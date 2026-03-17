Авиакомпания British Airways отменила все рейсы на Ближний Восток до конца мая

Что же касается рейсов в столицу Объединенных Арабских Эмиратов (Абу-Даби), полеты приостановлены до октября, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

«В связи с неопределенностью ситуации и нестабильностью в воздушном пространстве», - пояснил перевозчик.

Как уточняет Daily Telegraph, до 31 мая отменены рейсы из Лондона в Бахрейн, Дубай, Тель-Авив и Амман.

Ранее стало известно, что власти ОАЭ закрыли небо для полетов.