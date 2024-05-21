БРК профинансирует проекты АПК на 1,2 трлн тенге

Банк уже приступил к рассмотрению новых проектов казахстанских инвесторов

Фото: пресс-служба правительства РК

Банк развития Казахстана (БРК) профинансирует проекты агропромышленного комплекса на сумму 1,2 трлн тенге. Об этом премьер-министру Казахстана Олжасу Бектенову в ходе рабочего совещания доложил председатель правления АО «Банк Развития Казахстана» Марат Елибаев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

В рамках реализации послания Касым-Жомарта Токаева народу «Экономический курс Справедливого Казахстана» банком были проанализированы приоритетные направления по развитию сельского хозяйства, среди которых глубокая переработка мяса, молока и зерна, развитие промышленного тепличного хозяйства, строительство птицефабрик, овощехранилищ и предприятий мясного животноводства.

Марат Елибаев доложил о готовности БРК в сотрудничестве с банками второго уровня и другими финансовыми институтами обеспечить финансирование реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе на общую сумму 1 трлн 220 млрд тенге.

В настоящее время банк приступил к рассмотрению новых проектов отечественных инвесторов.

Олжас Бектенов поручил руководству банка в приоритетном порядке рассматривать инвестиционные проекты, нацеленные на обеспечение продовольственной безопасности, импортозамещение и увеличение экспорта отечественной сельхозпродукции.

В кабмине отмечают, что БРК уже имеет опыт реализации проектов в агропромышленном секторе. Среди них строительство птицефабрики мясного направления в Акмолинской области, строительство и модернизация заводов по переработке масличных культур.

Также при финансировании банка в Туркестанской области начато строительство крупнейшего в стране тепличного комплекса, запуск первого этапа которого планируется следующем году.