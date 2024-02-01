Бойца Fight Nights Магомедрасула Мутаева расстреляли на улице

Спорт, В мире
129

Спортсмен скончался по дороге в больницу

Фото: sport-express.ru

Боец смешанных единоборств промоушена Fight Nights Магомедрасул Мутаев был убит из огнестрельного оружия. Спортсмен умер от ранений по пути в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Республике Дагестан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

- По версии следствия, 31 января в вечернее время неизвестный, вооружившись огнестрельным оружием, находясь возле жилого дома, расположенного по Гапцахской улице в Махачкале, произвел в 21-летнего местного жителя не менее семи выстрелов. От полученных огнестрельных ранений мужчина скончался по пути следования в медицинское учреждение, - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105, ч. 2 ст. 222 УК РФ.

Как сообщает пресс-служба СК РФ, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Дагестану представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

По данным МВД региона, личность подозреваемого установлена, полиция принимает меры к его задержанию.

В социальных сетях сообщается, что убитый был подопечным покойного Абдулманапа Нурмагомедова - отца бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова.

#убийство #боец #Магомедрасул Мутаев #Fight Nights

Популярное

Все
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
Путевка в жизнь
Lesson Study вдохновляет учителей
Переводы будут проверять, но не все
Окно в мир будущего
История нашего города
«Нацфонд - детям»: Поступили первые накопления
Охранная грамота
Балтабек Куандыков: «Эра «легкой» нефти заканчивается»
Его звали Сакен-серi
Восьмерых уголовников задержали полицейские совместно с турецкими коллегами
«Цифра» поможет при трудоустройстве
Last dance: сыграет ли Роналду против Месси в последний раз?
У каждого своя миссия
Мороз и лыжи – день чудесный!
Ради острых ощущений
Дорогой жизни
Основа для замещения
На струнах души
Весомый задел конкурентоспособности
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
На участке голанского преткновения
Срединный коридор открывается
Казахстанский скакун выиграл скачки в Дубае
К вулкану по полярному плато
Казахстанские хоккеисты выиграли бронзу Юношеской Олимпиады в Канвоне
Алихан Смаилов: 8 тысяч молодых семей смогут приобрести жилье на льготных условиях
Осужден подросток, сообщивший о «бомбе» в ТРЦ Петропавловска
Землетрясение в Алматы: Оштрафованы распространившие фейки женщины
Религиозных радикалов задержал КНБ
Казахстан и Таджикистан договорились о сотрудничестве в банковской сфере
Электронную платформу для выбора школьных учебников разработали в Казахстане
Почетное консульство Казахстана открылось в Канаде
«Захват» школы в Актобе: О провокации заявили стражи порядка
Вспомнить забытое старое…
Деньги 3.0: главное – зарабатывать по правилам
Устранение транспортных барьеров обсудили Серик Жумангарин и Алексей Оверчук
Сам себя не оценишь – никто не оценит
UFC анонсировал титульный бой Даурена Елеусинова
Амир и Асылжан – в четвертьфинале
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Казахстанская Коко Шанель
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Школа имени Динмухамеда Кунаева открылась в Шымкенте
Установить в автобусах тревожные кнопки предложили в Астане
Токаев назначил командующего Силами спецопераций ВС РК
О возможной отмене рейсов предупредил аэропорт Астаны
Сезонную работу казахстанцев на фермах Англии обсудили в Минтруда
$1,5 млрд готов вложить инвестор в проекты Туркестанской области
Алихан Смаилов утвердил сроки национальной сельхозпереписи
В докфильме «Қаңтар. Попытка госпереворота. Как это было?» показали эксклюзивные кадры
Закладчика «синтетики» задержали с поличным в Акмолинской области
Что нужно знать о мобильных переводах в 2024 году
Аким Астаны о недобросовестных застройщиках: «Продали воздух»
Утечку номеров телефонов прокомментировали в Минцифры

Читайте также

Казахстан завершил выступление на юношеской олимпиаде в Кан…
СМИ: Израиль освободил более 100 ранее задержанных палестин…
Last dance: сыграет ли Роналду против Месси в последний раз?
Астанчане могут стать волонтерами на Всемирных играх кочевн…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]