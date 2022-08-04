Будущее – за отечественными семенами

На недавнем расширенном заседании Правительства Президент РК Касым-Жомарт Токаев обратил особое внимание на зависимость казахстанских аграриев от импортных семян и поручил Правительству развивать первичное семеноводство на базе опытных хозяйств.

Для выполнения этой задачи Министерство сельского хозяйства планирует разработать отдельную стратегию по обеспечению страны семенами базовых сельскохозяйственных культур отечественной селекции и снижению зависимости от их импорта. Для выполнения намеченных задач в стране создадут научно-производственный центр семеноводства. В нем в единой цепочке будут объединены селекция – семеноводство – производство. Также уделят внимание улучшению материально-технической базы ведения семеноводства на всех уровнях.

Хочется верить, что при разработке этого важнейшего для аграриев документа будет учтено мнение представителей науки, руководителей действующих семеноводческих хозяйств. К примеру, свое видение решения проблемы производства и внедрения отечественных семян сахарной свеклы высказали недавно в Панфиловском районе области Жетысу участники специального регионального семинара. Он состоялся на базе ТОО «Камкорлык».

Отметим, что это хозяйство свыше 20 лет обеспечивает свекловодов области Жетысу элитными семенами сладкого корня. Встречу ученых организовал Казахский национальный аграрный университет. Ее модератором и спикером выступил доктор сельскохозяйственных наук, профессор Марат Кожахметов.

Акимы сельских округов, главы крестьянских хозяйств, рядовые труженики полей узнали много интересного и полезного о различных сортах сладкого корня, технологии его выращивания, государственной поддержке свекловодов, проблемах и перспективах данной отрасли.

Профессор М. Кожахметов подчеркнул, что семеноводческое хозяйство ТОО «Камкорлык» под руководством обладателя почетных медалей «Ерен еңбегі үшін» и «Ауыл шаруашылығы саласының үздігі» Алена Жолдасова одним из первых в республике стало специализироваться на селекции семян для свекловодства и по сей день вносит весомый вклад в его развитие путем внедрения инноваций и создания новых сортов.

– Возникший в республике дефицит сахара повысил актуальность проблемы выращивания семян для производства сахарной свеклы, – считает Марат Карибаевич. – В республике было восемь сахарных заводов, из них на плаву остались четыре: Таразский и Меркенский сахарные заводы в Жамбылской области, Коксуский сахарный и «Аксу Кант» – в области Жетысу. Из-за отсутствия сырья они не работают на полную мощность и вынужденно перешли на переработку тростникового сырца. Тем не менее будущее у сахарной свеклы есть! Погодные условия Жаркентского края отлично подходят для этой культуры. К примеру, посадив на 40 гектарах семена сладкого корня, мы не только на 25% обеспечим население сахаром, но и трудоустроим до ста человек.

Солидарен с точкой зрения профессора и глава семеноводческого хозяйства Ален Жолдасов, выразивший готовность помогать всем желающим выращивать сахарную свеклу. Поделившись с участниками семинара опытом по производству элитных семян, он рассказал и о сложностях их выращивания.

– Дело это сложное, но прибыльное, – говорит Ален Абильмажинович, – потому как земля всегда вознаградит сторицей за кропотливый труд. В целом мощность нашего производства позволяет обеспечить качественными, а главное – конкурентоспособными семенами около двух тысяч гектаров. Также в «Камкорлыке» запущено производство кукурузных семян, которые радуют высокой урожайностью хозяйства в Жамбылской области, регионах края Жетысу. Урожайность сортов «туран-480» и «сарыарка-180» составляет не менее 8–9 тонн с гектара.

Посвятив развитию отечественного семеноводства 20 лет, А. Жолдасов глубоко изучил проблемы и перспективы выращивания сахарной свеклы. И уверен, что при должном внимании со стороны государства к этой отрасли ситуация может коренным образом измениться. Пока же подобного внимания как раз и не хватает.

– За расходы по инкрустации на одном гектаре семян сортов «аксу», «айшолпан» и «ялтушковская» нам должны были выплатить субсидию. Но этот вопрос до сих пор остается открытым, – сетует Ален Абильмажинович. – Почему за выращивание семян сахарной свеклы нам не дают субсидию? Ведь на весь процесс от высадки до получения семян уходит два года! Я предлагаю норму субсидии определять не по посевной единице, как в настоящее время происходит, а по освоенному гектару, – высказал свое мнение Ален Жолдасов. – За каждый гектар производители семян должны получать по 50 тысяч тенге, так как посевная единица в каждом регионе разная и зависит от веса, объема и фракции. Надеемся, что вопреки бюрократическим проволочкам наше предложение будет изучено и найдет поддержку, потому как будущее у сельского хозяйства и, в частности, семеноводства должно быть перспективным.

Отметим, что в числе постоянных покупателей семян от ТОО «Камкорлык» свекловоды из областного центра, Саркандского, Аксуского, Коксуского районов, Жамбылской области и города Шымкента, высоко оценившие качество семян таких сортов, как «ялтушковская», «айшолпан» и «аксу».

По словам ученых, на сегодняшний день отечественные сорта ничем не уступают заграничным. Поэтому их импорт из Германии, Дании и Франции со временем будет сокращаться.

Как отметили участники семинара, несколько лет назад в ТОО «Камкорлык» в тандеме с казах­станской наукой был выведен новый сорт сахарной свеклы, главное преимущество семян которого состоит в том, что они капсулированы в соответствии с европейскими стандартами и имеют улучшенный состав с содержанием торфа, деревянной муки, коровяка. Капсулированные семена имеют усиленные биологические свойства, по своей характеристике не уступая импортному посадочному материалу.