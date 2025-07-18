Бум пассажирских поездок отмечен на казахстанско-китайской границе

Транспорт,Туризм
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По состоянию на 15 июля въездной и выездной пассажиропоток через КПП Цзимунай, расположенный в одноименном уезде Синьцзян-Уйгурского автономного района /СУАР, Северо-Западный Китай/ в этом году превысил 49 тыс. человеко-раз, свидетельствуют данные местной службы пограничного контроля, сообщает Кazpravda.kz со ссылкой на агентство Синьхуа

Фото: Синьхуа

За отчетный период через этот пункт пропуска на китайско-казахстанской границе проехали 12 тыс. транспортных средств, показали данные.

Согласно наблюдению менеджера одного из местных турагентств Ян Чуня, количество трансграничных туристических групп заметно выросло. Он сказал, что его фирма, предлагающая разные туристические маршруты длительностью от 1 до 30 дней в Казахстан, в мае и июне этого года организовала туры для автотуристов, воспользовавшихся 28 транспортными средствами.

Бум трансграничных поездок обусловлен осуществлением взаимного безвизового режима между Китаем и Казахстаном, который вступил в силу в ноябре 2023 года.

Безвизовая политика делает трансграничные поездки более удобными, сказал Айтош Махмет - турист из города Алматы, который собирается отправиться в уезд Бурчун и город Урумчи в Синьцзяне и другие места во время пребывания в Китае.

Уездное управление культуры, спорта, радио, телевидения и туризма работает над разработкой новых продуктов в рамках трансграничного туризма, объединяющих туристические ресурсы Китая и Казахстана, давая отечественным путешественникам в Синьцзян возможность попасть также в Казахстан через КПП Цзимунай, заявила чиновник ведомства Лю Шужун.

#Китай #граница #туризм #КПП

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