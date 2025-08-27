Во втором круге турнира он сыграет с Тристаном Скулкейтом

Фото: пресс-служба НОК РК

Лидер мужской команды Казахстана по теннису Александр Бублик успешно стартовал на крупном турнире US Open-2025 в Нью-Йорке (США), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Он оказался сильнее хорвата Марина Чилича (62 АТР). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:1, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час и 51 минуту. За это время Бублик выполнил 16 подач навылет, допустив при этом четыре двойных ошибки, а также смог реализовать четыре брейк-пойнта из девяти.

Во втором круге турнира казахстанец сыграет с Тристаном Скулкейтом.