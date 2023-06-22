Бронежилеты и шлемы для военных негде испытывать – сенатор Асанова

Сенат
92
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Как отметила депутат, госорганам при госзакупках приходится использовать аналогичный российский стандарт.

Фото: Kazpravda.kz

Казахстанские производители бронежилетов, шлемов и защитных щитов не могут испытывать свою продукцию. В стране нет аккредитованной лаборатории для проведения огнестрельных испытаний и органов по сертификации соответствия производимых изделий требованиям госстандартов. О проблеме рассказала сенатор Жанна Асанова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В своем депутатском запросе она отметила, что из-за отсутствия лабораторий национальный стандарт, устанавливающий требования по изготовлению средств индивидуальной защиты для военнослужащих, не используется. Госорганам при госзакупках приходится использовать аналогичный российский стандарт.

Между тем, вопросы оснащения силовиков средствами защиты – это вопрос сохранения жизни и здоровья военнослужащих. В этой связи, сенатор предложила ряд шагов для улучшения ситуации.

«Нужно рассмотреть вопрос создания аккредитованной лаборатории и органов сертификации по подтверждению соответствия государственным стандартам производимых средств индивидуальной защиты, в том числе бронежилетов, противопульных шлемов и комплектов защитных щитов. А также нужно проанализировать возможность проведения закупочных процедур средств индивидуальной защиты среди отечественных производителей Казахстана», - заключила сенатор.

Напомним, в прошлом году глава государства – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководящим составом министерства обороны, где поставил задачу обновить техническое и боевое оснащение казахстанской армии.

"В войсках до сих пор большая доля оружия и боеприпасов советского периода, которым уже по 30-50 лет. С учетом темпов выхода сроков службы устаревающей техники надо принять экстренные меры по восполнению парка вооружения. Вооруженные силы должны быть оснащены современными, высокотехнологичными образцами вооружения и военной техники. При этом принимаемые меры должны иметь системный характер. Должно развиваться отечественное производство, ремонт и обслуживание вооружения и военной техники", – заявил Токаев.

#Сенат #армия #проблемы #военные #оборона #бронежилеты #испытания #шлемы

Популярное

Все
Звезда Сагадата Нурмагамбетова
От слов к действиям
О чем мечтает наш народ?
Новые задачи для экспертного сообщества
Сгоревшее за неделю не восстановить и за десятилетия
3 человека погибли по вине водителя в наркотическом опьянении в Шымкенте
Ребенок насквозь проткнул руку арматурой в ЗКО
Волонтерство: сила личного примера
Группу вымогателей из "общественного фонда" задержали в Семее (видео)
Туркестанский конгресс математиков
Подозреваемую в наркосбыте экстрадировали в Казахстан из Турции
Так хлеб или «сайговодство»?
Пожар на Аксуском заводе ферросплавов потушен
В хищении более 500 млн тенге субсидий подозревают ОПГ в Костанае
Астанинский процесс завершился
Электросамокаты признаны транспортным средством в Казахстане
СпецЦОНы и процессинговые центры полиции перешли на усиленный режим работы
Фермерам обещают компенсировать часть расходов на электричество и газ в теплицах
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
Искусственный дефицит пастбищ возник из-за приписок акимов в Туркестанской области
БАКАД запустили в Алматинской области
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
Священный город Туркестан готовится к проведению третьего Национального курултая. Это значимое для страны событие станет своеобразным проявлением «степной демократии» в современном толковании
Сотрудников Центра медицины катастроф отличают высокая готовность и самоотверженность
«Казахское кино нуждается в демонополизации финансирования»
Казахстанский авиаперевозчик запускает рейсы в Израиль
Головкин утратил все титулы чемпиона мира
Порядка 300 человек приняли участие в восхождении на гору Шаган близ Коксуского района, проложив новую туристическую тропу.
Какая помощь оказывается семьям погибших при пожаре в Абайской области
В Казахстане впервые в этом году отмечается День отца
Хирург Жанат Спатаев – один из немногих в Казахстане, кто проводит операции на печени и поджелудочной железе
Инновационный проект школьников из Шымкента вошел в топ-3 на чемпионате в США
Землю, незаконно выданную бизнесмену из списка Forbes, вернули государству
В Алматы завершаются съемки киномюзикла «Солдат любви» Фархата Шарипова
Поездки за 800 долларов: в Алматы придумали, как бороться с нечистыми на руку таксистами в аэропорту
Впервые после Каннского фестиваля в родном городе режиссера Сергея Дворцевого вместе собрались актеры фильма «Тюльпан»
В Кызылорде идет обновление фасадов многоэтажных жилых домов – их облицовывают линеарными панелями разных расцветок
Семьям погибших при пожаре в Абайской области вручили ключи от квартир
Крупная авария произошла на Балхашской ТЭЦ
Грузия выдала Казахстану сбежавшего экс-замакима Тараза
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
800 долларов выманил за поездку у иностранных туристов таксист в Алматы
Роль истории в жизни общества
Активисты из ОО «Тіршілік» Егиндыкольского района, более десяти лет испытывающего острую нехватку воды, готовы добиваться официального объявления режима ЧС
Эффект разорвавшейся бомбы произвел депутатский запрос Ермурата Бапи
"Отец насиловал своих дочерей" – расследование по заявлению начала полиция в Алматинской области
В изнасиловании несовершеннолетней подозревают жителя Арыси
Президент выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена
Казахстанская школьница придумала новую математическую таблицу
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Забронировать VIP-госномер на авто стало легче казахстанцам
Задержаны сотрудники управления специализированной службы охраны – ДП Актюбинской области
Найдены тела пропавших лесников в Абайской области
Почти три года назад они уехали из столицы в село, сделав осознанный шаг к свободной и экологичной жизни во благо всем
Тернистый путь к знаниям
Высокая миссия зергера

Читайте также

Стратегические объекты отдали "частникам" – сенатор о пробл…
Нельзя принимать решение в "центре" и оставлять регионы оди…
"Недропользователи не стремятся заниматься переработкой газ…
"Будем смотреть на правоприменение" – Ашимбаев о законе по …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]