Быстрее, выше, сильнее...

Такие выводы напрашиваются по итогам XXXVI областной спартакиады «Тын-Целина-2023», которая состоялась в Алтынсаринском районе и длилась на протяжении четырех дней.

Самое масштабное спортивное соревнование по традиции началось с торжественного выноса флага и огня спортивных игр.

– Глава государства поставил задачу охватить занятиями физкультурой и спортом 50% населения страны. В нашей области физкультурой и спортом занимаются 340 тысяч человек, а это 40% населения. Мы приложим все усилия для того, чтобы занять лидирующие позиции. Развитие массового спорта имеет фундаментальное значение для достижения успехов спортсменов на международном уровне. Считаю, что проведение спартакиады будет способствовать дальнейшему развитию массового спорта в регионе, а также укреплению дружбы и объединению людей вокруг общих целей. Исполняя поручения Главы государства и учитывая потребности местных жителей в активном образе жизни, мы продолжим работу по развитию сети спортивных сооружений, – отметил аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

Надо сказать, что к столь важному спортивному событию в селе Силантьевка готовились долго и тщательно. Ремонтировать спорткомплекс начали еще в 2020 году: тогда ожидалось, что самые масштабные соревнования состоятся в Алтынсаринском райо­не в 2021-м. Однако из-за пандемии коронавируса спартакиада не проводилась на протяжении двух лет. И вот в 2022-м, после значительного для спортс­менов перерыва, «Тын-Целина» прошла в Камыстинском районе, а в этом году добралась-таки до Силантьевки.

Нынешняя спартакиада стала 36-й по счету. В ней приняли участие 2 632 спортсмена из 20 регио­нов области. Они мерились силами в таких видах спорта, как легкая атлетика, Президентское многоборье, борьба вольная и женская, настольный теннис, стрельба из пневматического оружия, борьба қазақ күресі, тоғызкумалақ... В общей сложности в программу были включены соревнования по 18 видам спорта.

– Отличительной особен­ностью этого года можно отметить большой прогресс спортивных результатов некоторых районов и малых городов. Даже в командном зачете районы выступили наравне с главным городом области, а где-то даже лучше. В частности, это касается Рудного, Аркалыка и Костанайского района. Это говорит о том, что в этих городах и районах уделяется большое внимание спортивной жизни, улучшается инфраструктура. Ведь спартакиада «Тын-Целина» – это своего рода итоговый срез годовой работы, – отметил руководитель отдела спорта управления физической культуры и спорта Костанайской области Сергей Богаченко.

По итогам четырехдневных спортивных баталий определились победители спартакиады. Первое место занял г. Костанай, второе – г. Рудный и третье – Костанайский район. А в зачете среди районов победителем стал Костанайский район, на втором месте – район Беимбета Майлина, а на третьем – Карасуский. Также были определены победители и призеры по видам спорта.

Следующая, XXXVII Спартакиа­да Костанайской области «Тын-Целина-2024» пройдет в п. Карабалык Карабалыкского района.