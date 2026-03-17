Как сообщает агентство WAM со ссылкой на Главное управление гражданской авиации, ОАЭ временно ввели полный запрет на полеты в своем воздушном пространстве

В управлении меру назвали «исключительной предосторожностью», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Там уточнили, что она направлена на обеспечение безопасности полетов и экипажей воздушных судов, а также охрану территории страны «в условиях быстро меняющихся событий в области региональной безопасности».

16 марта международный аэропорт Дубая приостанавливал работу на несколько часов после удара беспилотника, из-за которого загорелся топливный резервуар.

