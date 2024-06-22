Большой груз большого района

Без малого семь лет назад кресло акима большого района занял Аманбек Калжанов. Назначение его в Атбасар было вовсе не случайным: у него солидный опыт и нынешний район стал четвертым, где доверили быть первым руководителем. Общий стаж Аманбека Амирхамзиновича, если сложить все годы, проведенные на посту глав четырех районов, почти 20 лет. По этому показателю атбасарский аким является абсолютным чемпио­ном среди своих нынешних коллег в Акмолинской области и даже в масштабах всей страны. Сказать, что за его плечами долгий трудный путь, – не сказать ничего. Как он оценивает свою дея­тельность на посту первого руководителя района, что считает главным в списке совершенных дел? На эти и другие вопросы аким Атбасарского района Аманбек Калжанов ответил охотно.

– Аманбек Амирхамзинович, назовите главные качест­ва, которыми должен обладать аким...

фото акимата Атбасарского района

– Если говорить коротко, то он должен быть личностью много­гранной. Аким обязан разбираться в экономике, знать все социальные проблемы, должен быть подкованным в юридичес­ких вопросах, быть, наконец, психологом – разбираться в людях, распознавать перспективные кадры. Еще нужно доводить начатое дело до конца и выполнять данные народу обещания. Только обладая в полной мере этими и другими нужными качествами, он может рассчитывать на успешную работу.

– Как Вы сами оцениваете свое почти семилетнее пребывание на нынешнем пос­ту? Что считаете главным из того, что удалось сделать в доверенном Вам Атбасарском районе?

– Я был назначен в ноябре 2017 года. А чуть раньше, весной того же года, район пережил сильнейший в своей истории паводок, в результате чего оказались подтопленными более 700 домостроений как в городе Атбасаре, так и в селах. Приехал, когда шла работа по обеспечению людей, лишенных крова, жильем. Зима была уже на пороге, и обстановка, связанная с устранением последствий стихии, складывалась напряженная... Пришлось с головой окунуться в ворох дел и проблем, принимать ответственные решения.

Самый главный пункт в спис­ке проделанного мной тоже связан с паводком. Мне удалось переселить почти 900 семей из зоны возможного подтопления в новый микрорайон в городе Атбасаре. Для этого потребовалось построить с нуля 11 многоквартирных пятиэтажных домов, в каждом из которых – по 45 квартир. Строительство, как и переселение в них пострадавших, шло поэтапно, в течение 2018, 2019, 2020 годов.

Нынешний весенний паводок тоже был не из легких – подтоп­лено 377 домов, в том числе в Атбасаре – 248, в сельских округах – 129. Под водой оказались два социальных объекта – загородный оздоровительный комплекс «Ишим» и средняя школа № 1 города Атбасара, которая находится на берегу реки Жабай. Оказана единовременная помощь 371 пострадавшему в размере 100 МРП. Общая сумма выплат – 137 миллионов тенге. Завершена оценка имущества пострадавших. Из 377 домов признаны аварийными 204, подлежат текущему ремонту 173.

Чтобы обеспечить всех пострадавших жильем, мы достраиваем два 100-квартирных дома в новом микрорайоне, и еще один такой же заложен с нуля. В целом к осени надеемся переселить всех нуждающихся в новые квартиры. На вторичном жилищном рынке закуплено 38 домов для пострадавших семей, изъявивших желание оставаться жить в частном секторе.

– Глава государства поручил в течение пяти лет, то есть к 2025 году, обеспечить 100% населения страны, включая малые города и села, качественной питьевой водой. Как реализуется это поручение в Атбасарском районе?

– У нас в работе шесть проектов по строительству и реконструкции водопроводных и канализационных систем. В этом году в пяти сельских населенных пунктах – Сочинское, Новосельское, Полтавка, Магдалиновка и Хрущевка – завершаем проекты водообеспечения. В Родионовке и Калиновке начинаем строить водопровод. Его сдача в эксплуа­тацию намечена на 2025 год.

