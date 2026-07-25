Базовая ставка снижена до 16,75%

Банки и финансы
Марина Демченко
специальный корреспондент

Как пояснил вчера в Астане на брифинге для представителей СМИ председатель Национального банка Тимур Сулейменов, решение по снижению ставки принято с учетом текущей динамики инфляции, ее факторов и оценки баланса рисков.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

– Годовая инфляция продолжает уменьшаться девятый месяц подряд, что позволило пропорционально снизить и базовую ставку в рамках текущего решения. Основными дезинфляционными факторами выступают проводимая денежно-кредитная политика, крепкий обменный курс тенге, стабилизация пот­ребительской активности, а также ряд антиинфляционных мер Правительства и Национального банка. Вместе с тем инфляционные ожидания остаются на достаточно высоком уровне. Это указывает на сохранение инфляционных рисков и требует осторожного подхода при смягчении денежно-кредитной политики. Принятое решение отражает пропорциональную корректировку денежно-кредитной политики при сохранении ее умеренной жесткости, – так спикер прокомментировал действия Комитета по денежно-кредитной политике Нацбанка.

Годовая инфляция в июне сос­тавила 10,3% после 10,4% в мае. Продовольственная инфляция снизилась с 10,7% до 10,4%, непродовольственная сохранилась на уровне 11,7%. Инфляция услуг, напротив, достигла 9% (в мае – 8,7%) на фоне удорожания нерегулируемых услуг при продолжающемся годовом снижении цен на регулируемые коммунальные услуги.

Во внешнем секторе сохраняется волатильность. Повторная эскалация конфликта на Ближнем Востоке повысила цены на энергоносители. Мировые цены на продовольствие формируются разнонаправленно: растительные масла и мясо дорожают на фоне высокого спроса и ограниченного предложения, тогда как цены на зерновые снижаются благодаря улучшению перспектив грядущего урожая.

Экономическая активность ускоряется. По итогам первого полугодия 2026 года ВВП вырос на 4,1%, при этом рост без учета горнодобывающей промышленности сос­тавил около 5,3%. Высокие темпы сохраняются в строительстве, обрабатывающей промышленности и транспорте. Инвестиции ускорились до 9,6%. Рост вложений в несырьевой сектор без учета бюджетных средств составил 28,9%.

Потребительский спрос демонстрирует положительную динамику. При этом сдержанный рост реальных доходов населения и замедление потребительского кредитования способствуют сохранению потребительской активности на умеренном уровне. Основные проинфляционные риски связаны с повышенными и волатильными инфляционными ожиданиями, дальнейшей динамикой цен на ГСМ и тарифов ЖКУ, возможным усилением пот­ребительской активности, а также ускорением внешней инфляции.

Как пояснил глава Нацбанка, решение о снижении ставки основано также на предпосылках соблюдения утвержденных параметров бюджета, трансфертов из Национального фонда и объемов квазигосударственного стимулирования. Значимое отклонение фактических параметров от заявленных ориентиров станет основанием для пересмотра оценки баланса рисков и траектории базовой ставки.

Для принятия последующих решений необходимо накопление данных об устойчивос­ти текущей инфляционной динамики, а также уточнение парамет­ров индексации регулируемых тарифов, развития ситуации на внешних топливных и товарных рынках. Последовательное сохранение умеренно жестких денежно-кредитных условий будет способствовать дальнейшему снижению инфляции и ее возвращению к цели в 5% в среднесрочной перспективе.

Национальный банк, как прозвучало в завершение брифинга, не задает заранее определенной траектории базовой ставки и допускает как паузы, так и изменения направленности решений в зависимости от соответствия прогнозам фактической динамики инфляции.

#Астана #Нацбанк #брифинг #ставка

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