Будущее беспилотного транспорта обсудили в Академии гражданской авиации
15
Руслан Исаков
На сессии «Беспилотный транспорт Казахстана: инновации, образование и безопасность» собрались представители министерств транспорта, искусственного интеллекта и цифрового развития, авиационной администрации, научных центров, технологических компаний и университетов. Они обсудили развитие экосистемы беспилотной авиации и ключевые компетенции для ее безопасного функционирования. Гости ознакомились с учебными и лабораторными комплексами академии, используемыми для подготовки операторов и инженеров.