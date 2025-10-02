Ботанический сад, Библиотеку Конгресса и Капитолий закрыли в США

Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Достопримечательности в Вашингтоне закрыли с 1 октября из-за шатдауна, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: А. Аманжолова

Федеральное правительство США приостановило свою работу в среду утром после того, как конгресс не смог прийти к согласию по законопроекту о финансировании государственных расходов. По оценкам бюджетного управления конгресса, в каждый день простоя, около 750 тысяч федеральных служащих могут быть отправлены в принудительный отпуск. Они не получат заработную плату, пока не вернутся на службу после окончания шатдауна.

Таблички с надписями "закрыто из‑за приостановки финансирования" встречали в среду всех желающих посетить ряд главных достопримечательностей американской столицы.

Тем не менее, многие учреждения, находящиеся на государственном финансировании, продолжают работать - как минимум до следующего понедельника.

«Музеи Смитсоновского института, исследовательские центры и Национальный зоопарк будут использовать средства прошлого года, чтобы оставаться открытыми для публики во время приостановки работы федерального правительства как минимум до понедельника, 6 октября 2025 года. Обновления будут публиковаться по мере необходимости», - говорится на сайте Смитсоновского института.

Памятники в Вашингтоне, такие как Мемориал Линкольна, Мемориал Джефферсона и Мемориал ветеранов Вьетнамской войны, остаются доступными для посещения.

#США #Вашингтон #шатдаун

