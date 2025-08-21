В Великобритании супруги случайно нашли клад XVII века во время ремонта кухни на своей ферме в Западном Дорсете, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

В сообщении Popular Mechanics говорится, что Роберт и Бетти Фукс в 2019 году нашли порядка сотни монет времен первой английской гражданской войны, когда углубляли пол на кухне своего коттеджа.

Отмечается, что монеты были спрятаны в керамическом горшке. Среди найденных монет были золотые монеты времен Якова I и Карла I, а также серебряные монеты эпохи Елизаветы I.

"Однажды вечером муж позвал меня и показал находку", - приводит издание слова Бетти.

Найденные парой сокровища получили название "Пуртонский клад". Недавно они были проданы на аукционе за 75 тысяч долларов.

Эксперты установили, что монеты были помещены под пол между 1642 и 1644 годами. Тогда местные прятали ценности от мародеров.

Издание напоминает, что Дорсет в XVII веке был стратегическим регионом, где сталкивались интересы роялистов и парламентариев. Так, владельцы клада могли не пережить военный конфликт или просто не смогли вернуться за своими сбережениями.