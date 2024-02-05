Бухгалтер больницы украла 90 млн тенге

Общество
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Асет Калымов, г. Конаев

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Алматинской области, на семь лет лишения свободы осуждена бухгалтер центральной районной больницы Уйгурского района, присвоившая 90 млн тенге.

фото из архива "КП"

Это средства предпринимателей, внесенные на банковский счет медучреждения в виде гарантии исполнения договоров по госзакупкам.

В ходе проверки выяснилось, что бухгалтер занималась кражей чужих денег, переводя их на собственный счет в банке. Кроме того, были выявлены нарушения еще на 50 млн тенге, которые подлежат возврату предпринимателям. Актом прокурорского надзора часть денежных средств уже вернули субъектам бизнеса.

Как пояснили в прокуратуре, законом предусмотрено, что при заключении контракта компания-подрядчик вносит на банковский счет заказчика 3% денежных средств от стои­мости договора. Эти деньги служат гарантийным обеспечением исполнения договорных обязательств. После завершения предусмотренных работ по государственным закупкам данные средства должны быть возвращены предпринимателям, чего не было сделано бухгалтерией райбольницы.

#суд #хищение #приговор #бухгалтер #прокуратура #Алматинская область

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