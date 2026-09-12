Сберечь теплые отношения и традиции

Поздравляя недавно всех казахстанцев с Днем семьи, Глава государства отметил, что именно первая ячейка общества и ее устои формируют идентичность нации: «В семье закладывается основа мировоззрения гражданина, его моральные качества. Забота матерей помогает нам делать первые шаги в этом мире, наставления отцов служат путеводной нитью к достижению поставленных целей, а мудрость старшего поколения оберегает молодежь от невзгод на тернис­той дороге жизни».

В семье Габита Дауылбаева и Гульжанат Конысбаевой воспитывают достойных граждан страны, которые с оптимизмом смотрят в будущее, верят в себя и, не жалуясь постоянно на жизнь, готовы к новым свершениям. В каждой большой семье есть свои правила, привычки и маленькие традиции, которые со стороны кажутся совершенно обычными. Совместное чаепитие, разговоры за дастарханом, советы старших, забота о младших, простое «спасибо» или вовремя сказанное «прости». Но именно из таких ежедневных деталей, считают в этой дружной семье из Актау, и складывается настоящий семейный уклад.

Герои этой статьи – Габит Дауыл­баев и Гульжанат Коныс­баева вместе с детьми – присо­единились к общенациональному челленджу #Otbasym2026, при­уроченному к Дню семьи. Для них это стало очередным поводом рассказать о том, что они считают главным в семейной жизни, и поделиться принципами, которые передают детям, внукам и правнукам.

Сегодня в этой дружной ­семье два сына и две дочери, две невестки, восемь внуков и два правнука. Большой шанырак объединяет несколько поколений. Здесь родственные связи давно пре­вратились в нечто большее – в пространство, где старшие передают свой опыт, младшие учатся уважению, а семейные вопросы принято решать вместе.

Для Габита Дауылбаева и Гульжанат Конысбаевой семья всегда была главной ценностью. Несмотря на занятость, работу и бизнес, они стараются сохранять то, что нельзя измерить материальными благами: возможность собраться вместе, поговорить, выслушать друг друга и просто побыть рядом.

Гульжанат Утеуовна приехала в Мангистау из Актюбинской области в 1991 году. С тех пор ее жизнь тесно связана с системой образования. Многолетняя работа с детьми и родителями, по ее словам, помогла особенно ясно увидеть, насколько сильно семейная атмосфера влияет на человека.

– Для меня семья – главная опора и самая большая школа в жизни. Ценное наследие, которое можно оставить ребенку, это не материальные блага, а правильное воспитание и достойный пример, – отмечает она.

Женщина уверена: невозможно научить ребенка уважению словами. Дети прежде всего наблюдают за взрослыми и перенимают их поведение. Поэтому родители в первую очередь должны подавать пример своими поступками. Важно уметь замечать хорошее друг в друге, не зацикливаясь на недостатках. Иногда достаточно сказать: «Спасибо», «Прости», «У тебя все получится», «Я в тебя верю», – именно эти слова, считает Гульжанат-апа, могут оказаться важнее длинных разговоров о семейных ценностях.

В семье также принято возникающие вопросы решать через совместные советы.

– Умение выслушать, а не обвинять – важный шаг к сохранению мира в доме, – считает она.

Большая семья – это не просто много людей под одной крышей. Это еще и возможность сохранить связь между поколениями. Важно и внимание к каждому члену ­семьи, и получение бата от старших. Для младших такие моменты становятся естественной частью взросления. Ребенок наб­людает за старшими, слышит семейные истории, видит отношения между родственниками и постепенно понимает, какое мес­то он занимает в большой семье.

– Воспитание начинается не с детского сада или школы. Первый след в сердце ребенка оставляет семья, – говорит моя собеседница.

За ее плечами не только педагогический опыт. Гульжанат Утеуовна трижды избиралась депутатом маслихата Мунайлинского района, занималась социально-экономическими и общественными вопросами. За плодотворный труд награждена медалью «Ерен еңбегі үшін», она является почетным депутатом маслихатов Казахстана. Опыт в сфере образования продолжает сочетать с предпринимательской деятельностью. Сейчас руководит четырьмя детскими садами. Кроме того, семья занимается производством полуфабрикатов.

Сегодня перед родителями появился еще один вызов, которого не было в их собственном детстве в таком масштабе, – цифровые технологии. Телефон находится рядом с человеком практически постоянно. И иногда получается парадоксальная ситуация: семья физически находится в одной комнате, но каждый занят своим экраном.

По мнению Гульжанат Коныс­баевой, ребенок запоминает не стоимость подарков и не количество вещей, которые ему покупают. Гораздо сильнее на него воздействуют разговоры, совместно проведенное время, отношение родителей друг к другу и атмо­сфера в доме.

– Ребенок повторяет не только ваши слова, но и ваш характер, ваши действия. Тепло в доме – это самая большая инвестиция в его будущее, – добавляет она.

В семье считают, что отношения между супругами напрямую отражаются на детях. Если отец и мать уважают друг друга, ребенок чувствует себя в безопасности. В такой атмосфере он учится доверию, ответственности и доброте. Для семьи, в которой уже вырос­ли четверо детей, появились восемь внуков и двое правнуков, это не теория, а опыт, накопленный годами.

Сегодня старшее поколение продолжает передавать его младшим. И каждый новый ребенок, появляющийся в ­семье, становится еще одним человеком, которому предстоит узнать эти простые правила. В этом, считают герои статьи, и есть преемственность поколений: передать детям и внукам отношение к семье как к мес­ту, где человека принимают и поддерживают, научить быть ответственным, самостоятельным, отзывчивым. Участием в #Otbasym2026 Дауылбаевы хотели еще раз напомнить: крепкий дом строится не за один день. Его фундамент закладывается ежедневным вниманием, доверием и уважением.