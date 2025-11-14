Это здание – не просто образец архитектуры конца XIX – начала XX века, но и символ эпохи становления промышленности в регионе, связанный с историей известной купеческой династии. В 1890 году в Семипалатинске была возведена первая механизированная (паровая) мельница. Она расположилась в здании, построенном из красного кирпича, с высокими полукруглыми окнами, напоминающем средневековый замок. Это одно из первых крупных промышленных предприятий дореволюционного Семипалатинс­ка. Основание для него заложил купец и меценат Садык Мусин.

Развитие промышленности в регионе в те времена сдерживалось малой населенностью, нехваткой технических знаний и слабым развитием путей сообщения. Однако с развитием промышленности в центральных областях России и ростом спроса на сырье в Семипалатинске стало увеличиваться число промышленных предприятий, занимавшихся в основном первичной переработкой местного сырья. Среди них были салотопленные, мыловаренные, кожевенные, шерстомойные и маслодельные заводы, а также мельницы.

Мельница Мусиных стала одним из первых крупных мукомольных производств в городе. Для обеспечения бесперебойной работы братья Мусины приобрели земли и выращивали рожь, а пшеницу завозили с Алтая. Рядом с мельницей располагались склады для хранения готовой продукции.

Информация о купеческой династии сохранилась в материа­лах областной универсальной библиотеки им. Абая в Семее. Родоначальник династии Мусиных – Муса родился в Казани, где служил ямщиком у российского купца. В начале XIX века, спасаясь от голода, Муса вместе с сыном Садыком уезжает в Семипалатинск. Каково же было его удивление, когда он заметил, что местные жители, вместо того чтобы выделывать шкуры, выбрасывают их на свалку. Cкупая по дешевке сырье, отец и сын вручную мездрили, дубили и мяли кожу. А из выделанной овчины шили тулупы, которые мгновенно раскупались. Это был изнурительный труд. Зато вырученные деньги позволили не только рассчитаться с долгами, но и нанять рабочих, а позже заняться торговлей.

После кончины отца Садык открывает многочисленные магазины в близлежащих городах и организовывает большой цех по выделке кож в Семипалатинске. Немалую часть своих средств он жертвует и становится почетным гражданином города. Мечта всей его жизни – построить механизированную мельницу. Садык уже закладывает фундамент, заключает договоры с немецкими и американскими инженерами, утверждает проект, но трагическая случайность мешает довести начатое дело до конца. На 91-м году жизни Садык Мусин погибает в результате несчастного случая. Его проект по строительству мельницы претворяют в жизнь его сыновья – Латиф и Фатих.

Латиф сначала занялся пароходством, фактически стал хозяином Иртыша, а после организовал добычу золота на ранее заброшенных рудниках. Братьям не суждено было подобно их отцу и деду прожить долгую жизнь. В 1915 году Фатих в возрасте 54 лет умирает от болезни, а через год при загадочных обстоятельствах погибает 52-летний Латиф. Семейное предание гласит, что Латифа Мусина отравил управляющий, польстившись на золото хозяина. Сын Фатиха Салим в годы революции эмигрировал в Турцию, а потом в США.

Супруга Латифа Шамсинур и их единственный сын Гакиф остались в родном Семипалатинске. Шамсинур пришлось многое пережить. Ее арестовали чекисты и держали в заключении до тех пор, пока не получили своеобразный выкуп – 16,5 кг золота. Вернувшись в разграбленный дом, где ее ждал 11-летний сын, Шамсинур начала жизнь с чистого листа. Сын речного магната Гакиф ничем не отличался от ровесников: бегал в школу и гонял в футбол, а когда пришло время, то пошел защищать Родину в годы Великой Отечественной войны. После войны Гакиф работал в Гипроземе, а умер он, как и отец, в 52 года. Его дочь Светлану воспитала Шамсинур. Сейчас потомки купцов Мусиных живут в Ташкенте и США. В Семее осталась лишь Светлана Гакифовна.

В годы Великой Отечественной войны в здании мельницы расположился эвакуированный из Киева фурнитурный завод. Позднее предприятие расширилось и стало Семипалатинским метизно-фурнитурным заводом. И после приватизации завод сохранил свой профиль производства. Здание метизно-фурнитурного завода признали памятником промышленной архитектуры и внесли в Государственный список объектов историко-культурного наследия местного значения.

Сейчас в Семее ведется реконст­рукция мельницы Мусиных, в результате которой она должна превратиться в современный гос­тиничный комплекс. По словам главы области Абай Берика Уали и самого инвестора, архитектурный облик здания сохранится и не пострадает ни один старинный кирпичик. Свое обещание инвестор сдержал. Сейчас доделываются последние штрихи и завозится мебель.

Проект реконструкции включает в себя не только обновление самого здания, но и благоустройство прилегающей территории. Так как бывшая мельница находится в непосредственной близости к Иртышу, инвестор большое вложение делает в благоустройство прибрежной территории. Это строительство прогулочных пирсов, размещение пешеходных дорожек, создание интересного ландшафта. Уже проложена набережная под мостом на остров Бейбітшілік.

На подходе к мосту сразу бросаются в глаза новые деревянные помосты с металлическими перилами. Один из них ведет вверх к мосту, другой проходит под ним и переходит в подъем уже с противоположной стороны. На самом мосту вдоль тротуара продлили металлические перила. Со стороны комплекса начинается свежеуложенный мощеный тротуар. В одном направлении он ведет к мосту, в другом – к зданию мельницы, где работы по укладке покрытия еще продолжаются. Если посмотреть в сторону реки, можно заметить, что чуть ниже выровняли участок, очистили его от старых деревьев и укрепляют береговую линию.

Реконструкция мельницы Мусиных – это не только важный шаг в сохранении исторического наследия Семея, но и создание новых возможностей для развития туризма в регионе. Превращение старинной мельницы в современный гостиничный комплекс позволит не только сохранить уникальный памятник архитектуры, но и сделать его доступным для жителей и гостей города.