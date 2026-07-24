Нацбанк снизил базовую ставку

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка принял решение установить базовую ставку на уровне 16,75% годовых с коридором +/- 1 п.п, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НБ

Решение основано на предпосылке последовательной реализации фискальной консолидации и соблюдения утвержденных параметров бюджета, трансфертов из Национального фонда и объемов квазигосударственного стимулирования.

Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике по базовой ставке будет объявлено 4 сентября 2026 года в 12:00 по времени Астаны.

Напомним, что в июне 2026 года базовая ставка была снижена до 17%.