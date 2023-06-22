Бронежилеты и шлемы для военных негде испытывать – сенатор Асанова

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Казахстанские производители бронежилетов, шлемов и защитных щитов не могут испытывать свою продукцию. В стране нет аккредитованной лаборатории для проведения огнестрельных испытаний и органов по сертификации соответствия производимых изделий требованиям госстандартов. О проблеме рассказала сенатор Жанна Асанова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В своем депутатском запросе она отметила, что из-за отсутствия лабораторий национальный стандарт, устанавливающий требования по изготовлению средств индивидуальной защиты для военнослужащих, не используется. Госорганам при госзакупках приходится использовать аналогичный российский стандарт.

Между тем, вопросы оснащения силовиков средствами защиты – это вопрос сохранения жизни и здоровья военнослужащих. В этой связи, сенатор предложила ряд шагов для улучшения ситуации.

«Нужно рассмотреть вопрос создания аккредитованной лаборатории и органов сертификации по подтверждению соответствия государственным стандартам производимых средств индивидуальной защиты, в том числе бронежилетов, противопульных шлемов и комплектов защитных щитов. А также нужно проанализировать возможность проведения закупочных процедур средств индивидуальной защиты среди отечественных производителей Казахстана», - заключила сенатор.

Напомним, в прошлом году глава государства – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководящим составом министерства обороны, где поставил задачу обновить техническое и боевое оснащение казахстанской армии.

"В войсках до сих пор большая доля оружия и боеприпасов советского периода, которым уже по 30-50 лет. С учетом темпов выхода сроков службы устаревающей техники надо принять экстренные меры по восполнению парка вооружения. Вооруженные силы должны быть оснащены современными, высокотехнологичными образцами вооружения и военной техники. При этом принимаемые меры должны иметь системный характер. Должно развиваться отечественное производство, ремонт и обслуживание вооружения и военной техники", – заявил Токаев.