За счет районного бюджета готовим проектно-сметную документацию (ПСД) на реконструкцию водопроводной сети в селе имени Акана Курманова и на станции Адыр со сроком сдачи в эксплуатацию в 2025 году. Еще у нас остаются три малых населенных пункта – Косбармак, Караколь и Ашыколь. В них проживают по 20–30 семей, и они тоже ждут решения воп­роса с качественной питьевой водой. Будем ставить в каждом из названных малых сел комбинированные блочно-модульные установки. Из районного бюджета для этих целей выделены 75 миллионов тенге.

Годом ранее удалось решить застарелую водную проблему в густонаселенном селе Есенгельды. Вода подавалась туда из Нуринского группового водопровода. Причем село Есенгельды являлось конечным звеном-потребителем большой разветвленной системы. Из-за ветхости последней вода подавалась в село с частыми перебоями. Поток жалоб в акимат от жителей села не прекращался.

С учетом дороговизны реконструкции прежней системы – она обошлась бы бюджету в 2,5 миллиарда тенге – решено было вовсе отказаться от нее. Вспомнили, что рядом с селом есть озеро с пресной водой, и приняли альтернативное решение, оказавшееся верным. В 2023 году по инициативе жителей села на берегу установили блок-модуль очистки воды, подключили его к разводящим сетям и подали воду. Застарелая проблема была решена.

В самом Атбасаре с водой проб­лем нет. Ранее здесь пос­тавили водный резервуар-накопитель на 1 000 кубов, и все воп­росы были полностью сняты. В целом на реализацию проектов по качественной питьевой воде в райо­не уже потрачено свыше двух миллиардов тенге. В 2024 году эта сумма составит один миллиард 709 миллионов тенге. В настоящее время примерно 94% населения района обеспечены качественной питьевой водой.

– Атбасару в следующем году исполнится 180 лет. Близится серьезный юбилей, но честно признаюсь, приехав сюда из Астаны, невольно обратил внимание на внешний вид города. Какой-то он неопрятный, что ли... Кстати, это проглядывает во многих деталях. Речь не идет о соперничестве со столицей, но что делается для решения проб­лем Атбасара?

– Что касается благоустроенности города, то он недавно пережил большую стихию. Все силы были брошены на борьбу и устранение последствий паводка. Поэтому мы немного позже обыч­ного начали прихорашивать свой город после зимы. На­деюсь, что скоро он станет чище и наряднее.

Основные усилия, средства районного бюджета в течение долгих лет направлялись на решение ключевых проблем, в том числе канализационной системы. Дело в том, что к ней постоянно подключаются новые и новые объекты, и она не справляется с объемами. Требовалось увеличить пропускную мощность системы. Поэтому в 2023 году проложили две новые отводящие канализационные ветки вместо одной старой. Их протяженность – 13 километров, диаметр труб – 350 миллиметров. В 2024 году завершаем прокладку еще одной такой ветки в 12 километров. Она более мощная, с диаметром труб в 530 миллиметров. В общей сложности сумма двух этих проектов – 1,5 миллиарда тенге. Они охватывают еще и наш новый микрорайон, и с их реализацией проблема канализации в городе будет полностью решена.

Стоит сказать, что в Атбасаре никогда не было канализационно-очистительного сооружения, поэтому стоки сбрасывались в местное озеро Чебачье. В этом году мы потратили из райбюджета 90 миллионов тенге на разработку ПСД такого объекта. Общая стоимость проекта – 17,5 миллиарда тенге. Из них 3,5 миллиарда будут освоены в текущем году. Проект вошел в пул приоритетных планов Министерства промышленности и строительства в масштабах страны. Очистное сооружение будет построено рядом с озером, наконец-то прекратится его загрязнение.

– За что больше всего критикуют акима Атбасарского района?

