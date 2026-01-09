Строительство медицинского объекта началось по поручению Главы государства в августе 2024 года.

Для жителей города отныне поход к врачу не будет связан с поездками и долгими очередями. Здесь завершено строительство поликлиники – одного из самых масштабных медцентров региона, сообщает пресс-служба областного акимата.

В день открытия медучреждение посетили аким Акмолинской области Марат Ахметжанов и министр здравоохранения Акмарал Альназарова, присутствовали депутаты, медицинская общественность и жители города.

Проект полностью реализован за счет частных инвестиций. Инвестором выступило ТОО «VIAMEDIS KOSSHY», общая стоимость – около 30 млрд тенге.

Новая поликлиника оснащена высокотехнологичным оборудованием для оказания первичной медико-санитарной, экстренной, плановой, специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи и будет обслуживать более 100 тыс. жителей города Косшы.

– Открытие новой поликлиники решит проб­лему с медицинским обслуживанием астанинской агломерации, снимет нагрузку на областные больницы Кокшетау и Астаны. Здесь установлено современное оборудование для квалифицированной медицинской помощи. За четыре года город активно развился и продолжает расти, утвержден генеральный план, запущен газ, строятся социальные объекты. Открытие медучреж­дения – новый этап развития Косшы, – подчеркнул аким области на встрече с коллективом поликлиники.

Со значимым событием поздравила присутствующих и Акмарал Альназарова, пожелав успехов коллективу поликлиники.

– В регионе впервые реализован такой крупный проект по привлечению частных инвестиций в строи­тельство медучреждения. Государство поддерживает такие инициативы, а также создает условия для медработников и населения на законодательном уровне, – подчеркнула министр.

Высокую оценку дал и обладатель звания «Еңбек ері», врач-нейрохирург высшей категории, доктор медицинских наук Серик Акшулаков.

– Поликлиника возведена в соответствии с меж­дународными стандартами. Мы участвовали в обсуж­дении вопроса оснащения реанимационного и реабилитационного отделений еще на этапе проектирования поликлиники. У этого проекта большое будущее, – отметил он.

Развитие медицинского клас­тера на этом не заканчивается. До конца года планируется завершить строительство стацио­нара на 350 коек, включая 50 реа­билитационных коек для жителей Косшы, а также Шортандинского, Ерейментауского, Егиндыкольского, Аршалынского, Коргалжынского, Целиноградского и Астраханского районов. Всего в поликлинике и стационаре будет создано более 700 постоянных рабочих мест.

Кроме того, инвестор планирует построить пансионат и жилой дом для медицинских работников.