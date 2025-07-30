Бозумбаев провел переговоры в Бишкеке и Ташкенте по подаче воды

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Зампремьер-министра Канат Бозумбаев встретился с главами правительств Кыргызстана и Узбекистана и руководителями профильных ведомств, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Сообщается, что по поручению Премьер-министра Олжаса Бектенова 28 июля заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев с рабочим визитом посетил Кыргызстан, где провел переговоры с председателем Кабинета министров Кыргызстана Адылбеком Касымалиевым и руководителями профильных ведомств. 

Стороны обсудили августовский режим работы Нарынского каскада, Таласского бассейна, а также водохранилищ Киров и Орто-Токой. По итогам встречи достигнута договоренность о дополнительной поставке недополученных из-за засухи и низкой приточности объемов воды в рамках ранее утвержденных договоренностей. 

29 июля в Ташкенте вице-премьер Канат Бозумбаев провел переговоры с Премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым и руководителями водно-энергетических ведомств. В ходе встречи согласованы меры по устранению отставания от графика подачи воды в течение двух недель. 

"Таким образом, завершение вегетационного сезона в Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях будет выполнено в полной мере и находится на контроле Правительства и региональных властей", - говорится в сообщении.

#Казахстан #переговоры #Узбекистан #Кыргызстан #вода

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