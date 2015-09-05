Будем учиться только на пятерки

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Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актюбинская область
Их ввод уже положительно отражается на снижении количества в регионе аварийных школ и с трехсменной системой обучения. Так, в черте города Актобе, в сельском округе Жанаконыс, со сдачей в эксплуатацию школы на 600 мест вопрос с трехсменкой сразу ушел в небытие. Из старых ветхих зданий 1950–1960 годов постройки перешли в новые современные учебные заведения дети села Бескоспа Алгинского района, а также поселка Караулкельды Байганинского района. Видели бы вы сияющие от радости глаза первоклашек, школьников, родителей! Открытие нового храма знаний стало большим событием для всего округа, точнее, для всего региона, поскольку в том же Караулкельды в последний раз объект подобного назначения возводился в далеком 1969 году.
Новое здание – современного типа, просторное, двух­этажное – рассчитано на 320 мест, причем построено в комплексе с пришкольным интернатом на 60 детей. В этом его главная особенность. По словам руководителя областного управления образования Жанат Самуратовой, новый объект тем самым приоб­ретает статус ресурс­ного центра для малокомплектных учебных заведений всего района, чтобы восполнить у них пробелы в кадрах, материальной базе. Дети из этих, так называемых магнитных школ смогут теперь жить и обучаться здесь в каникулярное время. Для этого тут созданы все необходимые условия. Впрочем, такие центры сегодня успешно действуют в ряде средних школ Алгинского, Мугалжарского, Каргалинского, Кобдинского и других районов.
На торжественной церемонии открытия нового учебного центра в Караулкельды аким области Архимед Мухамбетов отметил, что в регионе по поручению Главы государства из года в год большое внимание уделяется сфере образования, увеличивается объем финансирования этой сферы. За последние три года построено 30 новых школ на 2 000 учащихся. Благодаря этому решен вопрос с 17 аварийными школами, а число трехсменок уменьшилось на 50%. В настоящее время по области строится еще 12 объек­тов образования, из которых восемь школ, рассчитанных в общей сложности на 8 000 учащихся, и четыре детских сада на 940 мест. Еще два типовых здания школы также будут сданы в сентябре – на 300 мест в Эмбе, и на 270 мест – в черте Актобе, в селе Орлеу. Все они будут оснащены всем необходимым. Скажем, в новой школе им. Т. Жармагамбетова в Караулкельды к услугам ребят – два компьютерных, два лингафонных класса, лаборатории, мастерские, 19 специализированных учебных аудиторий, столовая, актовый, спортивный залы… На территории комплекса с пришкольным интернатом оборудованы также спортплощадки, в том числе футбольное поле с искусственным покрытием. Общая площадь центра вместе с учебными корпусами занимает три гектара.
В День знаний аким области Архимед Мухамбетов также принял участие в торжественной церемонии открытия нового здания средней школы на 60 мест в селе Бескоспа Алгинского района. Она также построена взамен аварийной. С учетом того что этот поселок входит в состав агломерации города Актобе, разработан генплан его развития на 324 дома с детальной планировкой их размещения. В связи с этим в перспективе новая школа сможет принять при двухсменной системе обучения уже 120 детей. Пока ее численность составляет чуть более 70. На открытии глава региона лично вручил первоклашкам красочную книгу «Менің Отаным – Қазақстан» – подарок от Президента РК. Всего по региону в этом новом учебном году переступили порог первого класса около 16 тыс. малышей.

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