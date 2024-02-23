Быстрее и проще

Свежий выпуск
1
Кадиша Ныгмет

Более 717 млн тенге позволила сэкономить цифровизация услуг социально-трудовой сферы.

фото из архива "КП"

Об этом проинформировали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК. В частности, отмечено, что в социально-трудовой сфере предоставлено 27,3 млн государственных услуг, из которых 24,4 млн оказаны в электронном виде, в том числе 1,4 млн – проактивно.

На сегодня из 50 госуслуг в социально-трудовой сфере 48 доступны в электронном виде, включая 30 услуг в проактивном формате. Министерство постоянно улучшает качество предоставляемых государственных услуг, упрощая процессы и внедряя новые подходы.

Так, в 2023 году в проактивный формат были переведены такие услуги, как «Назначение пенсионных выплат по возрасту», «Назначение государственной базовой пенсионной выплаты», «Выдача информации о поступлении и движении средств вкладчика единого накопительного пенсионного фонда», «Выдача участнику системы обязательного социального страхования информации о состоянии и движении социальных отчислений».

Также были автоматизированы две услуги по возврату излишне или ошибочно уплаченных социальных отчислений и пеней за несвое­временную или неполную уплату, возврату ошибочно перечисленных обязательных пенсионных взносов. Эти услуги теперь доступны на портале электронного правительства.

Одним из направлений оптимизации процессов предоставления государственных услуг является исключение человеческого фактора при принятии решений и сокращение времени предоставления услуг.

В рамках данной работы в 2023 году были автоматизированы такие услуги, как «Назначение государственного пособия многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившим ранее звание «Мать-героиня», награжденным орденами «Материнская слава» I и II степени», «Назначение государственного социального пособия по инвалидности», «Назначение единовременной выплаты на погребение», «Назначение специального государственного пособия» (в частности, лицам с инвалиднос­тью I, II, III групп).

Если ранее при принятии решения о назначении этих пособий и выплат участвовали семь человек, а срок оказания услуги занимал восемь рабочих дней, то на сегодня данную работу выполняет информационная система в автоматическом режиме, без участия человека в течение одного рабочего дня.

Был упрощен и порядок предоставления семи видов пособий и социальных выплат путем исключения необходимости рассмотрения заявлений сотрудниками НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан». Это позволило сократить срок оказания услуг с восьми до четырех рабочих дней.

МТСЗН проводится работа по расширению каналов получения государственных услуг населению. Одним из таких каналов предос­тавления услуг являются мобильные приложения банков второго уровня. В прошлом году количество оказываемых услуг министерства через БВУ расширилось на следующие услуги: «Назначение пособия многодетной семье», «Назначение социальной выплаты по случаю потери работы», «Предоставление информации о пенсионных выплатах и пособиях». Теперь граждане могут получить пособия и социальные выплаты всего за несколько кликов, достаточно иметь доступ к мобильным приложениям БВУ, проинформировала пресс-служба МТСЗН РК.

#цифровизация #экономия #государственные услуги

Популярное

Все
Пятидесятилетний житель Алматы Ильдар Халитов имеет необычное хобби – коллекционирует метеориты
Вы сапожник? Нет, я повар!
Лиза Литвиненко выбрала Магжана Жумабаева
Учитель казахского языка Татьяна Любина старается привить ученикам любовь к языку Абая и Мукагали
У всех казахстанцев, независимо от национальности, в подсознании заложен казахский язык
Зимы последний отголосок
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Первый трофей сезона
Матчи на вылет
Копают там, где можно и нельзя
На кортах Дохи и Дубая
Суперданк «по-казахски»
Школы будущего
Путь к крепкому здоровью и благополучию
Не только игра, но и спорт
В Алматинской области введен режим повышенной готовности к паводкоопасному периоду
В особой зоне
Не в обиду
В морозец – на лыжню!
Мир без границ
Ответственность перед предками и потомками
Казахстан глазами американца в начале XX века
Академия наук: миссия выполнима
Алексей Навальный скончался в колонии
Детский сад горел в Семее
Казахстанские НПЗ готовы к производству авиатоплива Jet A-1
Участника экстремистской организации «Хизб-ут-Тахрир» осудили в Алматы
Шестой Региональный диалог по вопросам Афганистана провели в Бишкеке
Салтанат Томпиева возглавила Комитет гражданской авиации
Еще одну услугу оцифровали в сфере земельного кадастра
Рыбак остался на отколовшейся льдине в Капшагайском водохранилище (видео)
Какого цвета «честный» мед?
Астана и Бухарест будут развивать потенциал Транскаспийского маршрута
Укравшего бывшую девушку парня задержали в Астане
О личности Бердибека Сапарбаева поговорили на конференции в Астане
«В первую очередь он был кризис-менеджером» – вице-премьер о Сапарбаеве
Рыбакина и Швёнтек разыграют титул в Дохе
Посевы пшеницы и ячменя сократят этой весной в Казахстане
Суд обязал Трампа выплатить более 350 млн долларов
За сутки в Алматы отменено 5 и задержано 60 авиарейсов
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Назначен заместитель управделами президента
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
Казахстанский скакун выиграл скачки в Дубае
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
UFC анонсировал титульный бой Даурена Елеусинова
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
На участке голанского преткновения
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Казахстанцы чаще других иностранцев посещают Россию
Время разъяснений о времени

Читайте также

Мир без границ
В особой зоне
Путеводитель для путешественников
В соответствии с мандатом миссии ООН

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]