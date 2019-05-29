Оснащение миротворческих миссий ООН военной техникой и тепловизионным оборудованием, сотрудничество в сфере спутникового мониторинга, а также расширение взаимодействия в сфере цифровизации и телемедицины. Эти вопросы были обозначены в числе приоритетных в ходе встречи министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК Аскара Жумагалиева с заместителем Генерального секретаря ООН по оперативной поддержке Атулом Харе. В переговорах также приняли участие постоянный представитель Казахстана в ООН Кайрат Умаров и постоянный представитель ООН в Казахстане Шимура Норимаса. Гости прибыли в нашу страну для участия в 5-м симпозиуме ООН по партнерству в технологиях для миротворчества. На совещании под лозунгом «Прогноз. Защита. Предотвращение» обсудили воп­росы внедрения инновационных технологий для миротворческих миссий ООН, возможности международного партнерства для лиц, участвующих в миротворческих операциях.

Участники встречи поддержали предложение заместителя Генерального секретаря ООН по использованию казахстанской военной техники в миротворческих миссиях ООН. Они отмечали, что наша страна имеет значительный потенциал и стремление к укреплению сотрудничества в этом направлении.

– В Казахстане сегодня работает достаточное количество предприя­тий, выпускающих военную технику и оборудование, в том числе бронированные автомобили, вертолеты, тепловизионное оборудование, вооружение и боеприпасы. И мы, разумеется, заинтересованы в том, чтобы этот военный потенциал служил делу сохранения мира, – отметил Аскар Жумагалиев.

Сбалансированная внешняя политика нашей страны, значительный миротворческий опыт Казахстана как в формате военных миссий, так и в качестве диалоговой площадки международного уровня высоко оценивают в ООН. Потому намерены усилить сотрудничество с Казахстаном по многим аспектам, в том числе и на уровне бизнеса. В частности, Атул Харе отметил, что на ближайшие несколько дней запланировано проведение бизнес-семинаров для повышения осведомленности предпринимателей о возможностях участия в программах закупок, проводимых ООН.