Хабиб Нурмагомедов сделал заявление о возобновлении карьеры

Спорт
91
Буланова Наталия
выпускающий редактор

По словам чемпиона, UFC 300 будет без него, как и UFC 400

Фото: Global Look Press

Бывший чемпион UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в легком весе российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов прокомментировал информацию о том, что он может возобновить карьеру, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Ранее американский боец Чейл Соннен сообщил, что Нурмагомедов готовится к поединку с чемпионом UFC в полусреднем весе англичанином Леоном Эдвардсом, который должен пройти на турнире организации в апреле.

Также экс-форвард итальянского "Милана" Златан Ибрагимович опубликовал совместное фото с россиянином, подписав его "UFC 300, Хабиб Нурмагомедов".

Однако сам Хабиб опроверг эти слухи.

"UFC 300 будет без меня, как и UFC 400", - написал Нурмагомедов в сториз Instagram.

Спортсмену 35 лет. Он объявил о завершении профессиональной карьеры в статусе чемпиона UFC в легком весе в октябре 2020 года. Он ушел из спорта непобежденным - с 29 выигранными поединками.

В декабре того же года в ходе своей пресс-конференции на собственном официальном Youtube-канале Хабиб заявил, что планирует открывать спортивные комплексы и залы по всему миру, также в Астане и в Алматы.

Чемпион UFC считает Казахстан второй родиной, назвав его "бомбой". По его мнению, казахстанские бойцы могут стать легендами.

Стоит отметить, что Хабиб Нурмагомедов тайно, без прессы, посетил детский дом в Караганде и осуществил мечту мальчика из Астаны Али Турганбекова.

 

 

 

 

#чемпион #UFC #заявление #карьера #Хабиб Нурмагомедов

Популярное

Все
Под прикрытием народа
Масштабные планы ассоциации KAZENERGY
Опять метель
Алатау станет мегаполисом
Вначале было слово
Историческая ответственность перед страной
Зеленый коридор для инвестиций
От перемены мест...
Сын своей земли
Кто в ответе за дорожный беспредел?
Когда зажигаются звезды
Елена Рыбакина стартовала с победы на Australian Open 2024
К почве нельзя относиться как к грязи!
Правительство РК настроено на углубление сотрудничества со Всемирным банком
Три условия успеха
Китайские ученые хотят вывести «космические» сорта картофеля
В Астане опубликовали списки получателей арендного жилья без выкупа
Кто не обязан при продажах принимать банковские карточки?
Благотворительность и осознанное родительство
Распоряжение Главы государства
Токаев назначил командующего Силами спецопераций ВС РК
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
Установить в автобусах тревожные кнопки предложили в Астане
Школа имени Динмухамеда Кунаева открылась в Шымкенте
$1,5 млрд готов вложить инвестор в проекты Туркестанской области
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Сезонную работу казахстанцев на фермах Англии обсудили в Минтруда
Атом: не только мирный, но и безопасный
Алихан Смаилов утвердил сроки национальной сельхозпереписи
Попасть в молоко
Чьи банковские счета будут проверять из-за мобильных переводов?
Закладчика «синтетики» задержали с поличным в Акмолинской области
Утечку номеров телефонов прокомментировали в Минцифры
Аким Астаны о недобросовестных застройщиках: «Продали воздух»
Железнодорожные станции в Астане сменят название
В Алматинской области появится город - указ президента
Как доставить важные грузы?
На автодорогах 4 областей ввели ограничения движения
Маулен Ашимбаев выступил с лекцией перед слушателями школы аналитики
Пытавшегося сбежать подозреваемого задержали в Алматы
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Через тернии к звездам
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Алдар Косе и все-все-все
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны

Читайте также

Казахстан вошел в топ-5 стран мира для зимнего туризма
Елена Рыбакина стартовала с победы на Australian Open 2024
Первая ракетка Казахстана проиграл на старте Australian Ope…
Канвон - 2024: Юношеская национальная сборная Казахстана вы…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]