Жилищные перспективы

В Казахстане продолжается реализация масштабных мер по обеспечению граждан жильем. В текущем году планируется ввести в эксплуатацию 20,4 млн кв. м жилья – это порядка 188 тыс. квартир, из которых 29,6 тыс. возводятся в рамках государственной поддержки. Об этом в ходе брифинга в СЦК сообщил председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства РК Бахытжан Жунисбеков.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На сегодняшний день в очереди на жилье по всей стране состоят более 988 тыс. граждан, из которых 459 тыс. относятся к социально уязвимым слоям населения. Для решения их жилищного вопроса государство задействовало несколько финансовых механизмов: выдача кредитного жилья (планируется построить и выкупить 12,6 тыс. квартир) и предос­тавление арендного жилья (на финансирование 13,5 тыс. арендных квартир выделено 269 млрд тенге через облигационные займы).

– Распределение арендного жилья сегодня осуществляется строго с учетом даты постановки на учет и уровня доходов семьи. За восемь месяцев текущего года гражданам уже передано 12 653 аренд­ные квартиры. Важным шагом стало предоставление с декабря 2024-го права на приватизацию жилья из государственного жилищного фонда. Этим правом уже воспользовались более 20 тысяч граждан, – сказал Бахытжан Жунисбеков.

Для семей с различным уровнем дохода действуют программы льготного ипотечного кредитования. Например, ипотека под 2% годовых рассчитана на восемь категорий граждан (включая ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, детей-сирот, многодетные семьи, лиц с инвалидностью I и II групп, семьи с детьми-инвалидами и вдов) с доходом не выше пяти прожиточных минимумов (254 255 тенге на члена семьи). За восемь месяцев оформ­лено 3 954 займа.

– Ипотека под пять процентов доступна для остальных категорий нуждающихся без ограничения по предельному доходу. За отчетный период выдано 2 252 займа. Всего в этом году по данным программам запланировано выдать 12,6 тысячи займов на сумму 175,1 миллиарда тенге, – добавил спикер, отметив, что по поручению Главы государства запущена льготная программа «Наурыз» и за восемь месяцев по ней уже выдано 11,9 тыс. займов на 350 млрд тенге.

Для покрытия первоначального взноса маслихаты выдают безвозвратные жилищные сертификаты до 1,5 млн тенге (при доходе до 157 638 тенге на человека). За 8 месяцев выдано 2 373 сертификата на 2,7 млрд тенге.

Семьям с доходом ниже одного прожиточного минимума (50 851 тенге на человека) государство компенсирует часть расходов на аренду частного жилья. Сейчас эту помощь получают 11 200 семей. При этом акиматы ведут строгий мониторинг: съем жилья у близких родственников или фактическое непроживание ведут к бессрочной аннуляции выплат.

Согласно озвученной на брифинге информации, с мая 2025 года функции учета и распределения жилья полностью перешли к Отбасы банку. За акиматами остались закуп, строительство и вопросы аварийного фонда. Изменились и стандарты: вместо прежних норм площади (15–18 кв. м) теперь учитывается число комнат в зависимос­ти от состава семьи.

С 1 сентября на портале Отбасы банка запущен сервисный механизм распределения арендного жилья в сельской местности. Им уже воспользовались около 400 сельчан.