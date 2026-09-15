Девятиэтажка пойдет под снос

Закон и Порядок
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Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

Жилой дом практически возведен в новом микрорайоне Сарыарка города Кокшетау. Однако все это время строительство многоэтажки велось без разрешительных документов.

фото Алмы Байгужиной

В мае этого года компанию привлекли к административной ответственности. Однако история на этом не закончилась. Государственный архитектурно-строительный контроль обратился в суд с требованием снести незаконно возводимый объект. Суд первой инстанции поддержал иск ГАСКа. Было установлено, что ТОО «MAG GROUP KZ» вело строительство с нарушением требований законодательства: без прошедшей экспертизу проектно-сметной документации, без технического и авторского надзора и уведомления ГАСКа о начале работ.

Как сообщила пресс-служба Акмолинского областного суда, коллегия по гражданским делам оставила в силе решение о демонтаже строящегося жилого дома, согласившись с выводами суда первой инстанции. Суд обратил внимание и на поведение самого застройщика.

По материалам дела, ТОО уклонялось от получения уведомления о проведении проверки. И даже когда ГАСК обратился с иском в суд, строительные работы продолжались. Более того, компания заключала предварительные договоры с дольщиками на покупку квартир в строящемся доме, законность возведения которого уже оспаривалась в суде.

Судебные акты вступили в законную силу. Это означает, что девятиэтажный жилой дом, возводимый с нарушениями, подлежит сносу.

#суд #Кокшетау #закон и порядок #жилой дом #MAG GROUP KZ

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