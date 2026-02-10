Бронзовый успех

Абзал Камбар

Турнир серии «Большого шлема» в Париже стал для сборной Казахстана по дзюдо серьезным испытанием на прочность, которое наши атлеты выдержали с честью. В копилке национальной ­команды – три бронзовые награды, завоеванные в условиях запредельной конкуренции на арене «Берси».

Фото: НОК

Медальный зачет, задав победный темп, открыл Аман Бакытжан (до 60 кг). Его почин поддержал Абылайхан Жубаназар, выступавший в весовой категории до 81 кг. В решающей схватке за третье место наш дзюдоист не оставил шансов австрийцу Бернду Фашингу, продемонстрировав безу­пречную технику. Финальный аккорд в столице Франции поставил Нурлыхан Шархан (до 100 кг). В напряженном противостоянии за бронзу он оказался сильнее представителя Нидерландов Симеона Катарины.

Три медали в разных весовых категориях – от легкого до тяжелого веса – подчеркивают сбалансированность и глубину нынешнего состава сборной. Парижский успех стал важным сигналом для конкурентов: казахстанское дзюдо не просто удерживает позиции в мировой элите, но и планомерно наращивает мощь перед главными стартами сезона.

#турнир #дзюдо #бронза #Большой шлем

