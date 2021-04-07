Бумажки? Теперь неформат

Уточним, что сегодня в респуб­лике функционируют пять видов свидетельств – о браке и его расторжении, о рождении – смерти, а также о перемене фамилии, имени, отчества гражданина.

В Министерстве юстиции считают, что бумажные свидетельства давно себя изжили.

– Конечно, для выезда из страны такой документ необходим, но, согласно предложенным нами изменениям в законодательство, любое свидетельство можно будет безболезненно распечатать, взяв его на портале электронного правительства, – говорит руководитель профильного управления МЮ РК Маржан Дингалиева. – Также в республике введен электронный апостиль. Это значит, что документы можно подать в электронном виде на апостилирование, после чего они будут признаны и за пределами Казахстана.

Надо сказать, что с прошлого года в стране заработал проект по отказу от бумажных свидетельств о смерти. На портале электронного правительства есть специальная вкладка для получения уведомления о государственной регистрации смерти на умерших родственников.

– Мы переходим на этот формат­ для удобства граждан. При этом если кто-то не умеет работать в egov, он может в любой момент обратиться в ЦОН, где ему распечатают необходимое свидетельство в бумажном варианте. Зато при утере не нужно платить государственную пошлину, – комментирует плюсы нововведения Маржан Дингалиева.

В целом за годы независимости в службе произошло множество изменений. Начнем с того, что в 1998 году в рамках Государственной программы правовой реформы она была передана в сис­тему юстиции. В том же году был принят Закон «О браке и семье».

С августа 2014 года функции по регистрации актов гражданского состояния переданы местным исполнительным органам. За органами юстиции остались функции по ведению Государственных баз данных и информационных систем, методологическое и нормативное обеспечение этой сферы. Также Министерство юстиции ведет работу в части реализации международных договоров, сотрудничества и внед­рения опыта передовых стран.

Однако настоящий перелом в деятельности произошел в 2008 году, когда в республике заработала новая информационная система «Регистрационный пункт ЗАГС». По словам представителя ведомства, это положило начало регистрации всех документов в единой информационной базе данных. Помимо прочего, все бумаги, что ранее заполнялись вручную, перевели в электронный формат.

С информационной системой интегрированы и отдельные госорганы, которые при необходимости могут получать все сведения в кратчайшие сроки. Благодаря такому информацион­ному взаимодействию и сами граждане получили возможность получать государственные услуги не выходя из дома. Воспользовавшись Интернетом, можно взять свидетельство о рождении ребенка, подать заявку на начис­ление пособия по рождению малыша, поставить его на очередь в детский сад, зарегистрироваться по месту жительства и другое.

Проведены работы по созданию единого электронного архива ЗАГС с 1940 года. Плюсы очевидны. Ведь это не только способствует повышению качества предоставления услуг населению, но и экономит время и финансы граждан.

Отдельно следует остановиться на внесенных поправках в Кодекс «О браке (супружестве) и семье» 2019 года. По мнению представителей ведомства, они сыграли важное значение в документо­обороте страны и намного облегчили жизнь казахстанцам. Так, для удобства граждан введен экс­территориальный принцип всех видов регистрации актов граж­данского состояния, выдачи повторных (при утере или замене) свидетельств и справок. Дело в том, что ранее, например, при рождении ребенка родитель для регистрации мог обратиться только по мес­ту своего жительства либо по месту рож­дения ребенка. Теперь можно обратиться в любой ЗАГС или ЦОН.

– К примеру, человек родился в Караганде, но сейчас проживает в Нур-Султане, и ему необходимо получить свидетельство. Принцип, который действовал до экстерриториального, предполагал, что, обратившись в ЦОН столицы, гражданин будет вынужден ждать, потому что запрос отправят в Караганду, – уточняет Маржан Дингалиева. – В данном случае месяц – минимальный срок. Теперь же гражданин отправляется в ЦОН, который перенаправляет запрос в ЗАГС того района, где он находится. И этот ЗАГС полномочен выписать любое свидетельство человеку, где бы оно не было зарегистрировано первично.

Другой вариант – подать заявку через портал электронного правительства с помощью ЭЦП. Человек выбирает любой ЗАГС, который ему удобен по местонахож­дению, и направляет ему запрос. Само свидетельство можно будет забрать в ЦОНе этого же района.

Другим важным шагом стало введение, согласно поправкам в кодекс, возможности регистрации рождения ребенка и выдачи свидетельства о рождении при отсутствии документов, удостоверяющих личность, у его матери.

– Эта норма имела большое значение в борьбе с безграждан­ством детей по рождению. Потому что ранее, если у матери не было своих документов, даже медицинская организация не могла выписать на ребенка медицинское свидетельство о рождении. Соответственно, не могли дать свидетельства о рождении и органы РАГС, – отмечает Маржан Дингалиева. – Документы же на малыша родители могли получить только после того, как они сами пройдут документирование. А ведь это могло затянуться на годы. Но сейчас, после внесения изменений и технических доработок в информационных системах Министерства здравоохранения и Минюста, у нас появилась возможность регистрировать таких детей со слов матери.

Есть и еще один интересный момент. Как выяснилось, благодаря поправкам расширен перечень документов для регистрации рождения детей, свидетельства которых выданы за пределами Республики Казахстан. К примеру, если ребенок родился в Узбекистане, и свидетельство о рождении выдано по месту рождения. Согласно нововведениям, эти родители могут теперь получить и свидетельство о рож­дении казахстанского образца в любом регистрирующем органе, но с указанием фактического места рождения ребенка. Как говорят разработчики, эта новелла позволяет родителям получать в электронном виде такие государственные услуги, как постановка на очередь в детские дошкольные учреждения, прикрепление к медицинским организациям, назначение адресной социальной помощи и так далее.

Кроме того, исключены некоторые виды регистрации актов гражданского состояния в связи с их автоматизацией. Так, вмес­то двух свидетельств – об усыновлении или об установлении отцовства и рождении – регист­рирующим органом выдается только одно свидетельство о рождении ребенка, которое содержит персональные данные несовершеннолетнего и данные о его родителях. Автоматизирована процедура регистрации расторжения брака на основании решения суда. Сведения автоматически поступают в информационную систему Министерства юстиции, и в актовой записи о заключении брака проставляет­ся отметка о его расторжении.

– Ранее предоставление соответствующего свидетельства было обязательным. Но по закону брак считается расторгнутым сразу же после вступления в силу решения суда. Получается, что процедура по получению свидетельства о расторжении брака в органах РАГС была излишней, – объясняет Маржан Дингалиева. – В связи с этим законодательством исключили необходимость получения свидетельства о расторжении брака в органах РАГС после решения суда.

Правда, еще раз повторимся, если свидетельство все же понадобится, его с легкостью можно получить.