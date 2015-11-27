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​Будь!
Валентина ФИРОНОВА

Супруг сильно расстраивался : «Всю жизнь вместе, а тут такая нелепость!» На женскую территорию он ходить стеснялся. Супруга была побойчее. Сама его навещала. Выводила погулять в коридор и, держа за руку, рассказывала новости. Петр Степанович внимательно слушал и в свою очередь делился своими переживаниями.

Потом Мария Сергеевна уходила. А он стоял у нейтральной полосы, как часовой на границе, и смотрел ей вслед. Беспокоился: вдруг не туда зайдет, перепутает двери. Еще неизвестно, к кому попадет случайно. А если накричат? А если обидят вдруг? Разные же люди бывают! Петр Степанович не уходил до тех пор, пока за Марией Сергеевной не закрывалась дверь.

А она и вправду иногда ошибалась. По вечерам. Когда приходила пожелать ему спокойной ночи и просила не провожать ее: «Сама дойду. Чего уж там!» Потом брела тихонечко по длинному тусклому коридору. И ошибалась. Заглядывала в чужие палаты. И не могла найти свою. Марию Сергеевну никто не обижал. Не кричал, не раздражался. Потому что все в отделении знали, откуда она идет.

Больница – не курорт. Распорядок есть распорядок. Правила – для всех. Но и исключения никто не отменял. Да и врачи – тоже люди. Тоже любят кого-то. И беспокоятся. И понимают. Когда освободилось место, этих стариков перевели-таки в одну палату. Наплевав на всякие правила и предписания. Чтобы – вместе. Чтобы – легче. Чтобы поправлялись скорее. Они и вправду быстрее пошли на поправку.

Думаю, что правила иногда и в самом деле можно нарушать. И нужно даже. Потому что порой правильно именно то, что вроде неправильно. Потому что жизнь не загонишь в рамки. У нее для всех – множество вариантов. Невероятное количество ходов и поворотов. Порой самых неожиданных. Но любимый человек всегда должен быть рядом. И в горе, и в радости. Вот тогда все правильно.

У таких пар, которые называют золотыми, обычно пытаются спросить: «В чем ваш секрет долголетия?» Ну как же они могут ответить? Как расскажешь в нескольких словах о том, на что положены годы? Как перечислишь все случившееся за жизнь? Ведь столько пережито вместе и радостей, и горестей. Но один из секретов взаимопонимания таких пар, думаю, кроется в отношении к испытаниям. Ведь как к ним можно относиться? Можно сказать: «Я справлюсь». А можно взять за основу другое «я», и сказать: «Ты справишься». А можно все строить исключительно на местоимении «мы». «Мы справимся! Только вдвоем! Рука об руку!»

И еще! Они умеют меняться, не изменяя себе. Ведь тот, кто рядом, полюбил когда-то именно тебя. Вот ты и будь собой!

Из этих-то мелочей и складывается то великое, что зовут настоящей любовью. Той любовью, ради которой совершаются подвиги и приносятся жертвы. Той любовью, которая может воскресать из ничего и умирать от невинных, казалось бы, мелочей. Она способна быть крепче стали, но не терять хрупкости, поражая сиянием радужных граней.

Наверное, научиться этому можно лишь тогда, когда ты понимаешь, что без руки, за которую держишься, не имеют смысла ни день наступающий, ни небо и солнце над головой.

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