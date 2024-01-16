Хабиб Нурмагомедов сделал заявление о возобновлении карьеры

По словам чемпиона, UFC 300 будет без него, как и UFC 400

Фото: Global Look Press

Бывший чемпион UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в легком весе российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов прокомментировал информацию о том, что он может возобновить карьеру, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Ранее американский боец Чейл Соннен сообщил, что Нурмагомедов готовится к поединку с чемпионом UFC в полусреднем весе англичанином Леоном Эдвардсом, который должен пройти на турнире организации в апреле.

Также экс-форвард итальянского "Милана" Златан Ибрагимович опубликовал совместное фото с россиянином, подписав его "UFC 300, Хабиб Нурмагомедов".

Однако сам Хабиб опроверг эти слухи.

"UFC 300 будет без меня, как и UFC 400", - написал Нурмагомедов в сториз Instagram.

Спортсмену 35 лет. Он объявил о завершении профессиональной карьеры в статусе чемпиона UFC в легком весе в октябре 2020 года. Он ушел из спорта непобежденным - с 29 выигранными поединками.

В декабре того же года в ходе своей пресс-конференции на собственном официальном Youtube-канале Хабиб заявил, что планирует открывать спортивные комплексы и залы по всему миру, также в Астане и в Алматы.

Чемпион UFC считает Казахстан второй родиной, назвав его "бомбой". По его мнению, казахстанские бойцы могут стать легендами.

Стоит отметить, что Хабиб Нурмагомедов тайно, без прессы, посетил детский дом в Караганде и осуществил мечту мальчика из Астаны Али Турганбекова.