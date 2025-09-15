Было очень плохо: Баян Алагузова заболела коронавирусом на отдыхе в Турции

Дана Аменова
Продюсер группы  КешYOU поделилась последними новостями с подписчиками в Instagram

Фото: instagram.com/bayanmaxatkyzy/

Баян Алагузова вернулась домой после отпуска в Турции, омраченного болезнью, сообщает Kazpravda.kz 

По ее словам, отпуск в целом прошел замечательно, но не обошлось без неприятного сюрприза – она подхватила коронавирус. Из-за болезни пролежала, не вставая 10 дней. 

«Честно, было очень-очень-очень плохо. Еще там, в Турции, я лежала. Еще сейчас у меня сохраняются симптомы, немножко слабость», – заключила Баян Алагузова.

Также продюсер призвала поклонников быть бдительными, так как вирус продолжает распространяться.

Она отметила, что ранее она и ее семья уже переносили COVID-19, но в этот раз болезнь протекала значительно тяжелее, чем  предыдущие случаи.

 

 

#соцсети #коронавирус #болезнь #Баян Алагузова

