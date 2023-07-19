Большой магистральный канал (БМК) дождался капитального ремонта

В итоге один из четырех городских каналов, предназначенных под сточные воды, впрочем, как и Янгичек, Шымкентский, Янгибай, в последние годы, по сути, не работали по назначению. Ситуацию усугубляло и то, что их территории благополучно застроили, русла сузились, а жители регулярно складировали в пустые русла бытовой мусор.

Сейчас на канале идет бетонирование. Работы ведутся непрерывно в две смены. Для этого привлечено семь единиц техники – четыре экскаватора и три КамАЗа. На объекте задействованы две бригады, в составе которых 25 рабочих.

Русло БМК забетонируют на протяжении 2 500 м. Еще на 221 м будут установлены Г-образные блоки. Порядка 40% от запланированного объема работ уже выполнено. Предполагается, что капитальный ремонт канала завершится в октябре текущего года.