надеется воссоединить современных египтян с их наследием.

«Это вызовет огромную национальную гордость, — говорит Икрам, — что сделает древний Египет более близким к повседневной жизни египтян».

День открытия музея был объявлен государственным праздником, на него пригласили десятки мировых лидеров.

Тутанхамон покоряет сердца людей с тех пор, как британский египтолог Говард Картер открыл его забытую гробницу в Долине царей в 1922 году.

Теперь, после десятилетий экспонирования в городах по всему миру, его золотая маска, трон и более 5 тысяч сокровищ, захороненных вместе с ним (многие никогда не выставлялись на публике) впервые будут представлены в полном объеме.

«Полагаю, что большинство туристических групп сосредоточат свое внимание на галереях Тутанхамона, оставив остальную часть музея для преданных энтузиастов», — говорит куратор отдела Египта и Судана Манчестерского музея Кэмпбелл Прайс, который уже посетил новый музей.

Наряду с сокровищами Тутанхамона здесь представлены и другие примечательные экспонаты, в том числе огромная статуя Рамсеса II, возраст которой превышает 3200 лет и которая встречает посетителей в главном зале.

Эта статуя, как и многие другие древние сокровища, прошла долгий путь.

Она стояла перед главным железнодорожным вокзалом Каира в течение 51 года, прежде чем была перевезена в новый музей по улицам города.

Есть также специальный раздел, посвященный Солнечной ладье фараона Хеопса — погребальному судну возрастом 4600 лет, которое считается одним из старейших и наиболее хорошо сохранившихся кораблей в мире.

Для Захи Хавасса — археолога, которого часто называют египетским Индианой Джонсом, — открытие музея — это больше, чем просто демонстрация сокровищ. Это проявление мягкой силы и попытка вернуть Египту его наследие.

«Пришло время стать учеными, изучающими наши собственные памятники, — говорит он. — В Долине царей обнаружили 64 царские гробницы. Ни одна из них не была раскопана египтянами».

Большинство крупных открытий в Египте, включая гробницу Тутанхамона, были сделаны почти исключительно иностранными археологами, отмечает Хавасс.

Он давно повторяет, что египтяне должны взять на себя ведущую роль в изучении и сохранении своего наследия, и сделал это делом своей жизни.

Генеральный директор Луксорского музея Абдельгафар Вагди согласен, что новый музей — это шаг в этом направлении.

«С 2002 года египтология в Египте вступила в новую динамичную фазу, — говорит он. — Растет чувство принадлежности к истории, и египетские ученые и реставраторы теперь возглавляют многие крупные раскопки и проекты по сохранению объектов культурного наследия».

Хотя музей задумывался как пространство для всех египтян, для некоторых стоимость входного билета будет непомерно высокой. Билет для взрослого египтянина стоит 200 египетских фунтов (около 4 долларов). Это меньше, чем 1200 фунтов (25 долларов), которые платят иностранные посетители, но все равно слишком дорого для многих местных жителей.

Для Хавасса открытие Большого Египетского музея означает не только сохранение прошлого, но и способ обеспечить будущее Египта как центра научных открытий.

Помимо монументальных галерей, в комплексе расположены одни из самых современных лабораторий по консервации и исследованиям в регионе. В них египетские и международные команды будут продолжать изучать, восстанавливать и открывать новое на протяжении десятилетий.

«Сейчас я веду раскопки в Луксоре, в Долине царей. Я веду раскопки в Саккаре, — говорит Хавасс. — Мы нашли только 30% наших памятников. 70% все ещё скрыто под слоем песка».

Даже сейчас, когда музей открывает свои просторные залы для публики, величайшие сокровища Египта все ещё ждут своего часа. Новая эра египетской археологии только начинается.