Бухгалтер больницы украла 90 млн тенге

Это средства предпринимателей, внесенные на банковский счет медучреждения в виде гарантии исполнения договоров по госзакупкам.

В ходе проверки выяснилось, что бухгалтер занималась кражей чужих денег, переводя их на собственный счет в банке. Кроме того, были выявлены нарушения еще на 50 млн тенге, которые подлежат возврату предпринимателям. Актом прокурорского надзора часть денежных средств уже вернули субъектам бизнеса.

Как пояснили в прокуратуре, законом предусмотрено, что при заключении контракта компания-подрядчик вносит на банковский счет заказчика 3% денежных средств от стои­мости договора. Эти деньги служат гарантийным обеспечением исполнения договорных обязательств. После завершения предусмотренных работ по государственным закупкам данные средства должны быть возвращены предпринимателям, чего не было сделано бухгалтерией райбольницы.