Нацбанк снизил базовую ставку

Банки и финансы

Принятое решение учитывает достигнутое снижение годовой инфляции и позволяет пропорционально скорректировать степень жесткости денежно-кредитных условий. 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка принял решение установить базовую ставку на уровне 16,75% годовых с коридором +/- 1 п.п, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НБ

Решение основано на предпосылке последовательной реализации фискальной консолидации и соблюдения утвержденных параметров бюджета, трансфертов из Национального фонда и объемов квазигосударственного стимулирования. 

Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике по базовой ставке будет объявлено 4 сентября 2026 года в 12:00 по времени Астаны.

Напомним, что в июне 2026 года базовая ставка была снижена до 17%.

#Нацбанк #решение #базовая ставка

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