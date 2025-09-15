Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Жезказганский городской суд признал бухгалтера детской музыкальной школы №2 отдела образования города Сатпаева виновной в хищении бюджетных средств на сумму более 28 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру области Ұлытау

По данным прокуратуры, в ходе судебного разбирательства государственным обвинителем доказано, что в период с 2024 по 2025 год она незаконно выплачивала себе завышенную заработную плату. Также выяснилось, что бухгалтер начисляла заработную плату лицам, фактически не работавшим в учреждении («мертвым душам»).

Суд приговорил её к 5,4 года лишения свободы с лишением права заниматься бухгалтерской деятельностью на такой же срок. Приговор не вступил в законную силу.