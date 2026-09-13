Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ

Президент

Новое партнерство может объединить национальные центры искуственного интеллекта, лаборатории и научные проекты

Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил запустить партнерство «БРИКС плюс» в сфере искусственного интеллекта. Инициатива была озвучена на пленарном заседании БРИКС в Нью-Дели, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства отметил, что искусственный интеллект уже меняет экономики, общества и глобальный баланс сил. По его словам, объединение технологических возможностей ведущих развивающихся экономик может открыть новые перспективы для инноваций, инвестиций и устойчивого роста.

"Объединив технологические возможности ведущих развивающихся экономик с их масштабом, БРИКС способен открыть новые возможности для инноваций, инвестиций и устойчивого роста. Казахстан рассматривает искусственный интеллект как стратегический приоритет и готов задействовать свою развитую вычислительную инфраструктуру, а также национальные и цифровые центры ООН для расширения эффективного взаимодействия в формате БРИКС плюс. В качестве конкретного шага предлагаю запустить Партнерство БРИКС плюс в сфере искусственного интеллекта для объединения национальных центров ИИ, предоставления доступа к лабораториям и научным проектам, а также разработки многоязычных решений", – подчеркнул Президент.

Касым-Жомарт Токаев также акцентировал внимание на том, что устойчивость требует не только технологического прогресса.

"Хотел бы затронуть вопрос водных ресурсов, который имеет принципиальное значение для всех нас. В глобальном масштабе управление водными ресурсами по-прежнему остается фрагментированным. В этой связи мы предложили создать Международную водную организацию в качестве специализированного учреждения ООН, чтобы обеспечить большую согласованность глобальных усилий и укрепление межгосударственной координации. Приглашаю государства-члены и партнеров БРИКС присоединиться к международным консультациям, инициированным нашей страной", – отметил Глава государства.

В завершение своей речи Президент Казахстана заявил, что многополярность без эффективной многосторонности неизбежно сделает «Великую фрагментацию» еще более опасной для человечества. По его мнению, поэтому Казахстан выступает за многополярность, основанную на суверенном равенстве, балансе интересов и общей ответственности.

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что саммит в Нью-Дели будет способствовать продвижению этого видения через практическое сотрудничество и совместный прогресс.

#президент #Касым-Жомарт Токаев #Индия #БРИКС+

Популярное

Все
Президент Казахстана поздравил соотечественников с Днем семьи
Токаев поздравил Елену Рыбакину с победой на US Open
Свыше 50 тыс казахстанцев обратились в Центры поддержки семьи с начала года
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Ангар для двух воздушных судов МЧС построят в Актобе
Тысячи казахстанцев вышли на очистку берегов рек и водоемов
Новую спасательную станцию открыли на реке Илек в Актобе
Токаев встретился с премьер-министром Эфиопии
В Казахстане усилили требования к организациям по соцуслугам
Кок Жайлау: новые возможности для горного туризма
Астана присоединилась к общенациональному челленджу Otbasym-2026
Глава МЧС проверил безопасность шахты «Болашак»
Свыше 18 тысяч спортсменов в год смогут обследовать в новом центре Актобе
Токаев выступил на саммите «БРИКС плюс» в Нью-Дели
Двух сотрудниц туристической полиции уволили после видео с блогером в Астане
Товарооборот Казахстана со странами БРИКС достиг 72 млрд долларов - Токаев
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Президент провел встречу с премьер-министром Индии
Токаев провел ряд встреч с мировыми лидерами на саммите БРИКС
Ученые вывели новый отечественный сорт картофеля
Первые призывники из Астаны отправились служить на границу
Аудит выявил нарушения налогового администрирования в Астане на сотни млн тенге
Джорджа Мелони ответила на поздравление Касым-Жомарта Токаева
Потеряла паспорт СССР: 69-летняя жительница ВКО впервые получила удостоверение личности
Касым-Жомарт Токаев поздравил с 80-летием писателя Валерия Михайлова
Казахстан завоевал уже 32 золотые медали на Всемирных играх кочевников
Реализация Послания Президента: инвестиции в сферу туризма превысили 2,2 трлн теңге
Объем производства лекарств и медизделий вырос в Казахстане
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Писатель Валерий Михайлов награжден орденом «Барыс»
Исполнение поручений Президента: новые объекты открылись в регионах Казахстана
От оперы до кюев: «Қазақконцерт» открыл 66-й сезон
Ерлан Аккенженов поздравил нефтяников с профессиональным праздником
Единую воспитательную среду формируют в казахстанских школах
Ансамбль «Гүлдер» завоевал Гран-при на Всемирных играх кочевников
Night Run собрал около двух тысяч бегунов в Астане
Авиацию привлекли к тушению пожара в Маркакольском лесном хозяйстве
Реформа начинается с сознания
Подсолнечник бьет рекорды
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Конституция и региональное развитие
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии
Ушел из жизни легендарный фотокор «Казахстанской правды»
Курсай. Двенадцать лет спустя
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
В США сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
Уборка раньше срока
Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт
Новые варианты пенсионных аннуитетов предложат казахстанцам

Читайте также

Токаев провел ряд встреч с мировыми лидерами на саммите БРИ…
Президент провел встречу с премьер-министром Индии
Товарооборот Казахстана со странами БРИКС достиг 72 млрд до…
Токаев выступил на саммите «БРИКС плюс» в Нью-Дели

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]