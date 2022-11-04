Бой Ербосынулы с Моррелем покажут казахстанцам в прямом эфире

Телеканал «Хабар» в прямом эфире покажет титульный бой казахстанского боксера Айдоса Ербосынулы (16-0, 11 КО) с кубинцем Давидом Моррелем (7-0, 6 КО), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Бой Ербосынулы — Моррель пройдет в Миннеаполисе (США) утром в воскресенье, 6 ноября. Начало — в 08:00 по астанинскому времени.

На кону будет стоять титул «регулярного» чемпиона мира по версии WBA Super, который принадлежит кубинскому боксеру.

Коэффициенты букмекерской конторы Parimatch таковы: победа Ербосынулы — 4, победа Морреля — 1.2, ничья — 19.

Свой последний бой Айдос Ербосынулы провел больше года назад: в сентябре 2021-го в Астане он дрался с гайанцем Ленноксом Алленом (22-2-1, 14 КО) и нокаутировал его в десятом раунде.