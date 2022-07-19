Бросился на помощь

В Усть-Каменогорске военнослужащий Национальной гвардии Тлек Кумарбеков спас из реки ребенка.

Все произошло в жаркий день на Ульбе. Речка горная, каменис­тая. Как рассказал начальник пресс-службы регионального командования «Шығыс» Багдат Амангельды, на берегу отдыхала молодая женщина с шестилетним сыном. В какой-то момент стремительное течение подхватило мальчика, он стал тонуть. Перепуганная женщина закричала, принялась звать на помощь. К счастью, рядом оказался гвардеец.

– Тлек не раздумывая бросился в реку, – передали картину событий в военчасти. – Мальчика уже унесло далеко. Военнослужащий догнал его, схватил за руку и стал плыть к берегу. Грести против течения было очень тяжело. Тлек из последних сил вытащил ребенка на берег, а сам потерял сознание.

Гвардеец начал тонуть. К этому моменту на помощь подоспели другие отдыхающие. Мужчину вытащили из Ульбы, бригада скорой помощи его реанимировала.

Как отметили в РгК «Шығыс», в настоящее время ефрейтор военчасти 3477 Тлек Кумарбеков выписался из больницы и приступил к службе. Герой будет представлен к награде.

Едва не случилась трагедия и на Бухтарминском водохранилище. По информации областного департамента по чрезвычайным ситуациям, 17 июля в шторм попал небольшой теплоход «Дозорный». Судно начало тонуть.

– На борту находились трое членов экипажа и 21 пассажир, – рассказали в департаменте. – С берега происходящее заметили четверо молодых людей – Аскар Сайлаубаев, Даулет Сайлаубеков, Дамир Мухамадиев, Султан Тайжанов. На гидроскутере и катере они бросились на помощь.

В первую очередь друзья сняли с плота 9 детей и доставили на берег. Следом в два рейса спасли остальных. Всех пассажиров разместили на ближайшей базе отдыха. У всех состояние удовлетворительное, медицинская помощь никому не понадобилась.

Как отметили в ДЧС ВКО, в настоящее время по факту нештатной ситуации на водохранилище начато досудебное расследование по части 1 ст. 344 УК РК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транс­порта). Проводится экспертиза.