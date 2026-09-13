Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ

Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил запустить партнерство «БРИКС плюс» в сфере искусственного интеллекта. Инициатива была озвучена на пленарном заседании БРИКС в Нью-Дели, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства отметил, что искусственный интеллект уже меняет экономики, общества и глобальный баланс сил. По его словам, объединение технологических возможностей ведущих развивающихся экономик может открыть новые перспективы для инноваций, инвестиций и устойчивого роста.

"Объединив технологические возможности ведущих развивающихся экономик с их масштабом, БРИКС способен открыть новые возможности для инноваций, инвестиций и устойчивого роста. Казахстан рассматривает искусственный интеллект как стратегический приоритет и готов задействовать свою развитую вычислительную инфраструктуру, а также национальные и цифровые центры ООН для расширения эффективного взаимодействия в формате БРИКС плюс. В качестве конкретного шага предлагаю запустить Партнерство БРИКС плюс в сфере искусственного интеллекта для объединения национальных центров ИИ, предоставления доступа к лабораториям и научным проектам, а также разработки многоязычных решений", – подчеркнул Президент.

Касым-Жомарт Токаев также акцентировал внимание на том, что устойчивость требует не только технологического прогресса.

"Хотел бы затронуть вопрос водных ресурсов, который имеет принципиальное значение для всех нас. В глобальном масштабе управление водными ресурсами по-прежнему остается фрагментированным. В этой связи мы предложили создать Международную водную организацию в качестве специализированного учреждения ООН, чтобы обеспечить большую согласованность глобальных усилий и укрепление межгосударственной координации. Приглашаю государства-члены и партнеров БРИКС присоединиться к международным консультациям, инициированным нашей страной", – отметил Глава государства.

В завершение своей речи Президент Казахстана заявил, что многополярность без эффективной многосторонности неизбежно сделает «Великую фрагментацию» еще более опасной для человечества. По его мнению, поэтому Казахстан выступает за многополярность, основанную на суверенном равенстве, балансе интересов и общей ответственности.

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что саммит в Нью-Дели будет способствовать продвижению этого видения через практическое сотрудничество и совместный прогресс.