Бублик выиграл стартовый матч на US Open - 2025

Теннис
37

Во втором круге турнира он сыграет с Тристаном Скулкейтом

Фото: пресс-служба НОК РК

Лидер мужской команды Казахстана по теннису Александр Бублик успешно стартовал на крупном турнире US Open-2025 в Нью-Йорке (США), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Он оказался сильнее хорвата Марина Чилича (62 АТР). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:1, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час и 51 минуту. За это время Бублик выполнил 16 подач навылет, допустив при этом четыре двойных ошибки, а также смог реализовать четыре брейк-пойнта из девяти.

Во втором круге турнира казахстанец сыграет с Тристаном Скулкейтом.

#теннис #победа #Бублик #US Open

Популярное

Все
Чистота становится философией жизни
Свобода возможна лишь в правовом поле
Экологическому контролю – цифровые инструменты
Прочная основа единства общества
Новую школу построят в Атырау
В зоне особого контроля
Продолжается уборка зерновых
Проезд сделали бесплатным
Проверят общежития вузов
Пространство заботы и развития
Мусорные завалы поручат разгрести «соседям»
Все готово к сентябрю
Контроль без изоляции
Новый учебный год – новые возможности
Удачный старт на US Open
Вовремя вмешались
В зоне ограниченных выбросов
Успех страды зависит от работы элеваторов
Прогулка по кумысной ферме
К урокам готовы!
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Первую в мире «золотую» акулу поймали у берегов Коста-Рики
Уборка идет полным ходом
Сильные дожди ожидаются в большинстве регионов Казахстана
Арину разгромила, а Иге уступила
Казахстан укрепил свой статус международного транзитного хаба
Аэропорты Астаны, Алматы, Шымкента и Актобе станут мультимодальными центрами мирового уровня
Астанчанин оформил миллионные автокредиты на четверых казахстанцев
Определены лучшие пляжи Казахстана сезона 2025
Глава государства провел совещание по бюджету
UFC выбрал нового соперника Шавкату Рахмонову
Водитель наехал на группу детей, трое из них скончались
Программу «Аналар саулығы» запустили в рамках исполнения поручений Президента
Кто поедет в Ливерпуль
Модернизацию объектов энергетики проверили в Степногорске и ЗКО
Золото из Самокова
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дженнифер Лопес в Астане: что важно знать перед концертом
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Модернизация на особом контроле
Новый формат срочной военной службы SARBAZ+ запускают в Казахстане
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
«Он сам — музыка»: Димаш спел без оркестра и покорил зал акапелла

Читайте также

Александр Шевченко разгромно проиграл на старте US Open - 2…
Сколько казахстанских теннисистов примут участие в US Open-…
Рыбакина разгромила первую ракетку мира на турнире в Цинцин…
Бывший тренер Рыбакиной возобновит тренерскую деятельность

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]