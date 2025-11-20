Будущее беспилотного транспорта обсудили в Академии гражданской авиации

На сессии «Беспилотный транспорт Казахстана: инновации, образование и безопасность» собрались представители министерств транспорта, искусственного интеллекта и цифрового развития, авиационной администрации, научных центров, технологических компаний и университетов. Они обсудили развитие экосистемы беспилотной авиации и ключевые компетенции для ее безопасного функционирования. Гости ознакомились с учебными и лабораторными комплексами академии, используемыми для подготовки операторов и инженеров.

фото с сайта Министерства науки и высшего образования РК

Ректор Бекен Сейдахметов отметил, что академия должна стать национальным центром компетенций в сфере беспилотной авиации, объединяя подготовку специалистов, научные исследования и нормативное сопровождение отрасли. В рамках Концепции развития гражданской беспилотной авиации на 2025–2031 годы академия закрепила за собой статус нацио­нального центра по подготовке кадров, стандартизации и научно-технологической поддержке. Созданы лаборатории и технопарк, внедряются программы дуального обучения. Программа «Беспилотные летательные аппараты и системы» продолжает активно развиваться.

Рынок беспилотных летательных аппаратов развивается быстрее нормативной базы. Основные приоритеты – безопас­ная эксплуатация БПЛА, регистрация всех аппаратов, запрет полетов вблизи аэропортов и подготовка операторов по единым стандартам. Беспилотные системы внедряются в городскую инфраструктуру, сельское хозяйство и контроль объектов критической инфраструктуры.

Спутниковая навигация, цифровые сервисы и искусственный интеллект открывают новые возможности для мониторинга сельхозугодий, анализа урожайности и реагирования на чрезвычайные ситуации. Определены ключевые направления развития отрасли: гармонизация нормативной базы с международными стандартами, цифровизация регистрации и контроля, развитие учебных и научных центров, подготовка и повышение квалификации кадров, расширение партнерства государства, науки и бизнеса, а также укрепление роли академии как национального центра подготовки операторов беспилотных авиационных систем. Академия гражданской авиации остается центральной платформой для формирования компетенций, внедрения инноваций и развития отрасли, проинформировала пресс-служба Министерства науки и высшего образования.

