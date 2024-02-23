Быстрее и проще

Об этом проинформировали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК. В частности, отмечено, что в социально-трудовой сфере предоставлено 27,3 млн государственных услуг, из которых 24,4 млн оказаны в электронном виде, в том числе 1,4 млн – проактивно.

На сегодня из 50 госуслуг в социально-трудовой сфере 48 доступны в электронном виде, включая 30 услуг в проактивном формате. Министерство постоянно улучшает качество предоставляемых государственных услуг, упрощая процессы и внедряя новые подходы.

Так, в 2023 году в проактивный формат были переведены такие услуги, как «Назначение пенсионных выплат по возрасту», «Назначение государственной базовой пенсионной выплаты», «Выдача информации о поступлении и движении средств вкладчика единого накопительного пенсионного фонда», «Выдача участнику системы обязательного социального страхования информации о состоянии и движении социальных отчислений».

Также были автоматизированы две услуги по возврату излишне или ошибочно уплаченных социальных отчислений и пеней за несвое­временную или неполную уплату, возврату ошибочно перечисленных обязательных пенсионных взносов. Эти услуги теперь доступны на портале электронного правительства.

Одним из направлений оптимизации процессов предоставления государственных услуг является исключение человеческого фактора при принятии решений и сокращение времени предоставления услуг.

В рамках данной работы в 2023 году были автоматизированы такие услуги, как «Назначение государственного пособия многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившим ранее звание «Мать-героиня», награжденным орденами «Материнская слава» I и II степени», «Назначение государственного социального пособия по инвалидности», «Назначение единовременной выплаты на погребение», «Назначение специального государственного пособия» (в частности, лицам с инвалиднос­тью I, II, III групп).

Если ранее при принятии решения о назначении этих пособий и выплат участвовали семь человек, а срок оказания услуги занимал восемь рабочих дней, то на сегодня данную работу выполняет информационная система в автоматическом режиме, без участия человека в течение одного рабочего дня.

Был упрощен и порядок предоставления семи видов пособий и социальных выплат путем исключения необходимости рассмотрения заявлений сотрудниками НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан». Это позволило сократить срок оказания услуг с восьми до четырех рабочих дней.

МТСЗН проводится работа по расширению каналов получения государственных услуг населению. Одним из таких каналов предос­тавления услуг являются мобильные приложения банков второго уровня. В прошлом году количество оказываемых услуг министерства через БВУ расширилось на следующие услуги: «Назначение пособия многодетной семье», «Назначение социальной выплаты по случаю потери работы», «Предоставление информации о пенсионных выплатах и пособиях». Теперь граждане могут получить пособия и социальные выплаты всего за несколько кликов, достаточно иметь доступ к мобильным приложениям БВУ, проинформировала пресс-служба МТСЗН РК.