– Конечно, поводы для этого бывают разные. Один из наиболее волнующих жителей Атбасара вопросов – загрязненность воздуха в зимний отопительный период. Дело в том, что у нас работают 18 котельных. Они обеспечивают практически весь город, включая его социальные, производственные объекты, жилые массивы централизованным теплом. Однако за это приходится платить упомянутым грязным воздухом, серым снегом в черте города… Это еще и высокая себестоимость отопления, ведь необходимо для каждой котельной закупать уголь, подвозить его. Но и это еще не все: для обслуживания котельных требуется порядка 300 кочегаров, не считая других специалистов. Только на выплату заработной платы персонала котельных требуются многомиллионные суммы. А еще воруют уголь из котельных. В общем, налицо огромная проблема, и город сможет легко вздохнуть, если полностью решить ее, что возможно только с запуском единой централизованной котельной.

Надо сказать, что «пробивать» этот проект мне пришлось долго и трудно. Я и мои специалисты в течение трех лет доказывали в нужных инстанциях, как необходим Атбасару этот проект. На сегодняшний день готовы ТЭО и ПСД новой котельной. В целом она обойдется в 8,2 миллиарда тенге, в нынешнем году будет дан старт работам. Планируется сдать ее в эксплуатацию в 2026 году. На ней будут работать всего 30 человек. Одновременно с котельной будут обновляться и магистральные тепловые сети. В общей сложности на модернизацию тепловой системы Атбасара будет направлено порядка 17 миллиардов тенге.

Кроме этого, выделяем средства на ремонт и обновление дорог. За последние шесть лет на эти цели из бюджетов разного уровня потрачено 6,8 миллиарда тенге. Это позволило построить два километра новых, провести средний ремонт 47 километров существующих улиц. Кроме этого, отремонтированы 24 километра тротуаров. В 2024 году будет заасфальтировано 4,1 километра улиц, в том числе 2,1 – по улице имени Курманова и еще два километра – в новом микрорайоне.

– В настоящее время государство направляет много усилий на подъем аграрного сектора страны, в целом сел и малых городов. Но отток, главным образом молодежи, в крупные города сохраняется. Удастся ли нам когда-нибудь переломить ситуацию и что для этого нужно делать?

– Надо признать, что в сельском хозяйстве работают люди, которым под 60, то есть предпенсионного возраста. Некому работать на автомобилях, тракторах. Молодежь уезжает, хотя не всем удается в мегаполисах найти себя, реализовать свои мечты и способности. По этому поводу я частенько разговариваю с сельской молодежью. Делюсь с нею своей точкой зрения. Она сос­тоит в том, что и на селе можно жить хорошо, быть счастливым. Получи востребованную на твоей малой родине специальность, и тебя здесь будут ценить, платить достойное вознаграждение за труд. И потом, ведь кому-то в нашей стране надо пахать, сеять и убирать хлеб, заниматься животноводством… Речь идет о благородном труде, который в нашей стране через какое-то время обязательно поднимется на достойную высоту.

К сожалению, родители при выборе их детьми профессии руководствуются принципом «чтобы не хуже других». Поэтому обязательно оправляют своих чад в университеты. Если даже ребенок не набрал нужных баллов, не поступил на грант, устраивают на коммерческое отделение. Пусть даже его обу­чение для семьи – неподъемная ноша и нет уверенности в том, что полученный через четыре года вузовский диплом будет обязательно востребован…

Конечно, здесь еще есть и воп­рос привлекательности работы и жизни на селе, в малых городках. Во многом они, безусловно, проигрывают мегаполисам, поэ­тому перед властью на местах стоит задача поднять качество жизни в наших селах и городках на новый уровень. Их жители должны иметь благоустроенное, современное жилье, хорошо оплачиваемую, стабильную работу, медицину, которой можно доверять, хорошие школы, наконец, места, где можно отдохнуть. Я сам родом из села, поэтому болею за его будущее не только как аким, но и как обычный человек и гражданин.