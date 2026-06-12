Определились соперницы сборной РК в финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг

По итогам жеребьевки казахстанки в 1/4 финала встретятся со сборной Испании
Стала известна сборная, против которой женская команда Казахстана по теннису начнёт выступление в финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК
По итогам жеребьевки теннисистки РК в 1/4 финала встретятся со сборной Испании.
Полный состав четвертьфинальных пар выглядит следующим образом:
Казахстан – Испания
Италия – Китай
Украина – Бельгия
Чехия - Великобритания
Матчи пройдут с 22 по 27 сентября в Шэньчжэне (Китай).