​​​​​​​Будущие звезды растут в глубинке

В рамках социального проекта «100 аулов» выдающийся казахстанский спортсмен Сергей Цырульников посещает сельские школы и оказывает им спонсорскую помощь.

Четырехкратный рекорд­смен мира по силовым номерам, шести­кратный рекордсмен Казахстана, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, амбассадор Министерства культуры и спорта РК Сергей Цырульников побывал с замечательными, а самое главное – нужными подарками в пяти сельских школах Акмолинской области.

Благодаря действительно уникальному проекту «100 аулов», который инициировал и запустил сам Сергей Валерьевич, ребята из сел Шалкар и Рахымжана Кошкарбаева Целиноградского, Новокубанка –Шортандинского, Айнаколь – Буландынского, Уленты – Ерейментауского районов получили в дар от знаменитого гостя мячи, боксерские перчатки, скакалки, теннисные ракетки, коньки, шахматы, тоғызқұмалақ, а также спортивную форму.

– В Послании народу Казахстана в 2020 году Глава государства Касым-Жомарт Токаев­ акцентировал внимание на развитии детского и массового спорта в стране, на здоровой нации. Так родился проект «100 аулов». Конечно же, в первую очередь я приехал к своим землякам. Горжусь тем, что мою идею поддержали коллеги по цеху – спортсмены, олимпийские чемпионы, чемпионы мира, страны, лидеры общественного мнения. Наша цель – обеспечить ребятишек из ста казахстанских аулов спортивным инвентарем, спортивной одеждой, чем, я наде­юсь, мы внесем свою небольшую лепту в развитие детского спорта в глубинке. Вместе мы оказываем спонсорскую помощь юным казахстанцам, – говорит Сергей Цырульников.

На сегодня спортинвентарь и одежду организаторы проекта завезли уже в 94 сельские школы по всему Казахстану.

Безусловно, инициатива именитого спортсмена, который при этом старается лично побывать в каждом ауле и селе, встретиться с детьми, – настоящее событие для глубинок. По словам казахстанского силача, проект «100 аулов» – это не только подарки, это и мотивационные беседы с молодежью, мастер-классы, открытые тренировки.

– Уверен, мы с коллегами – на правильном пути. Наш проект создан для того, чтобы вовлекать детей в массовый спорт. Ведь именно в малых городах и селах подрастают будущие звез­ды мирового спорта. Мы хотим передать эстафету молодому поколению, зажечь в юных сердцах тот самый олимпийский огонь, который приведет их в будущем к великим победам. Видели бы вы, как горят глаза у детей! Какие эмоции у ребят! И это нас вдохновляет, – делился впечатлениями Сергей Цырульников, будучи в Акмолинской области.

Не меньшее впечатление произвел приезд гостя и на самих сельчан. Житель Новокубанки Шортандинского района Максим Гончаренко не мог скрыть своих чувств:

– Если честно, мы в восторге от встречи с именитым чемпио­ном, нашим земляком. Он же родился в нашем районе! Даже не предполагал, что когда-нибудь встречусь с ним, да еще в своем селе. Всегда только в Интернете смотрели его ролики. А здесь такое событие – он сам приехал к нам. Как здорово! Да не с пустыми руками – с такими подарками приехал! И как смот­рели на него наши мальчишки!